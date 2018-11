Giovedì 1 novembre, alle 14 circa, la nave Mare Jonio della missione Mediterranea ha lasciato il porto di Palermo e si sta dirigendo nel Mediterraneo centrale per una nuova missione di pattugliamento. A bordo, oltre all’equipaggio, c’è il reporter Valerio Nicolosi, che tiene un diario giornaliero per TPI.

Nella sua prima missione, iniziata lo scorso 4 ottobre e durata 12 giorni, Mare Jonio ha raccolto segnalazioni e SOS di navi in difficoltà. Il 12 ottobre ha contribuito a salvare 70 persone in pericolo al largo di Lampedusa, dopo il rimpallo di responsabilità tra Malta e l’Italia. L’obiettivo di Mare Jonio è quello di tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su quanto accade nelle acque a sud della Sicilia.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato la nuova missione della nave Mare Jonio con un tweet: “Buon viaggio, baci, abbracci e porti chiusi”.

Il reporter Valerio Nicolosi aveva già tenuto un diario di bordo in occasione della prima missione della nave, raccontando le attività svolte dall’equipaggio e le missioni di salvataggio.

Diario di bordo dalla nave Mare Jonio

Primo giorno – venerdì 2 novembre

“Questo tipo di missione è la più semplice che si possa immaginare. Ci sono delle persone in mare che sono in pericolo e noi le salviamo. Non c’è altro da aggiungere”. Riccardo Gatti è categorico in questo e non lascia spazio a repliche durante una chiacchierata che stiamo facendo a cena la sera prima di salpare.

Forse avrei dovuto chiudere con questa frase ma iniziando un nuovo diario di bordo, esattamente il terzo in 3 mesi, ho preferito partire proprio da questo concetto molto semplice che troppo spesso viene messo in discussione da discorsi retorici su diritti d’asilo o motivi della fuga. C’è una persona in mare, io la aiuto.

Come se foste in montagna in condizioni meteo pessime, ci fosse un solo rifugio con pochi posti e qualcuno bussasse a quella porta. Non aprireste? Non lo lascereste entrare facendo un po’ di spazio?

Ecco, le missioni umanitarie stanno costruendo dei rifugi in acqua, rifugi che si spostano e che dicono alle persone: “Entra, noi siamo umani”.

Poi c’è tutta la questione a terra che è fondamentale ma quella rientra nella sfera politica che vista da qui è davvero lontana.

“La politica si fa dentro le 12 miglia, dopo iniziano le acque internazionali e la politica intesa come la si intende a terra non ha più effetto, svanisce”. Questo io e Riccardo ce lo siamo detto tante volte nelle chiacchierate notturne e diurne che ci siamo fatti nelle precedenti missioni e credo che possa racchiudere un po’ il senso e lo spirito di queste missioni.

Visto che ho iniziato dalla fine ora devo tornare indietro facendo un bel salto indietro a quando è arrivato il primo messaggio da parte di Maso Notarianni che mi dice: “Ripartiamo, sei dei nostri?”

Da giorni andavo ripetendo che non sarei ripartito perché la stanchezza delle missioni precedenti e del lavoro a Gaza aveva preso il sopravvento. Invece così non è stato perché c’era qualcosa di incompiuto nella missione precedente, quindi il tempo di due chiamate e soprattutto di una lunga chiacchierata con Valentina, mia moglie, e ho scritto a Maso: “Fermi, ci sto! Lasciatemi il posto a bordo…quando si parte?” e il problema era proprio questo: “Quando?”. Potevamo fare delle ipotesi che però sarebbero state smentite per forza di cose dai controlli della capitaneria di porto che doveva dare l’assenso a partire dal porto di Palermo e sapevamo che non sarebbe stato facile.

“Si parte giovedì mattina”, “Si parte Sabato”, “Partiamo domani”, “Un ultimo controllo e partiamo. Forse domani mattina”. Diciamo che senza entrare nei dettagli delle ispezioni il riassunto può essere quello di una frase di un marinaio: “In 20 anni di lavoro non mi hanno mai chiesto tutte queste cose, assurdo”. La prassi è questa e lo sa bene Sea Watch, la ONG tedesca che è parte del progetto “Mediterranea” e che a Malta ha avuto ferma per 3 mesi la nave “Sea Watch 3” perchè posta sotto sequestro dalle autorità per delle indagini. La burocrazia come strumento politico e controllo di chi salve persone in mare e in questo modo fa emergere le contraddizioni delle politiche europee sulle migrazioni.

Alla fine la “Mare Jonio” ha avuto l’ok definitivo a partire e ha lasciato il porto di Palermo per una nuova missione. Stavolta oltre alla collaborazione fissa di Sea Watch sia a bordo che con l’aereo “Moonbird” guidato dai piloti dell’associazione svizzera “Humanitarian pilots initiative” c’è anche l’apporto tecnico di Proactiva Open Arms, la ONG spagnola che è presente con il suo capo missione Riccardo Gatti. Italiani, tedeschi, svizzeri e spagnoli tutti insieme per supplire alle mancanze dei governi europei.

Oltre alla mare Jonio c’è anche una barca d’appoggio dove c’è il resto dell’equipaggio: attivisti, giornalisti e avvocati. Ognuno con il suo ruolo e in una macchina che in caso di necessità deve essere perfetta. Prima di uscire in mare però è necessario fare dei brefing e di questo se ne sono occupati Kim, un soccorritore di Sea Watch e Riccardo di Open Arms. Anni di soccorsi in mare per organizzare al meglio il lavoro durante una fase molto delicata.

In questo momento stiamo per entrare in zona SAR e da adesso in poi si inizia a fare sul serio. Ogni momento può essere buono per una segnalazione o un avvistamento. La politica resta a terra così come le polemiche su questo progetto che si sta autofinanzando attraverso una raccolta fondi fatta da persone normali. Perchè questo siamo: non eroi ma persone semplici, che hanno capito che c’è un problema e hanno messo a disposizione quello che sanno fare per risolverlo.

La nave Mare Jonio

Il progetto vede tra i promotori varie associazioni, onlus, ong tra cui Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, la ong Sea-Watch, il magazine online I Diavoli e l’impresa sociale Moltivolti di Palermo.

I garanti del progetto sono un gruppo di parlamentari, tra cui Nicola Fratoianni ed Erasmo Palazzotto, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile.

La Mare Jonio è composta da 7 sette uomini d’equipaggio a bordo e 4 volontari, e si trovava da alcune settimane a Palermo per uno scalo tecnico.

Dopo alcune riparazioni e rifornimenti, Mare Jonio è ripartita. Sull’albero maestro dell’imbarcazione, accanto alla bandiera italiana, sventolano anche i colori di Palermo.

Alla missione partecipa anche Riccardo Gatti di Proactiva Open Arms, oltre a un team di soccorso in mare della Ong tedesca Sea-Watch, che è partner del progetto.

