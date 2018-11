Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS – Lunedì 5 novembre – ore 07.30 – Manovra, Di Maio: “Sarà ricetta per tutti i paesi” – In un’interista al Financial Times, il vicepremier Di Maio difende la manovra, affermando che potrà diventare “una ricetta per tutti gli altri paesi. Non credo che saremo sanzionati, la procedura sarà avviata ma ci sarà una fase di dialogo e crediamo di poter ampiamente ridurre il debito pubblico con una manovra espansiva”.

Di Maio ribadisce che il governo non ha intenzione di abbandonare la zona euro e che “quando gli investitori lo capiranno, lo spread scenderà”. Modello di riferimento è l’economia americana, che “sta crescendo del 4 per cento grazie alle politiche espansive che tutti ritengono sbagliate: aumento del deficit, taglio delle tasse e investimenti in infrastrutture”.

Domenica 4 novembre – ore 17.20 – Maltempo, Ue: “Se l’Italia lo chiede siamo pronti ad aiutare”. “L’Unione europea è in costante contatto con le autorità italiane per offrire assistenza se richiesta”. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo per gli Aiuti umanitari, Christos Stylianides, che ha anche inviato “sentite condoglianze alle famiglie delle vittime delle alluvioni in Sicilia”.

ore 16.20 – Maltempo, Conte: “Cdm straordinario. Stanzieremo risorse adeguate” – Le regioni più colpite dal maltempo sono Calabria, Sardegna Sicilia, Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Liguria e il basso Lazio. Questo il perimetro delle regioni maggiormente afflitte dal maltempo”, ha affermato il premier Giuseppe Conte, a Palermo.

“Le richieste ci sono pervenute adesso, le stiamo esaminando tutte e sicuramente la settimana prossima avremo un Consiglio dei ministri. In verità non era previsto, ma se necessario lo faremo straordinario per venire incontro a queste richieste di stato d’emergenza. Stanzieremo somme adeguate già per i primi interventi”. “Si sta facendo una ricognizione attenta sul piano contabile per mettere adeguate risorse già a disposizione, ma poi le dovremo integrare sicuramente: saranno sufficienti ad avviare le opere di pronto intervento e per ripristinare le condizioni anche del sistema viario molto compromesso, ma queste risolte non permetteranno di completare tutti gli interventi e quindi andranno successivamente integrate”.

ore 16.00 – Maltempo, Conte: “Agire su intralci burocratici” – “Dobbiamo entrare nell’ottica che la salvaguardia, la sicurezza, delle vite umane prevale come bene primario rispetto ad altri che pure sono costituzionalmente tutelati. Molto spesso abbiamo registrato qualche intralcio burocratico, anche a livello di pulitura dei corsi d’acqua perché, a esempio, ci sono vincoli paesaggistici pure nella rimozione di un albero o ostacoli di questo genere”.

Queste le parole del premier Giuseppe Conte che parla della necessità di un grande piano che intervenga sul sistema idrogeologico. “Dobbiamo graduare questi interventi avendo la chiara consapevolezza che tutti i beni più importanti sono costituzionalmente tutelati, con la capacità di riorientare la nostra legislazione e anche i vincoli burocratici, graduando gli interessi in gioco, partendo da quello primario che è la tutela umana e l’integrità fisica”.

ore 13.00 – Manovra, Salvini: “Dimostrino che non si rispettino vincoli Ue” – “Che non si stia rispettando qualche vincolo europeo è tutto da dimostrare. La stessa Commissione europea che ha applaudito tutte le manovre degli ultimi anni, di Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, che hanno portato indietro l’Italia, ha applaudito manovre che hanno fatto male all’Italia mentre con l’unica manovra di un governo che vuole fare il contrario mandano letterine, letterone e letteracce”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine di una conferenza stampa all’aeroporto di Belluno.

“All’Europa come Italia diamo almeno 5 miliardi in più di quelli che ci tornano indietro, se in caso di calamità chiediamo quello che è nostro diritto chiedere mi sembra il minimo. Serviranno 40 miliardi di euro per un intervento complessivo nei prossimi anni” sulla messa in sicurezza del territorio.

