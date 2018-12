Cartoni Disney streaming siti legali: dove vederli tutti

Esistono vari modi per vedere i cartoni Disney in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi contenuti trasmessi in tv tramite i canali Disney presenti su Sky sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però alcuni portali che offrono la possibilità di vedere i cartoni Disney in streaming live e in qualità HD. Tutto in attesa di Disney Play, la nuova piattaforma streaming della casa di Topolino in uscita nel 2019.

Insomma, tutti i cartoni animati preferiti dei nostri figli o nipoti si possono trovare anche on line o in on demand qualora i nostri bimbi li avessimo persi perché a scuola o impegnati nello studio o in qualche attività sportiva.

Cartoni Disney streaming siti legali: c ome e dove vederli tutti

Entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono i migliori siti per vedere i cartoni Disney in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale:

Si tratta del servizio di streaming di Sky che permette di vedere su smartphone, tablet e PC i contenuti del proprio abbonamento alla tv satellitare.

Sky Go è disponibile per i clienti residenziali Sky con promozioni compatibili e con abbonamento attivo da almeno un anno ed è gratuito ma va attivato.

Tramite mysky e skyQ, la Pay tv offre poi la funzione on demand con cui è possibile rivedere tutti i cartoni animati preferiti dai nostri figli.

Now Tv Film streaming siti legali

Now Tv è un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Abbonandosi al servizio è possibile vedere tutti gli eventi comprese le serie tv.

Sulla popolare piattaforma video sono presenti diversi cartoni animati Disney in versione integrale o parziale in italiano.

Va segnalato però che la pubblicazione su YouTube non risulta ufficiale. Ovvero, ad inserirli sulla piattaforma video non è stata la Disney tramite il proprio profilo ufficiale, ma altri utenti.