Napoli Spal 1-0

Il Napoli ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato (è la prima volta che ci riesce in questa stagione) grazie a una staccata di testa di Raul Albiol e ai miracoli di Meret e punisce così un’ottima Spal al San Paolo.

La formazione di Ancelotti, che decide di privarsi del bomber Milik per dare spazio alla fantasia di Mertens e Insigne, controlla il gioco per gran parte della partita, senza però riuscire a mettere al sicuro il risultato. Nel finale, poi, gli azzurri soffrono non poco le offensive dei ferraresi, che cercano in tutti i modi di trovare il pareggio. Sul loro cammino, però, uno straordinario Meret, che dimostra così di essere tornato in splendida forma dopo l’infortunio che ha pregiudicato l’inizio della sua stagione.

Al mister della Spal, Leonardo Semplici, rimangono però gli ottimi segnali da parte dei suoi giocatori, soprattutto dal punto di vista difensivo. Nel primo tempo, soprattutto, Gomis non ha avuto grossi pericoli, grazie anche a una straordinaria prestazione di Bonifazi. Alla lunga, tuttavia, è emersa la maggior qualità dei napoletani.

Gli azzurri si portano così a 41 punti in classifica e riescono a restare in scia della Juventus, che questa sera ospita la Roma all’Allianz Stadium. Per Ancelotti, però, incombe il big match del turno del 26 dicembre 2018: Inter-Napoli. La Spal rimane invece ferma a 16 punti: nel prossimo turno riceverà in casa l’Udinese.

Quarta vittoria di fila, ma che fatica soprattutto nel finale. Bene la Spal, soprattutto a livello difensivo

Napoli Spal 1-0 Diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Napoli e Spal, valida per la 17esima giornata della Serie A 2018 2019.

NAPOLI SPAL DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

SECONDO TEMPO:

93′ Triplice fischio di La Penna! Il Napoli porta a casa i tre punti grazie al gol di Albiol e al fantastico salvataggio di Meret sullo scadere del secondo tempo.

93′ Grandissima occasione per la Spal: sugli sviluppi di un corner, Meret riesce a deviare sulla linea di porta dopo il colpo di testa di Schiattarella. Il portiere napoletano salva il risultato!

90′ Tre minuti di recupero.

89′ Si gioca poco in questi minuti finali, tanti gli errori e i falli a centrocampo.

83′ Ultimo cambio anche nel Napoli: esce Mertens, entra Diawara.

83′ Ultimo cambio per la Spal: entra Floccari al posto di Bonifazi.

81′ Il Napoli sfiora il raddoppio: Insigne e Mertens si involano verso la porta della Spal e si scambiano la palla. Mertens dribbla Gomis allungandosi la palla, prova il tiro e colpisce il palo.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Sulla ribattuta arriva Callejon. Il tiro dello spagnolo viene però deviato dalla difesa biancazzurra.

79′: Sostituzione nel Napoli: entra Luperto, esce Ghoulam.

78′ La Spal arriva al tiro. Schiattarella serve Paloschi che tira, ma Meret para senza problemi.

75′ Ancora un altro tiro di Insigne. Gomis non si fa sorprendere.

73′ Bel tiro a giro di Insigne da fuori area. La palla esce non di molto.

70′ Occasionissima Napoli: Koulibaly, di testa, mette a lato un ottimo cross di Ruiz.

69′ Cambio anche per la Spal: fuori Valdifiori, dentro Mattia Valoti.

66′ Cambio per il Napoli: entra F. Ruiz, esce Rog.

65′ Il Napoli prova a spingere per trovare il raddoppio.

64′ Scambio Zielinski-Ghoulam, poi la palla arriva a Mertens. Da fuori area, il belga prova il destro a giro. Devia Gomis.

61′ Secondo giallo per il Napoli: dopo Hamsik, ammonito anche Rog (fallo su Fares).

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

60′ Silent check per un presunto fallo di mano in area di Fares, mentre cercava di bloccare il cross di Insigne. La Penna decide che non è rigore: si continua.

58′ Bel tiro di Lazzari: la sua conclusione, forte ma centrale, viene bloccata a terra da Meret.

54′ Mertens lancia Insigne a tu per tu con Gomis, che però è in largo anticipo sull’attaccante napoletano.

53′ Occasione per la Spal: Schiattarella prova il tiro, ma Meret respinge in angolo.

51′ Splendido tacco di Insigne che mette in porta Zielinski. Sulla deviazione dei difensori arriva Ghoulam, che però non riesce a calciare.

50′ Ammonito Kurtic per la Spal per un intervento in ritardo su Hisaj. Il centrocampista era diffidato, salterà l’Udinese.

50′ Tiro-cross di Callejon, Gomis smanaccia e riesce a salvare la porta. Poi la difesa della Spal spazza.

49′ Hamsik serve Insigne al limite dell’area. L’attaccante napoletano prova a liberarsi e a calciare, bravissimo Bonifazi a mantenere la posizione e a respingere.

46′ Ammonito Hamsik per un fallo su Fares.

46′ Fischio dell’arbitro La Penna: riprende Napoli Spal!

PRIMO TEMPO:

48′ Finisce il primo tempo: Napoli e Spal vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Decide Albiol, al sesto gol in carriera in Serie A. Il Napoli si conferma pericolosissimo dai calci piazzati: delle ultime sei reti messe a segno in campionato, quattro sono arrivate da situazioni del genere.

48′ Mertens sfiora il raddoppio con un tiro al volo dalla sinistra dopo un cross di Hisaj. Palla a lato.

