Barilla Azienda italiana | Parma | Offerte di Lavoro | Storia | Governance

BARILLA AZIENDA – Barilla è un’azienda multinazionale italiana del settore alimentare, operante nel mercato della pasta secca, dei sughi pronti, dei prodotti da forno, della farina e del pane. Una delle aziende più importanti del nostro Paese.

Aggiornamento 16 ottobre 2018 – Accordo tra Crédit Agricole Italia e Barilla per il finanziamento alle imprese agricole che aderiscono ai contratti di coltivazione.

Aggiornamento 14 giugno 2018 – Barilla rinnova la sponsorship con la Nazionale italiana di Basket

Barilla Azienda italiana | Storia

Fondata a Parma nel 1877 Barilla è italiana al 100%: nel rapporto stretto con il suo territorio, nella costante vocazione all’innovazione delle tecnologie, dei processi e dei prodotti.

Profondamente italiana – come si legge sul suo sito – nello spirito imprenditoriale che l’ha portata a diventare il più grande produttore globale di pasta.

Per una breve parentesi però l’azienda simbolo del made in Italy all’estero è stata di proprietà americana: nel 1971, infatti, Barilla è stata venduta alla multinazionale americana WR GRACE dai fratelli Pietro e Gianni, spinti da ragioni familiari e personali ma anche dal complesso periodo storico-sociale in cui vivevano.

Nel 1979, dopo otto anni, Pietro Barilla riesce a coronare il sogno di riacquisire l’impresa giungendo persino a ipotecare casa.

L’azienda nel 1979, quindi, torna ad essere di proprietà italiana e da allora, firmando una case history sempre più unica rispetto alle scelte odierne di molti celebri gruppi italiani che cedono quote a compratori stranieri, è sempre rimasta nelle mani, italiane, della famiglia Barilla.

America che però è rimasto uno dei mercati da cui l’Azienda acquista parte della grande quantità di grani di alta qualità di cui ha bisogno per produrre la sua pasta ogni anno. E il mercato americano nel complesso è una delle piazze di maggiore interesse per l’azienda emiliana sia da un punto di vista strategico sia di fatturato.

A testimoniare il forte interesse verso gli Stati Uniti la sede di Chicago aperta nel 2015.

Negli USA sono poi presenti i Barilla Resturants: il primo è stato aperto a New York nel 2014 e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per gli abitanti di Manhattan grazie anche alle innovazioni tecnologiche, come un’inedita vetrina digitale, realizzata in collaborazione con Microsoft, cui ha abituato i suoi clienti.

Nel corso del 2017 l’azienda ha raddoppiato il suo impegno aprendo un secondo ristorante a Los Angeles.

Barilla Azienda italiana | Pubblicità | Spot

Barilla Azienda italiana | Governance

Presidente: Guido Barilla

Vicepresidente: Luca Barilla

Vicepresidente: Paolo Barilla

Amministratore delegato: Claudio Colzani

Barilla Azienda italiana | Marchi

Academia Barilla

Casa Barilla

Filiz

First

Harry’s

Misko

Mulino Bianco

Pavesi

Vesta

Yemina

Voiello

Wasa

Gran Cereale

Barilla Azienda italiana | Offerte di lavoro

Barilla Azienda italiana | Animali

Barilla non effettua alcun test sugli animali per testare i suoi prodotti e materie prime e si impegna a non finanziare, o commissionare, o essere fra gli autori o supportare in qualsiasi altro modo test con animali. Barilla si impegna a richiedere a tutti i fornitori ad utilizzare metodi alternativi ai test con animali.

La sola eccezione consentita è nel caso in cui i test con animali siano richiesti dalle Autorità per valutazioni di sicurezza alimentare o per precisi regolamenti; anche in questa circostanza, Barilla farà ogni sforzo possibile per identificare e proporre metodologie alternative che possano essere, ove possibile, in accordo con le richieste legali. Al fine di valutare la sicurezza e la qualità dei propri prodotti, Barilla usa un’ampia gamma di metodi che escludono totalmente qualsiasi tipo di test con animali.