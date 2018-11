Senatore M5S fa le prove del suo discorso mentre parla un collega della Lega | Video

Il senatore Sergio Puglia, del Movimento Cinque Stelle, è stato filmato di nascosto da un collega senatore mentre si esercita in modo insolito in vista di un suo intervento in aula.

Nel video si vede Puglia in piedi al suo seggio che finge di parlare all’aula, mentre è in corso un altro intervento di un collega della Lega. Il senatore pentastellato si atteggia proprio come se stesse effettivamente tenendo il suo discorso. A un certo punto addirittura si ferma e mima con le mani gli applausi dell’aula.

I suoi vicini di banco sembrano non farci caso, ma il collega seduto a fianco a un certo punto lo osserva con uno sguardo indecifrabile.