“Spero proprio che da Bruxelles non arrivino altre letterine che dicono che spendiamo troppo, perché visto quello che è accaduto a Belluno e a Palermo, per quanto mi riguarda letterine di questo tipo finiranno in archivio”.

ore 12.30 – Mattarella: “Ue più alta espressione amicizia e collaborazione” – “I popoli europei hanno trovato nell’Ue la più alta espressione della loro volontà di amicizia e collaborazione. Celebrare insieme la fine della guerra e onorare congiuntamente i caduti – tutti i caduti – significa ribadire con forza, tutti insieme, che alla strada della guerra si preferisce sviluppare amicizia e collaborazione. Che hanno trovato la più alta espressione nella storica scelta di condividere il futuro nell’Unione Europea”, ha affermato il capo dello Stato.

“Lo scoppio della guerra nel 1914 sancì, in misura fallimentare, l’incapacità delle classi dirigenti europee dell’epoca di comporre le aspirazioni e gli interessi nazionali in modo pacifico e collaborativo, anziché cedere – come invece avvenne – alle lusinghe di un nazionalismo aggressivo che si traduceva nella volontà di potenza, nei cosiddetti sacri egoismi e nella retorica espansionistica”.

ore 12.00 – Maltempo, Salvini: “In settimana Cdm per interventi rapidi” – “In settimana un Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno primi interventi rapidi e concreti” contro i danni del maltempo. “Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi”. Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell’aeroporto di Belluno.

ore 09.00 – Mattarella: “No ai nazionalismi, alle democrazie serve cooperazione” – “Oggi possiamo dirlo con ancora maggior forza: l’amor di patria non coincide con l’estremismo nazionalista. L’amor di patria viene da più lontano, dal Risorgimento. Il patriottismo fu un impegno di libertà, per affrancarsi dal dominio imposto con la forza: allora da Stati stranieri. Dopo la Grande guerra fu una parte politica a comprimere la libertà di tutti. In questo risiede il profondo legame tra Risorgimento e Resistenza”. Questo il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“L’amor di patria oggi è inscindibile con i principi della nostra Costituzione, che ne sono il prodotto e il compimento. La Grande guerra costituisce un monito perenne all’umanità. Occorre la forza della ragione per riesaminare e comprendere perché la fine della guerra non generò una vera pace, perché si sviluppo’ ulteriore volontà di potenza, perché il nazionalismo esasperato alimentò smanie espansioniste e di sopraffazione, persino l’odio etnico”.

Sabato 3 novembre – ore 10.00 – Di Maio: “Il contratto di governo va rispettato da tutti”. “Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti”, ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere della Sera.

Di Maio ha replicato ai dubbi del sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza ribadendo che “sarà operativo nei primi tre mesi del 2019”. “Se vedo un problema”, ha aggiunto, “non è nelle risorse o nelle norme, ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. Se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo, allora è un rischio per i cittadini prima di tutto”.

Venerdì 2 novembre – ore 20.10 – Manovra, Giorgetti: “Con Conti stupiti dalle polemiche, avanti uniti” – “Siamo al lavoro per risolvere i problemi del Paese. Siamo sorpresi dalle polemiche inutili e pretestuose. Il governo va avanti unito con Lega e 5 stelle sulle cose da fare a cominciare dal dossier alluvioni, bilancio. Con l’Europa discuteremo con tranquillità e con le idee chiare senza arretramenti”.

Questo il commento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che ha incontrato a Palazzo Chigi il premier Conte.

ore 18.30 – Manovra, Fraccaro: “Reddito cittadinanza operativo a marzo” – “Noi rispetteremo la volontà popolare e faremo tornare il Paese a crescere. C’è tanto lavoro da fare e non ci tiriamo certo indietro. Il Reddito di cittadinanza porterà dignità e porterà lavoro. Nella manovra abbiamo stanziato le risorse e a marzo sarà operativo. Siamo stati votati per realizzare il nostro programma. I cittadini si sono espressi per il cambiamento e vogliono che questo Governo dia loro tutto ciò che finora gli è stato negato. Ci hanno scelti per questo, altrimenti avrebbero votato quelli di prima”, ha scritto su Facebook il ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro.

ore 14.30 – Conte: “Bene in controlli della Tunisia. I flussi diminuiranno” – “Ho espresso l’apprezzamento del governo italiano per gli sforzi delle autorità tunisine nel controllo dei flussi irregolari: questa cooperazione consentira” di diminuire i flussi dei migranti provenienti dalla Tunisia”, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Tunisi.

