Juventus Roma 1-0

La Juventus non si ferma più e si laurea regina d’inverno con 49 punti e ancora due giornate alla fine del girone d’andata. Neanche la Roma di Di Francesco, in ripresa rispetto alla crisi delle ultime settimane, riesce a fermare l’avanzata dei campioni d’Italia in carica, che dimostrano di giocare un campionato a parte.

Decide un’incornata di Mario Mandzukic, al 35′. Il bomber croato si conferma un autentico ammazza-grandi: ha timbrato il cartellino in tutti i match contro le dirette concorrenti dei bianconeri.

Poco da rimproverarsi per i giallorossi, che hanno fatto la loro partita e soprattutto nella seconda metà della ripresa, grazie anche ai cambi, hanno provato a schiacciare la Juventus nella sua metà campo. Anche prestando il fianco al contropiede dei bianconeri, che allo scadere hanno anche trovato il gol del raddoppio con Douglas Costa, annullato poi dal Var.

Il 2-0, in effetti, sarebbe stato un risultato troppo pesante. La sostanza, tuttavia, non cambia: la Juventus prosegue la sua fuga solitaria verso lo scudetto: 15 vittorie, un solo pareggio e Napoli di Ancelotti rispedito a -8. La Roma rimane al nono posto, con 24 punti, a -4 dalla zona Champions.

Nel prossimo turno, a Santo Stefano, la squadra di Massimiliano Allegri farà visita all’Atalanta. La Roma ospiterà invece il Sassuolo.

Juventus Roma 1-0 Diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Juventus e Roma, valida per la 17esima giornata della Serie A 2018 2019.

JUVENTUS ROMA DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

SECONDO TEMPO:

96′ Dopo un recupero raddoppiato a causa dell’intervento del Var, Massa fischia la fine: Juventus Roma finisce 1-0 grazie al gol di Mario Mandzukic.

95′ Ammonito Zaniolo della Roma per un fallo su Douglas Costa, che stava partendo per l’ennesimo contropiede. Il centrocampista della Roma colpisce prima la palla e poi il fantasista della Juventus, facendolo cadere e interrompendo l’azione.

93′ GOL ANNULLATO: Richiamato dal Var Giacomelli, Massa procede con una on field review: il replay mostra un intervento falloso di Matuidi su Zaniolo. Intervento che ha poi dato il via all’azione bianconera. Massa annulla così il gol, si rimane sull’1-0. Calcio di punizione per la Roma.

Richiamato dal Var Giacomelli, Massa procede con una on field review: il replay mostra un intervento falloso di Matuidi su Zaniolo. Intervento che ha poi dato il via all’azione bianconera. Massa annulla così il gol, si rimane sull’1-0. Calcio di punizione per la Roma. 91′ GOL DELLA JUVENTUS: Douglas Costa chiude il match con un comodo tap-in dopo una bellissima azione sulla destra di Ronaldo. Lanciato sulla fascia, CR7 sfida Fazio con un gioco di gambe, va sul fondo e crossa forte e basso verso il centro. Il brasiliano deve solo appoggiare alle spalle di Olsen.

Douglas Costa chiude il match con un comodo tap-in dopo una bellissima azione sulla destra di Ronaldo. Lanciato sulla fascia, CR7 sfida Fazio con un gioco di gambe, va sul fondo e crossa forte e basso verso il centro. Il brasiliano deve solo appoggiare alle spalle di Olsen. 90′ Tre minuti di recupero.

90′ Occasione per la Roma: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, battuto da Perotti, Cristante stacca più in alto di tutti. Il suo tiro, indirizzato all’incrocio, è però troppo debole. Szczesny blocca.

88′ Zaniolo, servito da Perotti, libera il sinistro dal limite dell’area. Respinge la difesa juventina.

85′ Grande strappo di D. Costa, che prova un coast-to-coast superando in velocità 3 avversari. Interviene Manolas che, di fisico, sposta il brasiliano e gli ruba palla sulla trequarti.

83′ Mandzukic momentaneamente fuori dopo un contrasto con Zaniolo.

81′ Ammonito Schick per un intervento irregolare su Chiellini.

