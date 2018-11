Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS – Venerdì 23 novembre – ore 09.00 – Savona: “Non bisogna cambiare soltanto la manovra”- “A questo punto non bisogna cambiare soltanto la manovra…”. Il ministro per gli Affari Ue, Paolo Savona, ha commentato così la bocciatura della manovra economica italiana, dopo aver avvertito che “così non reggeremo ancora a lungo”.

Giovedì 22 novembre – ore 17.15 – Conte: “Non abbiamo ravvolto le raccomandazioni dell’Ue: non sono compatibili con la nostra economia ” – “Ribadiremo gli effetti della manovra sulla crescita. Nell’immediato, miriamo all’accelerazione degli investimenti e alla possibile rimodulazione di alcuni interventi previsti dalla legge di bilancio, se dal confronto parlamentare dovessero emergere indicazioni che possano accrescere gli effetti positivi delle misure proposte sulla crescita, senza alterarne la ratio e i contenuti”, ha detto il premier Giuseppe Conte, nell’informativa urgente dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue della manovra.

“Nel caso in cui l’Ecofin dovesse decidere di aderire alla raccomandazione della Commissione, chiederemo tempi di attuazione molto distesi. Questo tempo ci servirà per consentire alla manovra economica di produrre i suoi effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico”, ha proseguito il presidente del Consiglio.

“Spiegheremo che non abbiamo accolto le loro raccomandazioni in materia di aggiustamento strutturale perché non compatibili con lo stato congiunturale della nostra economia e con il nostro disegno di politica economica, più orientato alla crescita che non all’austerità”.

ore 17.00 – La Camera ha approvato il ddl anticorruzione – È arrivato il primo via libera da parte della Camera. I voti a favore sono stati 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti. Il via libera è stato accolto con un applauso dei 5 stelle. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Il disegno di legge è stato messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e sostenuto soprattutto dal Movimento 5 Stelle.

Il provvedimento contiene una serie di misure, come l’impiego dell’agente sotto copertura e il Daspo per i corrotti. Contiene anche novità come lo stop al finanziamento anonimo per partiti e fondazioni. Qui abbiamo spiegato cosa prevede

ore 15.50 – Manovra, Tria all’Ue: “Puntiamo a una soluzione condivisa” – “Al momento il disegno delle misure principali della manovra è ancora in via di definizione al fine di garantire alle stesse massima efficacia in termini di occupazione e sviluppo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time in Senato.

“Con questa manovra il governo sta cercando di contrastare i rischi di una terza recessione che potrebbe avere effetti devastanti su un tessuto sociale e produttivo già messo a dura prova. È auspicabile il riconoscimento da parte delle autorità europee della capacità di affrontare i rischi in modo congiunto senza pregiudizi con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa”.

ore 15.35 – Manovra, Moscovici a Salvini: “Sì a dialogo, ma no a trattative da mercante di tappeti” – Il commissario Ue per gli Affari economici, Pierre Moscovici, ha detto di essere “pronto al dialogo con l’Italia sulla manovra ma respinge la trattativa da mercante di tappeti”.

“Quando parliamo di un accordo sulle regole, possiamo avvicinarci a queste regole, discutere nel quadro delle regole, ma non può esserci una trattativa da mercanti di tappeti”, ha affermato Moscovici nel corso della riunione congiunta delle commissioni Finanze e Affari europei. “Queste regole sulla flessibilità non sono mai cambiate e le porte sono sempre state aperte anche per l’Italia. Quello che non posso fare è non considerare queste regole”.

ore 14.00 – Martina: “Mi candido alla segreteria del Pd” – “Ci tenevo tantissimo a dare un segno di coerenza rispetto al lavoro che ho sempre fatto. Partire da un circolo democratico vuol dire ringraziare i nostri militanti per l’impegno”, ha detto Maurizio Martina presentando la sua candidatura al congresso del Partito Democratico nel circolo di San Lorenzo a Roma.

“Dobbiamo inchinarsi alla passione dei nostri iscritti. Io sono nato politicamente in una sezione e rivendico con passione questa storia”, ha aggiunto Martina.

