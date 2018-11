Maltempo oggi in Italia: le ultime notizie | Il bollettino e l’allerta meteo | Il bilancio di morti e feriti | Ultim’ora

Maltempo oggi 1 novembre: nuova allerta in tutta la penisola

Nuova emergenza maltempo in Italia, in particolare nelle regioni del Centro e del Nord. La protezione civile ha emesso una allerta rossa in Veneto e arancione nel Lazio e in Liguria, gialla per Toscana, Campania e Piemonte.

Già dalla mattinata si sono registrate forti piogge in quasi tutte le regioni italiane. In Valle d’Aosta sono prevista abbondanti nevicate.

La protezione civile monitora in particolare le situazioni di Venezia e della Liguria.

Maltempo oggi 1 novembre: Zingaretti dichiara lo stato di calamità regionale

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l’atto con cui la Regione ha dichiarato lo stato di calamità regionale per l’intero territorio laziale.

Sono stati già individuati nell’elenco il comune di Terracina e la provincia di Frosinone, dove ci sono state vittime a causa della forte ondata di maltempo dei giorni scorsi.

La Giunta Regionale nei prossimi giorni attraverso una delibera specifica chiarirà nel dettaglio la lista dei comuni colpiti dal maltempo e di tutti i provvedimenti che dovranno essere assunti.

Maltempo oggi 30 ottobre, bilancio vittime sale a dodici

È stato trovato privo di vita il 61enne disperso da ieri nel bellunese.

L’auto dell’uomo, residente a Falcade, era stata trovata parcheggiata nei pressi di un corso d’acqua ingrossatosi notevolmente a causa delle forti piogge.

Maltempo oggi 30 ottobre: acqua alta a Venezia, anche in basilica di San Marco

Situazione critica a Venezia, acqua alta in Basilica di San Marco.

L’acqua ha raggiunto i 90 centimetri sopra il pavimento mosaicato del Nartece, bagnando i monumentali portoni in bronzo bizantini, le colonne, i marmi. Lo rende noto oggi il Primo Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin.

Oggi previsti 100 centimetri alle ore 18. Mercoledì e giovedì la marea potrebbe salire fino a 105 centimetri.

Maltempo oggi 30 ottobre – Borrelli (Protezione Civile): Un’assicurazione per coprire i danni

“La mia proposta è questa, bisogna immaginare una copertura di tipo assicurativo: pagando tutti 120 euro l’anno possiamo garantire la certezza del ristoro dei danni con una gestione dello Stato”.

A parlare è il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli che nel corso di un incontro a Mestre con il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto i conti dell’allerta maltempo di questi giorni in Italia.

“Si è trattato di un evento eccezionale, lo sapevamo, eravamo preparati. Desidero esprimere il cordoglio mio e della Protezione Civile ai familiari delle vittime e l’augurio di pronta guarigione per coloro che sono colpiti dagli eventi calamitosi”

Maltempo oggi 30 ottobre: ritrovato morto il disperso nel lago di Levico

Ritrovata morta la persona dispersa nel lago di Levico, in Trentino: si tratta di un pescatore.

L’allarme era stato dato nella notte.

Maltempo oggi 30 ottobre: due feriti a Roma, uno grave

Ieri pomeriggio due giovani sono stati colpiti dalla caduta di un albero nei pressi del cannone del Gianicolo: hanno riportato entrambi traumi alle gambe.

Per il ragazzo, maggiorenne, si è resto necessario il ricovero in codice rosso al San Camillo.

La ragazza, sedicenne, è stata trasportata al vicino Ospedale Bambino Gesù in codice giallo.

Maltempo oggi 30 ottobre: 170 persone bloccate sul passo dello Stelvio

Centosettanta persone sono bloccate sul passo dello Stelvio da tre giorni a causa delle avverse condizioni meteo.

Maltempo oggi 30 ottobre: una vittima nel riminese

Sale a nove il bilancio delle vittima per il maltempo che sta colpendo l’Italia.

Nella mattinata di oggi un surfista è morto nel riminese. L’uomo sarebbe stato scagliato sugli scogli dal vento.

Maltempo oggi 30 ottobre: Friuli Venezia Giulia, 23mila persone senza energia elettrica

Sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica, decine le strade interrotte con un porte che presenta forti “criticità”, mentre resta molto alta l’attenzione sui livelli dei fiumi, con il picco di piena del fiume Tagliamento atteso a Latisana (Udine) per la tarda mattinata. Questo il primo bilancio fatto dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, sulla ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la regione.

20.000 le utenze elettriche scollegate in Carnia e 3.000 nel pordenonese, le squadre di “edistribuzione” riprenderanno stamani ad operare per ripristinare l’erogazione.

Si segnalano cadute di alberi nel capoluogo Udine, e poi a Farra d’Isonzo, Taipana, Budoia, Lusevera, Pulfero loc. Montefosca, Forni Avoltri, Meduno. A Ravascletto c’è stata una frana sulla strada statale e allagamenti a Sagrado.

Maltempo oggi 30 ottobre: una vittima in Val di Sole

E’ stata ritrovata morta la donna data per dispersa a seguito della caduta di una frana nella zona di Campeggio di Dimaro, in Val di Sole, in provincia di Trento. Era rimasta intrappolata nella sua abitazione sommersa da una imponente colata di fango e sassi, ha riferito la Protezione civile trentina. Si tratta dell’ottava vittima dell’ondata di maltempo che ha investito l’Italia in questo inizio di settimana.

Maltempo oggi 30 ottobre: la situazione a Roma

Per oggi 30 ottobre 2018 scuole nuovamente chiuse.

