Carta Identità Poste | Come richiederla

Carta d’identità elettronica: ora la rilascia anche Poste Italiane

CARTA IDENTITÀ POSTE – Da ora in poi è possibile richiedere la carta d’identità elettronica anche alle Poste. E’ questa una delle ultime novità introdotte con un emendamento alla legge di Bilancio e approvate in commissione a Montecitorio.

L’obiettivo della nuova misura è quello di evitare i lunghi tempi di attesa, velocizzando le procedure soprattutto in quei comuni, come Roma, in cui si sono accumulati ritardi su ritardi.

Il meccanismo prevede la possibilità per il ministero dell’Interno di stipulare convenzioni con soggetti specifici – come appunto Poste Italiane – al fine di rendere il rilascio della carta d’identità elettronica molto più semplice e rapido.

L’emendamento – presentato dalla Lega e successivamente approvato in commissione Bilancio – va a modificare l’articolo 59 del ddl e, di conseguenza, permette ora al Viminale di stipulare convenzioni nel limite di spesa di 750mila euro a decorrere dal 2019.

Carta Identità Poste | Come funziona

Come anticipato il ministero dell’Interno potrà ora commissionare a specifici soggetti il rilascio della carta d’identità. Il requisito fondamentale di tali soggetti individuati dalla nuova norma e a cui il Viminale può delegare alcuni compiti e servizi sono generici ma, in realtà, sembrano riferirsi nello specifico a Poste Italiane.

Come infatti chiarito dal sottosegretario Massimo Garavaglia essi devono avere una struttura che preveda una rete di sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale ed essere Identity provider con la qualifica di Certification Authority accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

L’esigenza di snellire e velocizzare le procedure di rilascio è conseguente al fatto che dal primo gennaio 2019 la carta d’identità verrà rilasciata solamente in formato elettronico.

I nuovi documenti d’identità verranno realizzati in materiale plastico e con le dimensioni di una carta di credito; la carta, inoltre, è dotata di vari elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza per memorizzare i dati del titolare.

Anche per richiedere una identità digitale sul sistema Spid (Sistema pubblico di identità digitale) sarà possibile utilizzare il documento in formato elettronico: Spid è un sistema che consente di accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Carta Identità Poste | Come richiederla

A questo punto la domanda che ci si pone è: quando e come avere la nuova carta d’identità elettronica? E’ possibile richiederla alla scadenza della propria carta d’identità – o nei classici casi di smarrimento, furto e deterioramento – nel comune di residenza o di dimora.

Inoltre, al fine di velocizzare ancora di più le operazioni di rilascio, è possibile prenotare un appuntamento e la carta viene poi spedita direttamente al cittadino entro sei giorni dalla richiesta. La validità del documento è di 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni, di 5 per i minori tra i 3 i 18 anni e di 10 anni per i maggiorenni.

Per quanto riguarda infine il costo della carta, esso è fissato a 16,79 euro (oltre ai diritti fissi e di segretaria dove sono previsti).