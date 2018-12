Cena vigilia di Natale 2018 | Menù | Economica | Cosa fare | Ricette facili | Tradizioni

Ogni Natale porta con se tanto cibo, in particolare la sera del 24 dicembre 2018 quando famiglie e amici si ritrovano a tavola per il cenone.

Un evento che ha bisogno di tanta organizzazione, almeno che non andiate in qualche ristorante. Organizzazione che a molti spaventa, ma niente paura: si può organizzare una cena della vigilia con i controfiocchi i meno tempo di quanto si possa pensare.

Per farlo però bisogna seguire dei passaggi fondamentali. Prima di tutto bisogna aver ben presente ciò che si vuole fare. Per preparare un buon menù infatti bisogna avere le idee chiare. Il consiglio è quindi quello di tirare giù una lista di pietanze che si vogliono preparare con, a seguire, gli ingredienti necessari.

Ma passiamo al pratico: cosa fare?

La cosa migliore è puntare sulla tradizione: niente invenzioni stravaganti o test. Per i test bisogna muoversi per tempo. Farli alle spese di parenti e amici il giorno di Natale non è mai una buona idea.

Inoltre la tradizione fa sempre contenti tutti. Rispolverare piatti gustati quando eravamo bambini è sempre un’ottima idea.

Allora… iniziamo. Di seguito il menù per la cena di Natale 2018.

Cena di Natale 2018 | Menù | Antipasti

Se avete poco tempo e poca fantasia l’ideale è portare in tavola cose semplici: tartine burro e alici, baccalà in umido con qualche pomodorino, pesce crudo (ma attenzione alla qualità!) o gamberetti al vapore con rughetta.

Di seguito alcune idee carine per gli antipasti natalizi:

Cena di Natale 2018 | Menù | Primi piatti

Ora arriva il bello. I primi piatti sono il piatto forte del Natale. Il piatto che forse colpisce di più palato e occhi. Però attenzione, anche qui non bisogna esagerare. La tradizione è ricca di ottimi piatti che farebbero felici palato e occhi dei nostri ospiti. No ad esperimenti, almeno che non ampiamente testati nei mesi precedenti.

Consiglio secco: spaghetti alle vongole. Piatto semplice, veloce e non troppo costoso.

Pranzo di Natale 2018 | Menù | Secondi piatti

Nel menu della cena di Natale tradizionale non deve mancare il pesce. Se invece della tradizione vi interessa poco potete tranquillamente optare per della carne, magari bianca.

Pesce. Un’ottima idea potrebbe essere una frittura di pesce, ma se temete l’odore, potete optare per qualche pesce al forno (magari con patate) o un polpo.

Di seguito qualche tutorial da cui estrapolare idee per il vostri secondi piatti del menù di Natale:

Cena di Natale 2018 | Menù | Dolci

Eccoci arrivati all’ultima pietanza. La più gustosa: il dolce. Qui la strada si fa in salita per molti. Essere dei bravi pasticceri non è affatto cosa semplice. La pasticceria è infatti fatta di grande precisione e tanta dedizione. Se in grado, sbizzarritevi, altrimenti il consiglio è di rivolgersi a qualche pasticceria.

Di seguito abbiamo qualche tutorial da cui prendere spunto per i vostri dolci di natale: