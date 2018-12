Boxing Day 2018 Partite | 26 dicembre | Premier League | Serie A

BOXING DAY 2018 PARTITE – Natale nel pallone per Inghilterra e Italia. Come ogni anno il paese di Sua Maestà la Regina è pronto a passare le feste natalizie negli stadi di calcio per seguire le partite della Premier League. Novità invece per l’Italia che per la prima volta vede le squadre della Serie A in campo il 26 dicembre.

Sì, il 26 dicembre tutti in campo o davanti la tv. Chi gioca? Di seguito il calendario delle partite di Premier League e Serie A in programma mercoledì 26 dicembre 2018.

Boxing Day 2018 Partite | Premier League

Il calendario delle partite della Premier League:

FULHAM-WOLVERHAMPTON ore 13,30

BURNLEY-EVERTON ore 16

LIVERPOOL-NEWCASTLE ore 16

CRYSTAL PALACE-CARDIFF CITY ore 16

LEICESTER-MANCHESTER CITY ore 16

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH ore 16

MANCHESTER UNITED-HUDDERSFIELD ore 16

BRIGHTON-ARSENAL ore 18.15

WATFORD-CHELSEA ore 20.30

SOUTHAMPTON-WEST HAM ore 20,45

Boxing Day 2018 Partite | Serie A

Il calendario delle partite della Serie A:

FROSINONE-MILAN ore 12,30

ATALANTA-JUVENTUS ore 15

CAGLIARI-GENOA ore 15

FIORENTINA-PARMA ore 15

SAMPDORIA-CHIEVO VERONA ore 15

SPAL-UDINESE ore 15

BOLOGNA-LAZIO ore 15

ROMA-SASSUOLO ore 18

TORINO-EMPOLI ore 18

INTER-NAPOLI ore 20,30

Boxing Day 2018 Partite | Dove vederle

Le partite del 26 dicembre 2018 della Premier League e della Serie A saranno visibili via satellite su Sky Sport e in streaming su Sky Go (piattaforma riservata agli abbonati Sky) e, per quanto riguarda la Serie A, su Dazn.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Qui per capirne di più.

Insomma, un’infinità di partite: siete pronti a non alzarvi più dal divano?