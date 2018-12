Il tweet di Matteo Salvini sui tortellini che fa infuriare gli emiliani

“Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di birra. Sperando che qualche giornalista o qualche professorone di sinistra non si offendano”. Così Matteo Salvini nel suo ormai immancabile appuntamento quotidiano col cibo su Twitter fa infuriare gli emiliani. Il vicepremier e ministro dell’Interno scivola sulla tradizione locale e sotto il post mangereccio piovono critiche e insulti dei difensori del tortellino.

Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di birra😋.

Sperando che qualche giornalista o qualche professorone di sinistra non si offendano😉 pic.twitter.com/2Q0SM6A1eB — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 dicembre 2018



Altro che politica. A far indignare in tanti sotto al tweet del vicepremier (oltre ad altre evidenti inesattezze, “te sei magnato pure la grammatica”, scrive qualcuno) è proprio l’errore culinario sbandierato ai quattro venti sul web. Salvini pubblica, infatti, una padellata di tortellini al ragù, ma la tradizione vuole che il tortellino venga servito al brodo di bollito. Non si ammettono alternative. E gli emiliani non mancano di farlo notare con una certa verve al vicepremier.

Al risentimento politico – che accompagna sempre i commenti ai post di Matteo Salvini – si mischia quello culinario. “Senti se parli di tortellini … si parla di brodo possibilmente cappone. Tolleriamo a stento la panna”, scrive un utente.

Senti se parli di tortellini … si parla di brodo possibilmente cappone. Tolleriamo a stento la panna. Il pastrocchio che hai davanti mischiato con la birra più… è un oaciugo che forse gradiscono in Austria! …forse — Riccardo Lambertini (@RLambertini75) 22 dicembre 2018

Un altro utente precisa: “Ma mi offendo io!! I tortellini vanno mangiati in brodo (di cappone)! Certo che nemmeno le basi…”.

Ma mi offendo io!! I tortellini vanno mangiati in brodo (di cappone)! Certo che nemmeno le basi… — Stefano Corradini (@PolifemoSte) 22 dicembre 2018



“Si ma tortellini con il ragù di salsiccia non si affronta. E birra. Tortellini in brodo e vino rosso. Dai Salvini le basi della cucina emiliana ogni nonna le sa”, aggiunge stizzita un’altra utente.

Si ma tortellini con il ragù di salsiccia non si affronta.

E birra.

Tortellini in brodo e vino rosso.

Dai Salvini le basi della cucina emiliana ogni nonna le sa. — Marinelli Barbara (@marinellibar) 22 dicembre 2018



Insomma, il vicepremier farebbe bene a rettificare presto. Magari col Natale un piatto di tortellini in brodo riesce a recuperarlo.