Chievo Verona Inter 1-1

CHIEVO VERONA INTER 1-1 – L’Inter stecca la seconda vittoria consecutiva e al Bentegodi, contro il Chievo ultimo in classifica, non riesce ad andare oltre l’1-1. Una doccia fredda arrivata al 91′, quando ormai la squadra di Luciano Spalletti sembrava controllare il pur risicato vantaggio grazie al gol del ritrovato Ivan Perisic a fine primo tempo.

A rovinare la festa il 39enne Sergio Pellissier, che festeggia con un bel gol in pallonetto la presenza numero 450 nella massima serie. Per l’Inter, quella di oggi è un’occasione fallita di allungare sulle inseguitrici e blindare il terzo posto dopo la sconfitta del Milan con la Fiorentina.

Adesso, la classifica dice Inter a 33 punti, Lazio a 28 e Milan a 27. E nel prossimo turno, il 26 dicembre, c’è il big match a San Siro contro il Napoli di Carlo Ancelotti.

Per il Chievo è il quinto pareggio consecutivo in altrettante partite sotto la gestione di Mimmo Di Carlo. I clivensi si portano a 5 punti in campionato, ma la quota salvezza è ancora lontana anni luce. Servono i tre punti, che mancano da 17 partite: nel prossimo turno il Chievo fa visita alla Sampdoria.

Chievo Verona Inter 1-1 Diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Chievo Verona e Inter, valida per la 17esima giornata della Serie A 2018 2019.

CHIEVO VERONA INTER DIRETTA LIVE

SECONDO TEMPO:

95′ Il Var dice che l’intervento è regolare, Pasqua fischia la fine. Chievo Inter si conclude sull’1-1.

94′ È in corso un silent check per un presunto fallo su Borja Valero in area del Chievo.

92′ Recupero allungato di un altro minuto.

91′ GOL DEL CHIEVO: Pellissier, lanciato in profondità da Stepinski, con un tocco morbido supera Handanovic in uscita e trova un insperato gol del pareggio. Pellissier festeggia al meglio le 450 presenze in Serie A. Chievo Inter 1-1.

87′ Fuorigioco di Icardi sul lancio in profondità di Vecino.

83′ Borja Valero in verticale per Perisic che prova a servire Lautaro, ma il suo cross è troppo arretrato.

82′ Ultimo cambio per l’Inter: entra Borja Valero, esce Joao Mario.

80′ Rigoni mette in mezzo, Handanovic in uscita anticipa gli attaccanti del Chievo.

77′ Cambio per il Chievo: esce Giaccherini, entra Birsa.

75′ Cambio Inter: esce Politano, entra Lautaro Martinez.

72′ Contropiede inter, Politano serve Vecino che sbaglia l’ultimo passaggio per Icardi.

71′ Cross di Depaoli, colpo di testa di Stepinski che però si spegne sul fondo.

69′ Dopo un’azione prolungata del Chievo, Hetemaj prova il tiro da fuori ma spedisce la palla altissima sopra la traversa.

67′ Cambio nell’Inter: entra Vecino, esce Nainggolan.

65′ Brozovic serve Icardi. Il destro del 9 dell’Inter viene deviato da Bani.

62′ Sostituzione per il Chievo: esce l’ex di turno, Meggiorini, entra Stepinski.

61′ Giallo anche per Rigoni dopo un intervento falloso su Nainggolan.

59′ Ammonito Brozovic dopo un fallo su Giaccherini.

58′ Bella rovesciata di Pellissier sugli sviluppi del corner. Palla fuori.

58′ Occasione Chievo: Giaccherini con un filtrante serve Pellissier, che si allunga e calcia basso. Super parata di Handanovic, che devia in angolo.

56′ Occasione Inter: ottimo scambio di prima tra Perisic e Icardi. L’argentino, in area, manda a vuoto Bani e poi libera il tiro. Sorrentino gli chiude lo specchio della porta.

55′ Scintille tra Skriniar e Meggiorini dopo un contrasto, interviene Pasqua per calmare gli animi.

53′ Ammonito Joao Mario per l’Inter dopo un fallo su Jaroszynsk.

50′ Campanile in area dell’Inter dopo un lancio di Hetemaj, Handanovic esce male e smanaccia. Jaroszynski però non riesce ad approfittarne.

47′ Perisic prova il tiro, Bani devia in angolo.

46′ Pasqua fischia: comincia il secondo tempo di Chievo Inter.

46′ Squadre in campo per la ripresa: subito un cambio per il Chievo: esce Kiyine, entra Jaroszynski.

PRIMO TEMPO:

45′ Niente recupero in questo primo tempo: Pasqua fischia la fine. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l’Inter. Decide, al momento, Perisic.

