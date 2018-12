Stasera in tv 23 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Che tempo che fa, New Amsterdam, The Eagle, Natale all’improvviso

Cosa c’è stasera in tv 23 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di domenica 23 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 23 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:03 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Pretty Princess

23:05 – Una famiglia all’improvviso

01:00 – Sorgente di vita

Stasera su Rai 3:

20:00 – Alla ricerca di Nemo

21:40 – Natale all’improvviso

23:30 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

00:20 – TG3

Stasera su Rai 4

21:05 – The Eagle

22:47 – Conan il Barbaro

00:47 – Blood

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – NEW AMSTERDAM

21:23 – NEW AMSTERDAM – RISCHI – 1aTV

22:20 – NEW AMSTERDAM – IL TEMPO NECESSARIO – 1aTV

Stasera su Italia 1:

20:27 – TGCOM

20:30 – METEO.IT

20:33 – ELF – 2 PARTE

21:25 – IN-TOLLERANZA ZERO

23:59 – CHI HA PAURA DEL BUIO

00:55 – DRIVE UP

Stasera in tv 23 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – 7 SPOSE PER 7 FRATELLI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – 7 SPOSE PER 7 FRATELLI – 2 PARTE

23:42 – IL GRANDE GATSBY – 1 PARTE

01:32 – TG4 NIGHT NEWS

01:42 – METEO.IT

01:46 – IL GRANDE GATSBY – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA IV – BLOCCO TOTALE

21:45 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA IV – IL COORDINATORE

22:40 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA IV – LA CONFESSIONE

23:35 – TEKKEN – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – Se Scappi, Ti Sposo

21:10 – Il matrimonio che vorrei

23:00 – Voglia di tenerezza

01:10 – Mona Lisa Smile

Stasera su Rai Movie:

19:30 – I ladri

21:10 – L’ottava nota – Boychoir

22:50 – Fiori d’acciaio

Stasera su Cine Sony:

19:15 – Un bianco Natale per Zeus

21:00 – Zohan – Tutte le donne vengono al pettine

23:10 – Regole d’onore

01:25 – In America – Il sogno che non c’era

Stasera su Iris:

21:00 – THE ILLUSIONIST – L’ILLUSIONISTA

23:16 – OLIVER TWIST

Stasera su Tv8:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:30 – La notte dei record Ep. 5 Prima TV

23:30 – Ben-Hur

Stasera su Italia 2:

20:20 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – SEMIFINALE INCANDESCENTE

20:45 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – LA PARTITA D’ADDIO

21:10 – AMERICAN DAD – COME KEANUE REEVES IN POINT BREAK

21:35 – AMERICAN DAD – I NON INCLUSI

21:55 – FUTURAMA – LA MACCHINA SATANICA

22:20 – FUTURAMA – UN AMORE SBUCATO DAL PASSATO

22:45 – HANNIBAL III – E LA DONNA VESTITA COL SOLE

23:35 – HANNIBAL III – E LA BESTIA VENUTA DAL MARE

Stasera in tv 23 dicembre 2018 su La5:

21:10 – EQUIVOCI D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – EQUIVOCI D’AMORE- 2 PARTE

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Hakuna Matata

20:45 – Affari di famiglia Vita da Yacht

21:15 – Slow West Prima TV

23:15 – L’amante inglese

Stasera su Nove:

19:30 – Camionisti in trattoria

20:35 – Camionisti in trattoria

21:25 – Mamma, ho preso il morbillo

23:25 – La leggenda di Beowulf

01:30 – Clima del terzo tipo – Perturbazioni

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – TUT – Il destino di un Faraone

00:05 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:30 – Il boss delle cerimonie

20:30 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Bugia o verita’

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – 1^TVL’imprevedibile

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La coda

00:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Stasera su Spike:

20:40 – Tutto in Famiglia

21:00 – Tutto in Famiglia

21:30 – Battistology

22:30 – Battistology

23:25 – Battistology

Stasera in tv 23 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop – Super Cast

21:15 – Peter Rabbit Prima TV

22:55 – L’uomo sul treno – The Commuter

Stasera su Sky Uno:

19:05 – Master – Chef All Stars Italia

20:10 – Master – Chef All Stars Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel