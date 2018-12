BISTROT CANNAVACCIUOLO – Il Cannavacciuolo Cafè e Bistrot nasce su idea del suo fondatore, lo chef Antonino Cannavacciuolo, a fine ottobre del 2015 a Novara.

Un locale particolare, per l’appunto caffè e bistrot insieme, aperto dalla mattina presto per la colazione fino a tarda sera per il dopocena.

Una scelta innovativa e di successo, che Cannavacciuolo ha poi ripetuto aprendo di recente un Bistrot nel pieno centro di Torino.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU VILLA CRESPI, IL RISTORANTE DI CANNAVACCIUOLO

Due locali, sia quello di Novara che quello di Torino, premiati entrambi con una stella Michelin.

L’idea alla base è semplice ma vincente. Come scrive sul sito del locale lo chef – noto al grande pubblico per essere da anni uno dei giudici di MasterChef – il Cafè e Bistrot Cannavacciuolo vuole essere “un punto d’incontro perfetto, in grado di far sentire le persone a proprio agio, come tra le mura di casa”.

Al Bistrot Cannavacciuolo le due parti del locale che si completano a vicenda.

Da un lato il Cafè, punto di incontro, momento di svago o di pausa nell’arco della propria giornata.

Dall’altro il bistrot, che punta forte su materie prime di eccellenza per piatti di qualità.

Cannavacciuolo Cafè e Bistrot | Menù

L’offerta è piuttosto ricca. Si può decidere di degustare cinque portate – dal crudo di ricciola al filetto di branzino scontato – a 65 euro.

Oppure ci si può affidare allo chef Vincenzo Manicone, che preparerà sette portate a sua scelta da degustare.

Il menù, questa è un’altra particolarità, si caratterizza per i rimandi al teatro.

Così al posto di antipasti, primi e secondi troviamo Ouverture, Musical e Opera.

Ecco una selezione di piatti che potete assaggiare al Bistrot Cannavacciuolo e i relativi prezzi.

Ouverture

Rane fritte, prezzemolo e riso al latte 23 €

Testina di vitello, sedano e limone 22 €

Quaglia, topinambour e uva 25€

Musical

Gnocchetti di patate, cacio, pepe nero e coniglio di Carmagnola € 22

Risotto, ricci di mare, capperi, limone, acciuga € 24

Plin di coda di vitello, composta di bergamotto e cagliata di capra € 24

Opera Bistrot cafè

Sogliola, grano saraceno, aglio e tartufi di mare € 32

Triglia, verza, mortadella e quartirolo € 28

Capocollo di maialino da latte, cime di rapa e carote € 29

Balletto

Pastiera 2.0 € 14

Il sottobosco in autunno € 16

Polline, thè verde e aloe € 14

Cannavacciuolo Cafè e Bistrot | Prenotazione

Per prenotarsi al Bistrot Cannavacciuolo basta collegarsi al sito e inviare una richiesta per verificare la disponibilità di tavoli.