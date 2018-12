La mappa degli stipendi in Italia: dove si guadagna di più (e dove di meno)

Gli stipendi più alti d’Italia sono in provincia di Milano, quelli più bassi sul territorio di Messina. È quanto emerge da un’indagine realizzata dall’osservatorio di JobPricing, una società di consulenza e analisi dati, che ha stilato una classifica tra le province italiane in cui si guadagna meglio.

La retribuzione annua lorda a Milano supera i 34mila euro, mentre a Messina non arriva a 24mila.

Lo studio, che si basa su rilevazioni fatte tra il 2014 e il 2018, evidenzia le notevoli differenze di salario tra il nord e il sud del Paese: se nelle regioni settentrionali la retribuzione annua lorda è parti a circa 30.600 euro, nel Mezzogiorno si scende a 25.900 euro.

La regione in cui si guadagna meglio è la Lombardia, dove si guadagnano in media 31.700 euro. Quella dove si guadagna meno è la Calabria, dove lo stipendio medio annuo si aggira sui 24.600 euro.

In Trentino Alto Adige la retribuzione media annua sfiora i 30.800 euro, in Emilia-Romagna si aggira sui 30.400 euro in Piemonte sui 30mila e in Veneto sui 29.500.

Al contrario, in Calabria gli stipendi medi ammontano a 24.900 euro, in Molise a 25.100 e in Sicilia e Sardegna a 25.600 euro.

Quanto alle province, Milano è di gran lunga quella con gli stipendi più alti d’Italia (34.300 euro), seguita al secondo posto da una provincia quasi sua “satellite”, Monza-Brianza, che comunque sconta un netto ritardo fermandosi a 32.100 euro.

Al terzo posto c’è Bolzano, con una retribuzione media annua di 31.900 euro. Al quarto Bologna e al quinto Parma (entrambe intorno ai 31.500 euro).

La capitale Roma è decima in classifica, con uno stipendio medio che sfiora i 30.500 euro.

In fondo alla classifica, nella provincia di Messina il salario medio è di 23.600 euro, a Crotone 23.800, a Ragusa 24mila euro, ad Agrigento 24.100 euro.

Le migliori 10

1. Milano (34.302 euro)

2. Monza-Brianza (32.161 euro)

3. Bolzano (31.946 euro)

4. Bologna (31.497 euro)

5. Parma (31.488 euro)

6. Genova (31.469 euro)

7. Ravenna (30.830 euro)

8. Reggio Emilia (30.730 euro)

9. Lecco (30.529 euro)

10. Roma (30.453 euro)

Le peggiori 10

107. Messina (23.668 euro)

106. Crotone (23.871 euro)

105. Ragusa (24.084 euro)

104. Agrigento (24.166 euro)

103. Trapani (24.184 euro)

102. Oristano (24.250 euro)

101. Nuoro (24.286 euro)

100. Vibo Valentia (24.470 euro)

99. Reggio Calabria (24.498 euro)

98. Cosenza (24.602 euro)

