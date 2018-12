Martina dell’Ombra, La Tv delle Ragazze | Chi è | Carriera

È una ragazza romana svampita e pariolina, Martina dell’Ombra. Ed è anche una presentatrice che, tacchi alti e abito corto, conduce accanto a Serena Dandini nel programma in onda su Rai3 La Tv delle Ragazze. Dietro entrambi i personaggi, la ricca donna che vive nel quartiere di Roma Nord e la conduttrice televisiva, c’è Federica Cacciola, attrice siciliana 32enne.

Classe 1986, Cacciola è cresciuta in Sicilia, dove ha iniziato con il canto e il pianoforte. E dove, a Messina, aveva messo in scena Medea. A Milano ha studiato Linguaggi dei media all Cattolica e ha fatto teatro, molto. Ha studiato con Gabriele Vacis, ex professore della scuola di recitazione Paolo Grassi. E in America ha approfondito gli studi, frequentando la New York Film Academy.

Poi, insieme ad alcuni amici, ha fondato la compagna teatrale LATobliquo. Ha recittao negli action dinner, ha scrotto più di uno spettacolo teatrale e ha iniziato a creare nuovi personaggi, i suoi.

Il personaggio di Martina dell’Ombra

Crede che l’iPhone debba essere un diritto legato alla cittadinanza e che una linea di moda Immigration by Vuitton possa aiutare i migranti a integrarsi perché, in questo modo, “si vestono come noi”. Vuole candidarsi alle politiche e anche alle europee, prima con Matteo Renzi come modello di riferimento e poi, invece, con Matteo Salvini. Il personaggio di Martina dell’Ombra nasce così: nel 2015 e davanti una telecamera web.

La ragazza svampita della Roma bene – che parla deformando la bocca con le sue smorfie, con l’accento romano e la “s” marcata – prima passa per un personaggio reale e realistico: tutti la cercano, vogliono sapere di più della sua vita. La chiamano e la invitano trasmissioni televisive, che la scambiano per una donna vera e non per un personaggio, teatrale e televisivo. Solo in un secondo momento, si capirà che lei è un’attrice e il personaggio il risultato di un lungo lavoro di interpretazione.

La Tv delle ragazze

Serena Dandini ha voluto Federica Cacciola al suo fianco, nel programma La tv delle ragazze. Gli Stati Generali 1988-2018, dove interpreta una giovane presentatrice in cerca di successo.