“Il governo italiano auspica che l’accordo sui rimpatri possa dare ulteriori frutti in materia di flessibilita’”, ha proseguito Conte.

ore 13.05 – Mare Jonio, Salvini:”Buon viaggio, baci, abbracci e porti chiusi” –“La nave Ong ‘Mare Jonio’è ripartita alla ricerca nel Mediterraneo, con a bordo centri sociali, esponenti di Seawatch, Open Arms e una scrittrice che pubblica sull’Espresso e Repubblica. Buon viaggio, baci, abbracci e porti chiusi”, ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno e vicepremier.

A bordo della nave si trova per TPI il reporter Valerio Nicolosi. Qui il suo diario di bordo.

ore 13.00 – Di Maio: “Reddito di cittadinanza e quota 100 in decreto legge” – “Le misure in cui la legge di bilancio stanzia i fondi, tra cui il reddito da cittadinanza e quota 100 per le pensioni, saranno previste da un decreto legge che accompagnerà la legge di bilancio. Nella legge di bilancio si mettono i fondi, ma non ci sono le leggi ordinamentali, che verranno invece comprese in un decreto legge”, ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook.

“Nella legge di bilancio c’è la ciccia cioè i soldi per permettere alle norme di funzionare”.

0re 8.00 – Boccia: “Forte malessere tra gli associati di Confindustria” – Il malessere dei nostri associati “è forte” e la posizione sulla Tav “amareggia e delude”. Così Vincenzo Boccia, in un’intervista al Quotidiano nazionale, avvisa che non si può stare fermi a guardare. “Fisseremo a breve un Consiglio generale di Confindustria allargato a tutti i presidenti delle nostre associazioni”.

Per quanto riguarda la manovra e lo ‘scontro’ con l’Ue, “il costo più rilevante – sostiene il presidente di Confindustria – riguarda il deterioramento del valore dei titoli del debito pubblico italiano detenuti dalle banche. Con la doppia conseguenza, negativa per le famiglie e le imprese, che il credito diventa più selettivo e dunque più difficile da erogare e questo sicuramente influirànegativamente sulla crescita. Inoltre, il costo del denaro diventa più alto come si sta accorgendo chi ha un mutuo a tasso variabile”.

Giovedì 1 novembre – 0re 12.30 – Manovra, Mattarella invia una lettera a Conte: “Confronto costruttivo con l’Europa” – Un confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee. Lo chiede il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere.

“In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell’articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio per il 2019, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre 2018 – si legge nel testo -. Nel procedere a tale adempimento desidero rivolgermi al Governo, nel comune intento di tutelare gli interessi fondamentali dell’Italia, con l’obiettivo di una legge di bilancio che difenda il risparmio degli italiani, rafforzi la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli operatori economici e ponga l’Italia al riparo dall’instabilità finanziaria”.

“A questo scopo, sulla base di quanto disposto dalla Costituzione agli articoli 81, 97 e 117, delle valutazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, delle osservazioni e della richiesta avanzate dalla Commissione europea, è mio dovere sollecitare il Governo a sviluppare – anche nel corso dell’esame parlamentare – il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee”.

0re 11.00 – Caso Diciotti, i pm di Catania chiedono l’archiviazione delle accuse a Salvini – I pm di Catania hanno formulato una richiesta di archiviazione delle accuse mosse a Matteo Salvini in relazione al caso della nave Diciotti.

Lo ha comunicato lo stesso ministro dell’Interno in una diretta Facebook: “Mi è arrivata ora in ufficio una busta chiusa dalla Procura di Catania: sarò assolto o indagato?? Dai che la apriamo insieme!”, ha scritto Salvini, per poi rivelare che la busta conteneva la richiesta di archiviazione.