“Non c’e’ futuro per il Pd e la sinistra senza un ritorno a una partecipazione larga e senza un progetto che rianimi una idea di politica per tutti. Ringrazio chi in queste settimane con me ha riflettuto: ci candiamo, al plurale. L’Io vi ha fatto male. Il Noi è il futuro”.

“Serve un riformismo radicale. Un esempio? Cancellare la Bossi-Fini che non ha garantito un centimetro in più di sicurezza e ha creato una frattura nel Paese”.

ore 14.00 – Manovra, Salvini: “Non siamo accattoni” – “Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l’Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora basta: la pazienza è finita”, ha affermato il ministro Salvini a Uno Mattina.

“Noi passi indietro non li facciamo. Non faremo passi indietro perché i soldi che abbiamo messo nella manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si tocca, si assumono mille ricercatori universitari, ci sono corsi di specializzazione per 600 medici. Se poi con Bruxelles vogliamo ragionare di investimenti, c’è stata l’alluvione in Veneto, in Friuli, in Trentino, in Sicilia, in Sardegna, se vogliamo mettere più soldi sulla tutela del territorio, per carità di Dio”.

“Ma siccome sono soldi degli italiani, non dell’Europa chiederemo di poter spendere questi soldi per gli italiani. L’Ue non può chiedermi la conferma della legge Fornero. La smonterò pezzo dopo pezzo”.

ore 13.00 – Salvini: “Nessun caso Giorgetti, noi siamo compatti”. “Nessun caso Giorgetti, noi siamo compatti”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini. “Non ci interessano le chiacchiere, il governo è compatto per risolvere i problemi del paese”, ha aggiunto il leader leghista.

0re 12.30 – Di Maio: “Procedura infrazione ingiusta, ma prima va discussa” – “La procedura d’infrazione, prima di tutto, va discussa. Io credo nella discussione e spero che ci sia il più possibile dialogo e confronto perché noi vogliamo spiegare le nostre ragioni. Vogliamo spiegare perché una procedura d’infrazione non sia giusta, in quanto la nostra manovra vuole ridurre il debito pubblico aiutando le fasce più deboli della popolazione. È un modo diverso di farlo, se qualcuno è disorientato lo credo bene, perché le ricette del passato erano diverse e hanno fatto salire il debito pubblico”.

ore 10.50 – Manovra, Conte: “Siamo responsabili, nessuna ribellione a Ue” – “La riduzione del debito è un obiettivo comune e con l’Europa stiamo lavorando alla riduzione del debito”. La manovra è stata pensata “nell’interesse degli italiani e non siamo disposti a rinunciare a nulla”, ha detto il primo ministro Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti.

“Con un clima rasserenato sono convinto che lo spread scenderà”, ha poi rassicurato il premier. “Siamo responsabili, non c’è nessuna presunta ribellione all’Ue”

ore 08.30 – Manovra, Moscovici: “Non sono Babbo Natale, chiedo rispetto” – “L’opinione della Commissione è un passaggio importante di una procedura prevista dai trattati. Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un’ironia che stride. Il dialogo non e’ un’opzione, è un imperativo”.

Il commissario Moscovici ha risposto così sulle pagine del Corriere della Sera al commento del ministro dell’Interno Salvini dopo la notizia della bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue.

Mercoledì 21 novembre – 0re 16.30 – Il Csm ha approvato il decreto sicurezza – Approvato dal plenum del Csm a maggioranza il parere sul dl sicurezza, nel quale si evidenziano nette “criticità” del decreto al vaglio della Camera.

A Palazzo dei Marescialli, si registra una spaccatura tra togati e laici. Sono stati 19 i togati a votare a favore, dal primo presidente e dal pg di Cassazione e dal laico di Forza Italia Michele Cerabona. Hanno votato contro i laici Alessio Lanzi (Fi), Filippo Donati (M5s), Emanuele Basile e Stefano Cavanna (Lega).

