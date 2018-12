Game of Thrones, ecco chi ha più chance di sopravvivere secondo la scienza

Game of Thrones: chi sopravviverà?

Oltre trecento protagonisti e comparse delle sette stagioni sotto esame per decretare che donne e aristocratici vivranno più a lungo.

La ricerca – Il ricercatore Reidar Lystad, dell’Australian Institute of Health Innovation, ha pubblicato sulla rivista Injury Epidemiology uno studio sulla mortalità nella serie tv Game of Thrones. Rigore e metodo scientifico sono alla base delle considerazioni sulla serie. Alcuni sono consigli per non morire alle prime difficoltà negli episodi: i voltafaccia sono il modo migliore per evitare una fine cruenta.

Vivi, morti e resuscitati – Rilevante è il dato sulla maggiore probabilità di sopravvivenza delle donne e dei personaggi “alti”. Per gli autori si tratta di un riflesso del mondo reale: le donne in genere sono meno esposte a scontri militari, e i personaggi di alto lignaggio sono più protetti, oltre che più determinanti per la trama. Paradossalmente, i personaggi che hanno minori chance di arrivare vivi alla fine della storia sono quelli di media prominenza, ovvero quelli quasi mai visti in video.

Qualche difficoltà metodologica c’è stata di fronte ai personaggi che resuscitano, come Jon Snow. “Li abbiamo trattati come morti solo se non appaiono più nello show. Se vengono resuscitati e continuano ad apparire nello show li abbiamo trattati come se non fossero morti” ha spiegato l’autore della ricerca.

L’origine dello studio – I due coautori sono del fan sfegatati e hanno trasformato la fissazione di sapere chi si siederà sul Trono di Spada in una pubblicazione scientifica. L’editor, ha forse accettato perché anche lui fan di George R.R. Martin?