80′ Sostituzione anche per la Juventus: Allegri richiama in panchina Dybala e lancia Douglas Costa. L’obiettivo è sfruttare la sua velocità per le ripartenze.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

79′ È il momento del cambio per Di Francesco: entra Dzeko, esce Nzonzi. Roma super offensiva con un 4-2-4 e Zaniolo mediano.

78′ La Roma continua ad attaccare, mentre a bordo campo si scalda Edin Dzeko.

75′ Possesso prolungato della Roma, che prova a pungere la Juventus in questa fase, molto accesa, del match.

71′ Sostituzione per entrambe le squadre: la Juventus manda in campo Emre Can al posto di Pjanic, la Roma schiera Perotti al posto di Under.

70′ Dopo una mischia in area giallorossa, la palla finisce in rete. Massa fischia però il fallo di Chiellini, che insieme a Bonucci ha disturbato l’uscita di Olsen.

67′ Cross di Nzonzi prolungato di tacco da Under. Dybala, tornato in difesa, spazza.

63′ Contatto al limite dell’area della Roma tra Manolas e Ronaldo, sbilanciato con una spallata. Tutto lo Stadium invoca il rigore, ma l’arbitro dà il calcio di punizione ai giallorossi per un fallo di mano del portoghese.

60′ Ancora Olsen su Ronaldo, che devia di destro il colpo di testa di Bonucci, dopo il corner. Adesso è sfida aperta tra i due!

59′ Fantastico Olsen sul colpo di testa a colpo sicuro di Ronaldo! Il portoghese raccoglie un cross perfetto dalla destra, ma il portiere della Roma compie un autentico miracolo e devia in angolo.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

58′ Colpo di testa di Fazio sugli sviluppi di un corner. Il tiro, centrale, viene bloccato senza problemi da Szczesny.

55′ Cross teso di Alex Sandro in area. Ronaldo di testa conclude poco sopra la traversa.

54′ In questi primi 10 minuti di ripresa la Roma sembra tener meglio la partita, dal punto di vista tattico, rispetto al primo tempo.

52′ Scintille tra De Sciglio e Kluivert dopo una vigorosa spallata dell’olandese sul terzino bianconero.

50′ Bella percussione centrale di Dybala, che viene atterrato da Nzonzi. Massa dà il vantaggio, Ronaldo tira da fuori ma spara altissimo. I bianconeri chiedono la punizione e il secondo giallo per il centrocampista giallorosso.

47′ Zaniolo prova il sinistro da fuori: palla deviata in scivolata da Chiellini.

46′ Fischio di Massa, riprende la partita.

46′ Subito un cambio per la Roma: esce Florenzi, entra Kluivert. Di Francesco prova a mettere in campo più fantasia per impensierire la difesa juventina.

PRIMO TEMPO:

45′ Massa fischia la fine del primo tempo, senza alcun recupero. Juventus e Roma negli spogliatoi sul risultato di 1-0, decide finora Mandzukic, che si conferma un vero e proprio ammazza-grandi.

45′ Matuidi, imbeccato da Alex Sandro, si invola a tu per tu con Olsen. Il francese però si incarta con il pallone e interviene la difesa giallorossa. Il guardalinee, in ritardo, segnala anche il fuorigioco di Matuidi.

42′ Santon pesca Nzonzi in area: il colpo di testa del centrocampista giallorosso non soprende Szczesny, che blocca.

41′ Azione personale di CR7 che entra in area da sinistra, si accentra, ma al momento di tirare scivola. Palla abbondantemente a lato.

40′ Ammonito Nzonzi per un fallo su Mandzukic.

38′ Roma un po’ in confusione: un errore in disimpegno di Fazio rischia di favorire Dybala e poi Ronaldo. Nzonzi risolve tutto.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

35′ GOL DELLA JUVENTUS: Mandzukic insacca di testa, alle spalle di Olsen, dopo un cross dalla destra di De Sciglio. Juventus in vantaggio con il bomber croato, svettato più in alto di Santon in area.

