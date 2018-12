Calcolo ascendente | Oroscopo | Cosa è | Come si calcola | Astrologia

CALCOLO ASCENDENTE – Molto spesso, parlando di astrologia, sentiamo parlare di ascendente. Ma di cosa si tratta? Tecnicamente è il punto dello zodiaco che interseca l’orizzonte terrestre ad est al momento della nascita di un individuo.

È dunque il punto di incontro tra l’orizzonte e l’eclittica, ossia il cerchio che rappresenta il percorso apparente del Sole nella Sfera Celeste in un anno.

In parole povere, identifica il segno zodiacale che stava sorgendo al momento della nostra nascita.

Sai qual è il tuo ascendente? Conoscere il proprio ascendente, o magari quello di una persona che stiamo iniziando a frequentare, è importante perché è l’elemento che indica come una persona si comporta quando si trova a relazionarsi con gli altri.

È quindi un elemento che influenza la personalità dell’individuo.

Calcolo ascendente | Come si fa

Per calcolare il proprio ascendente innanzitutto è necessario conoscere la data, il luogo e l’orario di nascita.

Per quanto riguarda quest’ultimo dato, se non lo si riesce a recuperare tramite i propri genitori o qualche parente, si può fare ricorso al proprio Comune richiedendo l’estratto di nascita.

Conoscere l’orario preciso non è secondario, perché anche qualche minuto di differenza potrebbe far cambiare il proprio ascendente, falsando quindi il calcolo.

Conoscendo con precisione l’orario di nascita si arriva, con una serie di operazioni che ora spiegheremo, a calcolare l’ora siderale di nascita.

Per prima cosa bisogna trasformare l’ora della nascita in ora locale, andando a sottrarre o aggiungere qualche minuto in base alla città in cui si è nati.

Più nel dettaglio, nel caso di Milano bisogna sottrarre 23 minuti per ottenere la propria ora locale.

Di norma si dovrebbero togliere circa 20 minuti se si è nati sopra Bologna, 10 minuti se si è nati tra Bologna e Napoli, nulla se si è nati più a sud.

Avendo la corretta ora locale, si può passare al calcolo di quella siderale. Quest’ultima è data dall’ora locale che abbiamo appena calcolato più il tempo siderale del giorno di nascita.

Per conoscere il tempo siderale basta consultare delle tabelle come questa. Se la somma è superiore a 24, bisogna sottrarre 24 dalla somma.

A questo punto non ci resta che confrontare il Tempo siderale totale (TST) con la tabella degli ascendenti correlativi per completare il calcolo del proprio ascendente:

Ariete se il TST è compreso tra le 18:01 e le 18:59

Toro se il TST è compreso tra le 19:00 e le 20:17

Gemelli se il TST è compreso tra le 20:18 e le 22.08

Cancro se il TST è compreso tra le 22:09 e le 00:34

Leone se il TST è compreso tra le 00:35 e le 03:17

Vergine se il TST è compreso tra le 03:18 e le 06:00

Bilancia se il TST è compreso tra le 06:01 e le 08:43

Scorpione se il TST è compreso tra le 08:44 e le 11:25

Sagittario se il TST è compreso tra le 11:26 e le 13:53

Capricorno se il TST è compreso tra le 13:54 e le 15:43

Acquario se il TST è compreso tra le 15:44 e le 17:00

Pesci se il TST è compreso tra le 17:01 e le 18:00

Se il calcolo del proprio ascendente spiegato finora vi sembra troppo complesso, niente paura: esistono infatti in rete diversi software che calcolano automaticamente l’ascendente inserendo luogo, data e ora di nascita. Altrimenti si può chiedere un consulto a un astrologo.

Calcolo ascendente | Cos’è

L’ascendente è il punto di partenza, o cuspide, della prima casa e il punto di partenza della suddivisione in case del cielo di nascita.

La prima casa è importante perché rappresenta l’aspetto dell’individuo, il modo in cui le altre persone ci vedono e con cui noi ci relazioniamo con il mondo.

In altre parole, l’ascendente determina quella che chiamiamo “prima impressione”, l’idea cioè che diamo di noi stessi a chi ci guarda o ci incontra per la prima volta.

Assieme al Sole (l’ego) e alla Luna (il nostro essere più profondo, il subconscio), l’ascendente è inoltre uno degli elementi più importanti nell’interpretazione di una carta natale.

