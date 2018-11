Tv Boy colpisce ancora: lo street artist, diventato famoso per i suoi pezzi con protagonisti politici del calibro di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, da Roma si sposta a Milano dove disegna una Chiara Ferragni inedita, nelle vesti di una santa.

Con in braccio il piccolo Leone, i due ricordano un’immagine sacra. Con tanto di aureola. E Tv Boy infatti ribattezza il graffito spuntato in via Torino “Santa Chiara con acqua benedetta”. Se con un braccio tiene Leo, con l’altra mano l’influencer tiene una bottiglia d’acqua, sulla quale spunta l’occhio dalle ciglia lunghe, marchio di Chiara Ferragni.

Tv Boy si rifà esplicitamente alla polemica che ha travolto la fashion blogger sull’acqua griffata a otto euro a bottiglia. Con un post su Instagram, è lo stesso street artist a spiegare il senso del pezzo milanese: “La regina dell’influencer marketing Chiara Ferragni ha in braccio suo figlio e una bottigletta d’acqua che i suoi follower acquistano come se fosse benedetta da Santa Chiara”, scrive.

“L’allusione è ovviamente al lancio della campagna pubblicitaria della marca di acqua minerale di un famoso gruppo agroalimentare francese. Un murales che con ironia, vuole far riflettere sull’idolatria e il culto alle icone dello spettacolo nella nostra società contemporanea”, spiega l’artista.

Lei, dal canto suo, non sembra cogliere la neppure troppo velata critica e su Instagram pubblica una storia con il graffito e il tag allo street artist. Poi il commento: “This is so cool”. Yes.

Gli altri lavori di Tv Boy e la satira politica

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo 2018, a Roma, sono comparsi due provocatori murales. Il primo raffigura i politici Matteo Salvini, della Lega, e Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, mentre si baciano con alle spalle un cuore rosso. Il secondo ha come protagonista la fondatrice di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che tiene in braccio un bambino africano.

Il murales che rappresenta Salvini e Di Maio, intitolato “Amor populi”, è spuntato in via del Collegio Capranica, nel centro di Roma, ed è firmato da Salvatore Benintende, in arte “tvboy”, un artista di strada 30enne originario della Sicilia che attualmente vive a Barcellona.

Il 14 giugno, invece, Roma si è svegliata con tre nuovi murales. Ovviamente, con i tempi che corrono, il tema è politico e il protagonista è il neopremier Giuseppe Conte.

Dopo l’ormai famoso bacio di Salvini e Di Maio, il primo “blitz” di TvBoy (lo stile è inconfondibile) in piazza della Torretta a Roma, a due passi dall’Ordine dei Giornalisti, ritrae il Premier con in mano un fantasioso numero della Gazzetta ufficiale.

“Lista di cose da fare per salvare il Paese”, il titolo del “documento” tenuto in mano dal Presidente del Consiglio, che richiama il tanto analizzato contratto di governo, composto da dieci punti tutti interrogativi.