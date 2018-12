Ascolti tv domenica 23 dicembre 2018 | Che tempo che fa | New Amsterdam | In-Tolleranza zero | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 23 dicembre 2018 – Boom di ascolti ieri sera per Che Tempo Che Fa, che stravince la battaglia degli ascolti della domenica grazie a una platea di ottimi ospiti e, anche, una concorrenza forse poco agguerrita.

Il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, ha totalizzato uno share del 17,3 per cento, interessando 3 milioni 951mila spettatori. Record stagionale per la trasmissione di Rai 1, nella fase Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dove ha raggiunto 2 milioni 920mila persone (17,2 per cento).

Su Canale 5 invece si è registrato un ulteriore calo per il medical drama New Amsterdam, fermo a 2 milioni 192mila spettatori (10,1 per cento).

A seguire, su Rai 2 il film Pretty Princess ha attirato 1 milione 986mila ascolti (8.8 per cento), mentre su Italia 1 lo spettacolo del comico Pucci, In-Tolleranza Zero, ha toccato l’8,1 per cento di share (1 milione 690mila telespettatori).

Su Rai3, il film Natale all’Improvviso è stato visto da poco più di un milione di persone, pari ad uno share del 4.8 per cento. Il terzo canale Rai ha comunque fatto meglio di Rete 4, che ha scelto per la serata il classico 7 Spose per 7 Fratelli, che ha interessato invece 726mila spettatori (3.4 per cento).

Su La7, invece, il film TUT – Il Destino di un Faraone ha tenuto davanti agli schermi 912mila spettatori (4.4 per cento), mentre su Tv8 La Notte dei Record con Enrico Papi ha totalizzato 742mila utenti e il 3.5 per cento di share.

Sul Nove Mamma, ho preso il Morbillo ha totalizzato infine 526mila spettatori (2.4 per cento).

Ascolti tv domenica 23 dicembre 2018 | Preserale | Access prime time

Nella fase dell’Access prime time, invece, è Mediaset a dominare: su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3 milioni 651mila spettatori, con il 16 per cento di share.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raggiunto una media di 1 milione 100mila contatti in entrambe le due parti (4.9 e 5.2 per cento).

Su Rai3 il film di animazione Alla Ricerca di Nemo è stato visto da 1 milione 297mila ascolti (5.8 per cento di share). Su Tv8, 4 Ristoranti ha interessato 630mila persone (2,9 per cento), mentre sul Nove Camionisti in Trattoria 326mila spettatori (1.4 per cento).