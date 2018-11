Miguel Gobbo Diaz: ecco chi è Malik, l’attore di Nero a metà

Miguel Gobbo Diaz | Malik | Nero a metà | Carriera | Vita privata

Miguel Angel Gobbo Diaz è un attore italiano, neanche trentenne, originario di Santo Domingo, ma naturalizzato italiano, per la precisione vicentino.

Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Miguel Angel è considerato un attore emergente dotato di grande talento.

L’avventura su set di Nero a metà, al fianco di Claudio Amendola, è la prima in una fiction. In passato Miguel ha però già interpretato ruoli importanti al teatro e al cinema come nel caso del ruolo da protagonista nel film “La grande rabbia” di Claudio Fragasso che racconta la storia di un’amicizia molto forte tra due giovani ragazzi di borgata.

Ora il ruolo di poliziotto in Nero a metà. La grande chance.

Ma qual è la storia di Miguel? “Sono arrivato in Italia a 3 anni, e cresciuto in Veneto, e in quegli anni non c’erano altri bimbi di colore: mi sono relazionato ben presto con il pregiudizio, infatti ho passato la mia adolescenza a tentare di essere quello che gli altri volevano e si aspettavano da me, per essere accettato”, le sue parole in una vecchia intervista al sito filmforlife.org.

“Per fortuna, però, io ho incontrato molti ragazzi veneti che non avevano alcun pregiudizio, ed ho avuto bellissime amicizie che conservo ancora oggi, e mi sostengono e mi seguono nel mio percorso di attore”, ha aggiunto.

Poi sull’arrivo a Roma: “Ero stato bocciato in prima superiore, e durante il secondo anno da ripetente dovevo studiare alcune ore obbligatorie a pomeriggio. La scelta era tra fare i compiti o il corso di teatro. Io non volevo assolutamente studiare… Quindi mi sono iscritto al corso di teatro e mi sono appassionato: primo ruolo carabiniere, scelto da me”.

“Ho proseguito fino alla quinta superiore – ha proseguito -. Poi dopo averci pensato mi sono preparato un monologo, studiando come un pazzo, come mai avevo fatto, e sono andato alla Nuct (una scuola di Roma) e poi sono stato preso dopo il provino al CSC dove ho studiato tre anni e mi sono diplomato”.

Fidanzato? Mistero. Sulla sua vita privata, per il momento, si sa poco.

Miguel Gobbo Diaz | Instagram

L’attore è – ovviamente – presente sui social network. In particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta spesso contenuti legati al suo lavoro e alla sua vita privata.