Il più giovane candidato alle primarie del Pd, Dario Corallo, ha parlato sul palco dell’Assemblea Nazionale del partito. Nel suo intervento ha tirato in ballo il celebre virologo Roberto Burioni: “Abbiamo umiliato l’elettorato come un Burioni qualsiasi che si diverte a bulleggiare chi invece con le proprie parole ha espresso semplicemente un dubbio”.

Il tentativo di Corallo era quello di smuovere le coscienze del Pd paragonando il comportamento del partito verso i propri elettori con le posizioni di Burioni, ma il parallelismo non è stato apprezzato né dal medico e né dal Pd.

La risposta di Burioni a Corallo

Il medico e virologo all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano famoso per le sue battaglie per la diffusione dei vaccini ha risposto al trentenne in lizza per la segreteria del Pd: “Doveva succedere, ed è successo. Alla fine gli attacchi contro di me arrivano anche dal Partito Democratico (al quale secondo la vulgata dovrei essere contiguo)”, scrive Burioni.

“Questo mi conferma che ho fatto la scelta giusta a non candidarmi, perché una posizione indipendente mi consente di essere libero da tutti i partiti e di potere servire solo la verità dei libri che ho studiato. Da me, almeno fino a quando non mi sarò stancato (momento non lontano), ascolterete solo e solamente la voce della scienza e della medicina. Quella medicina che sbaglia, che è imperfetta perchè fatta da uomini ma che alla fine ci salva non di rado la vita”.

La controrisposta di Corallo a Burioni

Dario Corallo ha risposto al virologo con un post sui social, senza però indietreggiare rispetto a quanto ha sostenuto nell’intervento dell’Assemblea: “Roberto Burioni dice che sono contro chi studia con sacrificio. Lo dice sulla base di un passaggio nel mio intervento di ieri all’Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Altri, sulla base dello stesso passaggio, dicono che sono contro la scienza. Questo mi permette di spiegare ancora meglio cosa intendevo”.

Il giovane candidato del Pd aggiunge: “Se fossi come Burioni ora dovrei dire: “Burioni, sei un analfabeta funzionale che non capisce una frase con un costrutto semplice. Oppure fai finta di non capirla e allora sei in malafede”. Ma non sono come Burioni e allora ci tengo a rispiegare il concetto: in questi anni il Pd ha insultato accusando di analfabetismo funzionale tutti coloro che erano contro il Pd, un po’ come Burioni ha fatto con i No vax. Non sono sicuro che insultare sia il modo migliore per fare divulgazione, quanto più credo sia importante cercare di capire cosa veramente l’altro intende con le proprie parole. Questo atteggiamento è ancora più grave se il Pd lo fa non su verità scientifiche, ma su posizioni politiche spesso di destra spacciate per verità assolute (tipo deficit o Unione Europea). Così va meglio?”.

Il Pd si schiera con Burioni. Gentiloni è intervenuto nella “disputa” Corallo – Burioni

L’ex premier Paolo Gentiloni ha preso le difese del virologo: “Contro di lui un attacco gravissimo”, ha detto.

Burioni: chi è e il suo “legame” con il Pd

Roberto Burioni, medico e virologo all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è diventato particolarmente noto al pubblico per la sua battaglia per la diffusione dei vaccini. Burioni è stato minacciato dai No Vax a cause delle sue battaglie.

Ma è anche l’uomo che Matteo Renzi, ex segretario del Pd, avrebbe voluto nella sua squadra alle elezioni politiche del 4 marzo. Il medico però aveva declinato l’invito dell’ex premier.