45′ Altra grandissima occasione per l’Inter: Perisic si libera sulla fascia sinistra e mette un cross perfetto per Joao Mario. Il centrocampista in scivolata mette però la palla a lato. Occasione che poteva essere sfruttata meglio.

43′ Adesso l’Inter gioca bene: Icardi fa una sponda di testa e premia l’inserimento di Joao Mario. Il portoghese però non arriva sul pallone, rinviato dalla difesa del Chievo.

41′ Ammonito Hetemaj per il Chievo per proteste.

39′ GOL DELL’INTER: Perisic mette a segno il suo terzo gol in questo campionato con un tap-in dopo un cross basso di D’Ambrosio, servito a sua volta sulla fascia sinistra da Icardi. Perisic, puntualissimo sul passaggio del compagno, esulta rabbiosamente, dando un calcio al palo. Inter in vantaggio.

31′ Il cross di Politano viene deviata dalla difesa del Chievo.

30′ Ammonito Kiyine per un fallo su Vrsaljko. Punizione dal limite destro dell’area di rigore per l’Inter.

28′ Occasione Inter! Cross di D’Ambrosio, Icardi tira di piatto ma Sorrentino riesce a deviare. Sulla respinta, da fuori area, arriva Nainggolan: il suo destro però va alto sopra la traversa.

26′ Meggiorini dalla sinistra serve De Paoli a centro area: il colpo di testa del giocatore del Chievo non impensierisce Handanovic.

24′ Cross di Nainggolan, Icardi stacca altissimo ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa. Sorrentino controlla senza problemi.

20′ Handanovic rischia con i piedi, ma riesce a rinviare in tempo.

17′ Buona azione di Politano che serve Joao Mario. Il portoghese crossa per Icardi, ma Bani chiude di testa in angolo.

16′ Icardi prova a fare da sponda per Politano, che però non riesce a concludere al volo dal limite dell’area.

14′ Punizione di Giaccherini in area, allontana di testa Skriniar.

11′ Pressing molto stretto del centrocampo del Chievo su Brozovic, regista dell’Inter.

10′ Cross di Vrsaljko dalla destra, spazza Rossettini. Stava arrivando da dietro Nainggolan.

8′ De Vrij sbaglia ad impostare, prova ad approfittarne Meggiorini ma Skriniar chiude bene.

7′ Rossettini lancia per Pellissier, il guardalinee alza però la bandierina.

4′ L’Inter risponde con Perisic: il croato prova la conclusione da fuori, ma la palla finisce alta sulla traversa.

1′ Dopo soli 25 secondi Meggiorini si fa vedere con un gran tiro dalla distanza. Handanovic respinge.

1′ L’arbitro Pasqua fischia il calcio di inizio: comincia Chievo Inter!

PRE-PARTITA:

Ecco l’inno della Serie A. L’arbitro della partita è Fabrizio Pasqua.

Le squadre sono in campo, tra pochi minuti inizia il match!

Sergio Pellissier, 39enne esperto attaccante del Chievo, arriva oggi a 450 presenze in Serie A.

Di Carlo, che da quando è sulla panchina dei clivensi ha ottenuto 4 pareggi con 2 soli gol subiti, si affida a un ex della partita: la prima presenza in Serie A di Meggiorini fu proprio con la maglia dell’Inter: era il novembre 2004.

Per i clivensi al momento la salvezza sembra un’utopia: complice anche la penalizzazione di 3 punti, al momento i gialloblu sono a -10 dal quart’ultimo posto, occupato dall’Udinese.

Il Chievo è l’unica squadra nei 5 maggiori campionati europei a non aver ancora vinto una partita in stagione (7 pareggi e 8 ko).

Squalificato Asamoah, per l’Inter gioca D’Ambrosio sulla fascia sinistra. Torna tra i titolari anche Nainggolan, dopo le noie fisiche delle ultime settimane. Per la prima volta il belga gioca insieme a Joao Mario.

Per i nerazzurri solo un punto nelle ultime tre trasferte in Serie A: al Bentegodi oggi Spalletti vuole invertire questa tendenza.

L’Inter fa visita al fanalino di coda del nostro campionato, il Chievo, che viene da 5 pareggi consecutivi e non vince da 16 partite.

CHIEVO INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Rigoni, Kiyine; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini.

Allenatore: Domenico Di Carlo

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Brozovic, Joao Mario; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Allenatore Luciano Spalletti

Chievo Verona Inter streaming e diretta tv: ecco dove vederla | Serie A

CHIEVO VERONA INTER STREAMING – Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 18 Chievo Verona e Inter si sfidano per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Chievo Verona Inter • Chievo Verona Inter dove vederla

Chievo Verona Inter streaming | Dove vederla in tv

La gara Chievo Verona Inter sarà visibile in esclusiva su Sky Sport

Ampio pre e post partita.

Calcio d’inizio alle ore 18.

Chievo Verona Inter streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