Due gli astenuti, i laici eletti in quota M5s Alberto Maria Benedetti – che è stato uno dei relatori del parere in Commissione – e Fulvio Gigliotti. Non ha partecipato al voto, come di norma, il vicepresidente David Ermini.

Martedì 19 novembre il governo e la maggioranza erano andati sotto un emendamento a scrutinio segreto.

0re 16.00 – Manovra, Austria: “Appoggeremo una procedura contro l’Italia da parte della Commissione europea” – Secondo quanto riportato dal ministro delle Finanze dell’Austria Hartwig Loeger, l’Austria potrebbe appoggiare una possibile procedura da parte della Commissione europea perché “non si tratta di un affare italiano interno, ma di un affare europeo”.

Si è espresso anche il ministro delle Finanze Wopke Hoekstra dell’Olanda: “Le finanze pubbliche italiane sono sbilanciate ed i piani del governo non porteranno ad una robusta crescita economica. Questo budget è una violazione del Patto di stabilità e crescita. Sono profondamente preoccupato. Ora sta alla Commissione europea fare i passi successivi”.

0re 15.00 – Anticorruzione, Conte: “Avanti con singoli voti” –“Dovevamo risolvere e trovare una soluzione all’incidente di percorso che c’è stato ieri. Adesso proseguiremo nella valutazione degli emendamenti e del testo, lo porteremo poi al Senato e risolveremo la questione rendendo dunque necessaria una terza lettura, ma il risultato è quello che avevamo programmato: approvare il ddl per gennaio 2019”, ha affermato il premier Giuseppe Conte dopo il vertice con Matteo Salvini e Luigi Di Maio per cercare una soluzione allo stallo creatosi in merito al Ddl Anticorruzione.

ore 12.40 – Manovra, Salvini: “Lettera Ue? Aspetto anche quella di Babbo Natale” – “Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta”, ha detto Matteo Salvini, parlando alla Giornata della Legalità di Confcommercio, commentando la bocciatura della manovra da parte dell’Ue. “Risponderemo educatamente”, ha aggiunto

“All’Europa chiedo rispetto per il popolo italiano, visto che paghiamo ogni anno almeno 5 miliardi in più di quello che ci torna indietro. Diritto al lavoro, diritto alla salute e allo studio, meno tasse e più sicurezza: noi andiamo avanti! Vi voglio bene Amici”, è stato il primo tweet del ministro dell’Interno dopo la bocciatura della manovra.

ore 12.20 – Conte: “Convinti della nostra manovra” – “Sempre convinti della nostra manovra e della solidità del nostro impianto economico”, è stato il commento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti dopo la bocciatura della Commissione Ue alla manovra. “Il debito di cui parla la Commissione sarebbe il debito del 2017, del precedente governo”, fa notare il premier.

“Siamo tutti concentrati a realizzare le riforme che fanno bene al nostro Paese, agli italiani. Confido di poter convincere anche i nostri interlocutori europei che questa è la strada migliore per noi e anche per l’Europa”.

ore 12.10 – La Commissione Ue ha bocciato la manovra – Mercoledì 21 ottobre 2018, la Commissione europea ha bocciato la manovra del governo Lega-M5S. Bruxelles ha anche annunciato l’apertura della procedura d’infrazione per deficit eccessivo e violazione della regola del debito.

ore 11.30 – Anticorruzione, M5S: “No alla fiducia, ricompattiamo la maggioranza” – “Niente fiducia, ma occorre accelerare per approvare definitivamente entro la fine di gennaio il ddl anticorruzione. Occorrerà lavorare giorno e notte, anche di sabato se servirà”, è la richiesta avanzata alla Lega dal Movimento 5 Stelle.

“O cambia la norma sul peculato al Senato oppure rimediamo subito. La Lega si è assunta la responsabilità ma dovrà pagare un prezzo per l’errore di ieri. Nessuna ritorsione sul dl sicurezza ma occorrerà ricompattare la maggioranza”.

ore 09.45 – Spread, M5s: “In atto speculazione contro il paese” – “Bruxelles ci contesta qualche zero virgola di percentuale di crescita. Il problema del debito? È difficile intervenire sul debito se non c’è crescita. I mercati reagiscono non rispetto alla politica economica ma ad altre considerazioni”. Questo il commento di Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, in diretta a Radio anch’io su Rai Radio1.