Mandzukic insacca di testa, alle spalle di Olsen, dopo un cross dalla destra di De Sciglio. Juventus in vantaggio con il bomber croato, svettato più in alto di Santon in area. 33′ Grande occasione per la Juventus: Cristiano Ronaldo riceve palla da Bentancur sulla sinistra, rientra sul destro e tira a giro. Olsen si allunga e respinge in calcio d’angolo.

28′ Buona chance per la Roma: Florenzi sulla sinistra rientra e crossa sul secondo palo. Alex Sandro buca l’intervento, ma nessuno alle sue spalle riesce ad approfittarne.

23′ Ronaldo, dopo un cross di Mandzukic deviato di testa da Manolas, prova un’altra delle sue rovesciate: palla alta, nessun pericolo per Olsen.

22′ Ancora un angolo per la Juventus, il nono finora in poco più di venti minuti.

20′ Schick controlla bene al limite dell’area e libera il sinistro: Szczesny blocca senza problemi.

19′ Ancora Alex Sandro al tiro, servito da Bonucci dopo una mischia in area. Nuovo corner per i bianconeri.

18′ Altro grande intervento di Olsen, questa volta su Alex Sandro, in percussione sulla fascia sinistra. Il sinistro del terzino brasiliano viene deviato ancora in angolo dal portiere giallorosso.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

15′ Ronaldo lancia in area sulla sinistra Matuidi che crossa: esce Olsen e blocca in presa alta.

13′ La Juventus continua a premere e guadagna molti calci d’angolo. Dalla bandierina Pjanic cerca Bonucci, che non riesce a impattare la palla.

9′ Corner di Dybala per Chiellini: il difensore di testa spedisce a lato di moltissimo.

7′ Occasione Juventus: Alex Sandro si è presentato davanti a Olsen dopo un rimpallo su un tiro da fuori di De Sciglio. Il tiro a colpo sicuro del brasiliano viene deviato in angolo dal portiere della Roma. Juventus in pressing.

4′ Lancio di Matuidi per Ronaldo, che attacca la profondità. Il servizio del francese è troppo corto, Manolas intercetta.

2′ Calcio di punizione di Dybala che trova Mandzukic sul secondo palo. Il croato rimette la palla al centro dell’area, Manolas rinvia lontano.

1′ Fischio d’inizio: comincia Juventus Roma! Primo pallone dei bianconeri.

PRE-PARTITA

Le squadre sono in campo, risuona l’inno della Serie A. Tra poco si comincia! Arbitrerà il signor Davide Massa.

Come previsto, Dzeko non è tra i titolari: il bosniaco è tornato da poco disponibile dopo un infortunio, ma Di Francesco non vuole rischiarlo per tutta la partita. Al suo posto Schick, che due estati fa era stato vicinissimo a vestire proprio la maglia bianconera.

Osservato speciale Cristiano Ronaldo: settimana scorsa Allegri ha detto che il bomber portoghese avrebbe riposato, poi ha cambiato idea. CR7 ha già segnato 5 gol in carriera ai giallorossi.

La Juventus non perde da 20 turni in campionato (18 vittorie, 2 pareggi). La Roma è la squadra che ha segnato più gol con i propri difensori in questo campionato (11).

Grande sfida questa sera all’Allianz Stadium tra la Juventus dei record e una Roma che ha bisogno di punti per non perdere il treno del quarto posto.

JUVENTUS ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo. Allenatore Massimiliano Allegri Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick. Allenatore Eusebio Di Francesco

Juventus Roma streaming e diretta tv: ecco dove vederla | Serie A

JUVENTUS ROMA STREAMING TV – Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 20,30 Juventus e Roma si sfidano per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Juventus Roma • Juventus Roma streaming dove vederla

Dove vedere Juventus Roma in streaming e in tv

La gara tra Juventus e Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (QUI IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Juventus Roma è previsto alle ore 20,30

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Qui tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Juventus Roma streaming

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Non puoi vedere Juventus Roma? > QUI LA NOSTRA DIRETTA

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. juventus roma streaming

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> QUI IL SITO DI DAZN

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

> TUTTI GLI ANTICIPI E POSTICIPI DELLA SERIE A 2018 2019

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019