46′ GOL DEL NAPOLI: Raul Albiol raccoglie il cross dalla bandierina di Mertens e insacca di testa alle spalle di Gomis. Sesto gol subito dalla Spal sugli sviluppi di un corner, nessuno in Serie A ha fatto peggio.

Raul Albiol raccoglie il cross dalla bandierina di Mertens e insacca di testa alle spalle di Gomis. Sesto gol subito dalla Spal sugli sviluppi di un corner, nessuno in Serie A ha fatto peggio. 45′ Tre minuti di recupero.

42′ Primo cambio per la Spal: esce Djourou, entra Vicari.

40′ Gioco fermo, Djourou è a terra per un infortunio all’inguine.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

38′ Ammonito Cionek per un fallo su Zielinski.

34′ Grande partita finora per i difensori della Spal, che stanno rischiando molto poco nonostante la potenza offensiva degli avversari.

32′ Bel lancio di Koulibaly, che dopo aver recuperato la palla in difesa sventaglia per Insigne. Bonifazi anticipa l’attaccante azzurro.

27′ Cross di Ghoulam sul secondo palo, Callejon stoppa e prova il tiro cross. Bonifazi rinvia.

22′ Callejon serve Insigne al centro dell’area della Spal. Il numero 24 del Napoli tira di prima ma non centra la porta.

21′ Altro tiro da fuori del Napoli, stavolta con Rog: il risultato è sempre lo stesso, palla alta.

19′ Bel sinistro dai 25 metri di Zielinski. Palla alta e lontana dalla porta, ma il Napoli prova a spingere.

16′ Kurtic prova il tiro da fuori. Il suo sinistro viene bloccato senza problemi da Meret.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

13′ Confermato il fuorigioco di Insigne. Gli arbitri hanno valutato la deviazione di Cionek come non volontaria, e dunque non decisiva per rimettere in gioco l’esterno napoletano.

12′ La Penna ferma il gioco per un silent check sulla posizione di Insigne, che era oltre l’ultima linea difensiva della Spal al momento del tiro di Mertens.

11′ Occasionissima Napoli! Hisaj lancia per Zielinski che serve a centro area Mertens. Cionek devia il destro a colpo sicuro dell’attaccante belga. Sulla ribattuta, Insigne segna, ma era in fuorigioco. Gol annullato.

8′ Brutto fallo di Zielinski su Lazzari, che stava andando via palla al piede. Il centrocampista del Napoli rischia il giallo.

7′ Occasione Napoli. Callejon serve Rog sulla destra, il centrocampista del Napoli libera il tiro da posizione ravvicinata. Gomis blocca in due tempi.

3′ Antenucci stoppa a seguire sul lancio di Valdifiori, ma Albiol ripara in angolo.

2′ Hamsik prova a servire in profondità Zielinski, ma il suo tocco è troppo lungo.

1′ La Penna fischia il calcio di inizio. Comincia Napoli-Spal!

PRE-PARTITA:

Squadre di nuovo in campo, suona l’inno della Serie A.

I giocatori di Napoli e Spal rientrano negli spogliatoi. Tra pochissimo il calcio di inizio. Arbitrerà il signor Federico La Penna.

Le due squadre sono in campo per il riscaldamento.

Alla vigilia si era parlato di una possibile esclusione per Insigne e Koulibaly. Entrambi i giocatori del Napoli sono infatti diffidati e nel match del 26 novembre gli azzurri fanno visita all’Inter a San Siro. Ancelotti invece alla fine ha mandato regolarmente in campo i suoi due calciatori.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Il Napoli è obbligato a vincere per restare in scia della Juventus, autentica dominatrice del campionato e stasera impegnata nel big match con la Roma. Alla Spal, al momento al 15esimo posto, servono punti in chiave salvezza.

Callejon è ancora a secco di gol in questo campionato. Sono ormai 13 le presenze in Serie A dello spagnolo senza gonfiare la rete: la sua seconda striscia più lunga senza gol dopo quella registrata tra il 2015 e il 2016.

La Spal non vince da sette partite di campionato (4 pareggi, 3 sconfitte). Mister Semplici, per invertire la rotta, si affida alla coppia Paloschi-Antenucci. Petagna in panchina.

Ancelotti ha abituato i tifosi napoletani alle sorprese di formazione e anche in questa partita non ha voluto smentirsi: Meret riprende il posto tra i pali al posto di Ospina, Ghoulam (ormai pienamente recuperato dopo il lunghissimo infortunio) vince il ballottaggio con Mario Rui, ma soprattutto in avanti, accanto a Insigne, Milik rimane in panchina per lasciare spazio a Mertens.

NAPOLI SPAL, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Spal(3-5-2): Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Valdifiori, Schiattarella, Kurtic, Fares; Paloschi, Antenucci.

Allenatore: Leonardo Semplici

Napoli Spal streaming e diretta tv: ecco dove vederla | Serie A

NAPOLI SPAL STREAMING – Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 15 Napoli e Spal si sfidano per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Napoli Spal • Napoli Spal dove vederla

> QUI LA NOSTRA DIRETTA DI NAPOLI SPAL

Napoli Spal streaming | Dove vederla in tv

La gara Napoli Spal sarà visibile in esclusiva su Sky Sport

Ampio pre e post partita.

Calcio d’inizio alle ore 15

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Napoli Spal streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Non puoi vedere Napoli Spal? > QUI LA NOSTRA DIRETTA

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019