“A metà maggio lo spread era 312 e non c’era il governo. Io sono convinto che ci sia una speculazione in atto nel nostro paese”.

ore 09.30 – Manovra, Ue: “L’Italia a rischio sanzioni” – In attesa della risposta da parte della Commissione Ue sulla manovra del governo Lega-M5S, l’Unione europea ha avvisato che l’Italia è “a rischio sanzioni”. Se la manovra dovesse essere bocciata, si aprirebbe una procedura di infrazione contro Roma.

Martedì 20 novembre – ore 20.25 – Decreto Anticorruzione, la maggioranza è battuta su un emendamento – La maggioranza è stata battuta nell’Aula della Camera su una votazione a scrutinio segreto.

L’emendamento che ha mandato sotto governo e maggioranza, che avevano dato parere contrario, è a prima firma dell’ex M5s ora al Misto, Catello Vitiello, e riguarda il reato di peculato, stesso tema su cui la scorsa settimana la maggioranza si era divisa in commissione, La Lega a+si era mostrata a favore della riduzione della portata del reato di peculato e i cinque stelle invece si erano detti contrari.

I voti a favore sono stati 284, i voti contrari 239.

Il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Francesco D’Uva, dopo che la maggioranza è stata battuta su un emendamento a scrutinio segreto, aveva chiesto la sospensione della seduta.

“Abbiamo voluto mandare un segnale al Movimento 5 stelle”, ha detto un deputato della Lega.

Sulla questione è intervenuto il vicepremier Matteo Salvini: “Il voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza”, ha detto il segretario della Lega.

ore 19.30 – Manovra, Giorgetti: “Speriamo che si vieti la vendita allo scoperto anche in Italia” – “Lo spread a 326 punti? Speriamo che si vieti finalmente la vendita allo scoperto anche in Italia”, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine del convegno Sport Leaders Forum all’interno della sede romana del Corriere dello Sport.

ore 18.30 – Decreto sicurezza, Conte: “Se necessario, metteremo fiducia” – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha detto che il Governo non esclude, “se necessario”, di porre la questione di fiducia sul decreto sicurezza anche alla Camera. “Vedremo: se necessario, porremo la fiducia”, ha detto il premier, aggiungendo che il provvedimento è “studiato e ristudiato, ben lavorato”.

Ieri 19 deputati del Movimento Cinque Stelle hanno scritto una lettera rivolta al capogruppo M5S alla Camera, Francesco D’Uva, per chiedere la necessità di modificare il testo del decreto.

ore 13.00 – Manovra, Di Maio: “Italia rispetta le regole. Tria si batte come un leone” – “La Commissione europea deciderà quello che vorrà decidere: io penso che il premier Conte e il ministro Tria stiano facendo un ottimo lavoro nel tentativo di mediazione con la Ue ma non deve essere un muro di gomma. Veramente devo fare i complimenti al ministro Tria che sta combattendo come un leone”, ha affermato il vicepremier Di Maio.

“Penso che nei prossimi giorni la Commissione dovrà tener presente di cosa è l’Italia. Da Mastricht ad oggi l’Italia ha pagato 670 miliardi di euro di interessi sul debito. Siamo i più ligi alle regole di tutti. Lo continueremo a fare nonostante il nostro avanzo primario sia stato bruciato in interessi sul debito, siamo il Paese che ha l’avanzo primario più alto, abbiamo pagato il doppio degli interessi sul debito della Germania, siamo sempre stati in regola”.

“Però questo è il momento in cui dobbiamo aiutare la parte della nostra società che sta soffrendo di più: imprenditori, disoccupati, pensionati. Se non li aiutiamo, questo Paese non riuscirà mai ad abbassare il debito pubblico e a ripartire dopo la crisi”.