Andrea Mainardi chi è | Cuoco | Grande Fratello Vip | Vita privata | Social

Per gli appassionati di cucina e televisione il suo volto è più che familiare. Andrea Mainardi, chef e ristoratore bergamasco, è tra i grandi favoriti per la vittoria finale del Grande Fratello Vip 2018.

Ma prima che nel reality condotto da Ilary Blasi, gli amanti del genere lo hanno visto all’opera nel programma culinario La prova del cuoco. Fino al 2018, infatti, Mainardi è stato uno degli chef fissi della trasmissione di Rai 1.

Simpatico e irriverente, il cuoco si è fatto molto apprezzare dal pubblico del GF Vip perché, al pari del suo amico Walter Nudo, si è sempre comportato in modo corretto ed equilibrato con gli altri inquilini della Casa.

Mainardi è anche proprietario di un ristorante a Brescia. Il suo locale è però molto particolare: ha un solo tavolo da servire.

Andrea Mainardi chi è | Carriera

Nato a Bergamo il 21 luglio 1983, Mainardi si diploma cuoco all’IPSSAR di San Pellegrino Terme. Inizia a lavorare come cuoco fin da giovane.

Lavora per tre anni al ristorante L’Albereta di Gualtiero Marchesi, a Erbusco, guidato dallo chef Andrea Berton.

Nel marzo 2010, a soli 27 anni, riesce ad aprire il suo primo ristorante: “Officina Cucina”, a Brescia. Due anni dopo segue l’apertura del suo secondo locale, stavolta a New York, dove la cucina di Mainardi viene molto apprezzata. Il ristorante si chiama “The bowery kitchen”.

Nello stesso periodo diventa ospite fisso de La prova del cuoco, condotta in quegli anni da Antonella Clerici. Nel cooking show di Rai 1 Mainardi veste sia i panni di cuoco che quelli di giurato.

In televisione, lo chef conduce anche un programma tutto suo, “Ci pensa Mainardi”, su Fox Life. Durante la trasmissione, l’obiettivo del cuoco è quello di soccorrere e dare consigli a chi non ha molta dimestichezza con i fornelli.

Nel 2018, poi, la partecipazione come concorrente alla terza edizione del Frande Fratello Vip. Nel corso della sua permanenza, in diverse occasioni si diletta a cucinare le sue pietanze per tutti.

Andrea Mainardi | Ristorante

Come già anticipato, il ristorante di Andrea Mainardi, “Officina Cucina” a Brescia, non è un locale come quelli a cui siamo abituati di solito. Si tratta infatti di un ristorante con un solo tavolo da servire. Forse un’azzardo, soprattutto dal punto di vista economico, ma non per Mainardi, che esporta la sua innovazione anche in America, nella Grande Mela.

Il locale, che Mainardi apre assieme ai soci Cesare, Felice e Paolo, si basa dunque su un solo tavolo (da due a dieci posti) da servire, con un solo chef in cucina e un unico menù composto da circa dieci portate.

Per quanto riguarda i prezzi del suo ristorante, sul sito ufficiale di Officina Cucina si legge: “Riservando il ristorante per due persone il costo totale sarà di 300 euro comprensivo della degustazione vini da 30 euro. Sopra le 3 persone, il costo del menù degustazione sarà di 100 euro a persona e poi si potrà scegliere la degustazione vini da 30 euro o da 50 euro (acqua, coperto, caffè inclusi).

Andrea Mainardi | Vita privata

Mainardi è fortemente riservato sulla sua vita privata. Ha una compagna, Anna Tripoli, che sposerà a settembre 2019. Si sono conosciuti durante una lezione di cucina nella quale lui era l’insegnante e lei l’allieva. Durante la sua esperienza nella Casa, Mainardi ha più volte parlato della sua donna chiamandola “Tripolina”.

Il cuoco ha anche una figlia, Michelle, di 10 anni, sulla quale non si sa molto se non che è nata da una precedente relazione di Mainardi. Nel corso della 13esima puntata del GF Vip, la piccola Michelle è protagonista di una sorpresa al suo papà. Alla vista della bambina, Andrea non trattiene le lacrime.

Uomo molto affascinante, in passato il cuoco ha avuto una storia con Laura Forgia, storica professoressa del programma di Rai 1 L’Eredità, e con la conduttrice Federica Torti.

Andrea Mainardi | Social

Andrea è molto attivo sui social, dove pubblica molte foto sulla sua vita quotidiana, sulla sua compagna Anna e anche sulla sua attività di cuoco. Instagram (QUI il suo profilo ufficiale) è il social su cui conta più fan: 70mila.

Su Facebook, invece, Mainardi ha 38mila follower, mentre su Twitter ne ha oltre 5mila.