Previsioni meteo in Italia oggi 30 ottobre 2018

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– AL PRIMO MATTINO ANCORA MOLTE NUBI SU ALPI, PREALPI, RILIEVI EMILIANI E LEVANTE LIGURE, CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, INTENSE SU ALTO PIEMONTE, FRIULI-VENEZIA GIULIA E LEVANTE LIGURE; ESTESE E SPESSE VELATURE SUL RESTO DEL SETTENTRIONE. DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA PARZIALE ATTENUAZIONE DEI FENOMENI A PARTIRE DALLE REGIONI OCCIDENTALI, CON IN SERATA SOLTANTO RESIDUI DEBOLI FENOMENI SULLE AREE ALPINE E PREALPINE CENTRORIENTALI, RILIEVI EMILIANI E LEVANTE LIGURE.

– CIELO MOLTO NUVOLOSO SU SARDEGNA, REGIONI TIRRENICHE PENINSULARI E SULLE AREE APPENNINICHE CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, LOCALMENTE INTENSE SU ALTA TOSCANA; CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL CENTRO. DAL POMERIGGIO GRADUALE ATTENUAZIONE DEI FENOMENI, CON IN SERATA CIELO ANCORA PARZIALMENTE NUVOLOSO SULLE REGIONI TIRRENICHE PENINSULARI CON RESIDUI DEBOLI PIOGGE O ROVESCI; CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SULLE RESTANTI REGIONI.

AL MATTINO ANNUVOLAMENTI CONSISTENTI SUL SETTORE TIRRENICO E PUGLIA CENTROMERIDIONALE , CON ASSOCIATI RESIDUI FENOMENI, SPARSI SULLA CAMPANIA E DIFFUSI SULLA PUGLIA CENTROMERIDIONALE. DAL POMERIGGIO GRADUALE DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA’ E ATTENUAZIONE DEI FENOMENI, CON IN SERATA ANCORA LOCALI ADDENSAMENTI COMPATTI SULLA CAMPANIA SETTENTRIONALE ED AMPI SPAZI DI SERENO SUL RESTANTE MERIDIONE.

– IN GENERALE SENSIBILE DIMINUZIONE SIA PER LE MASSIME CHE PER LE MINIME.

– DAI QUADRANTI MERIDIONALI: MODERATI AL NORD; DA MODERATI A FORTI SUL RESTO DELLA PENISOLA CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU REGIONI CENTRALI, ED AL PRIMO MATTINO ANCHE SULLA PUGLIA MERIDIONALE.

– AL PRIMO MATTINO DA AGITATI A MOLTO AGITATI TUTTI I BACINI CON TENDENZA AD UNA DIMINUZIONE DEL MOTO ONDOSO; DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA DA MOLTO MOSSI AD AGITATI TUTTI I MARI, TENDENTI A DIVENIRE MOLTO MOSSI DALLA SERATA.

Maltempo oggi 29 ottobre: la situazione a Roma

A causa del maltempo e delle fortissime raffiche di vento che stanno colpendo la città, il Servizio Giardini di Roma Capitale ha effettuato oltre 250 interventi per rami o alberi caduti.

“Quello che si sta verificando in queste ore è un evento straordinario, con vento a tempesta che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, che sta causando danni sul verde urbano a Roma come nelle altre città interessate da questa eccezionale ondata di maltempo. Se si tiene conto di quanto accaduto in passato, si può vedere come tali fenomeni atmosferici incidano sempre pesantemente sul bilancio degli alberi caduti” ha dichiarato l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari.

In un comunicato ufficiale la protezione Civile di Roma Capitale “chiede di limitare gli spostamenti all’indispensabile. In considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso”.

Per domani 30 ottobre 2018 scuole nuovamente chiuse.

Maltempo oggi 29 ottobre: la situazione in Italia

Sono in tutto sette le vittime a causa del maltempo che sta colpendo l’Italia: due morti in provincia di Frosinone, uno a Terracina (provincia di Latina) e non due come si pensava in un primo momento, uno a Napoli, uno ad Albisola, nel Savonese, uno a Feltre, nel Bellunese, e uno (un vigile del Fuoco schiacciato da un albero) a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano.

Maltempo oggi 29 ottobre: una vittima nel Savonese

Ad Albisola (Savona) una donna è morta dopo essere stata colpita, secondo le prime informazioni, da un cavo elettrico prima e poi da un pezzo di cornicione. Lo conferma su Facebook il sindaco Franco Orsi.

Maltempo oggi 29 ottobre: acqua alta a Venezia

Il maltempo e i forti venti di scirocco hanno portato come previsto a un livello record di acqua alta a Venezia. Confermati alle 15 i 160 centimetri di altezza che erano stati previsti del Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia. Una punta massima che si traduce nel 70% dei percorsi pedonali allagati.

Sulla base degli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica comunicati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha disposto con apposita ordinanza la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado situate in tutto il territorio metropolitano di Venezia nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre 2018, dagli asili nido alle Università.

Maltempo oggi 29 ottobre: un morto e due feriti a Terracina

Un morto e due feriti gravi a Terracina (Latina) a causa di una violenta tromba d’aria abbattutasi nel pomeriggio.

La vittima è un uomo che era al volante della propria auto quando su di essa è caduto un albero; ferito il passeggero al suo fianco.

Il secondo ferito in un altro punto della cittadina laziale.

“E’ stato come un terremoto – racconta all’AGi il vice sindaco Roberta Tintari – era in corso il Consiglio comunale e a un certo punto abbiamo sentito tremare le pareto”. Per domani è prevista la chiusura delle scuole e di tutti gli edifici pubblici.

Maltempo oggi 29 ottobre: un morto a Napoli

Un morto per maltempo a Napoli. Un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, nel quartiere di Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte.

I carabinieri, dopo una segnalazione, lo hanno trovato esamine al suolo e hanno chiamato il 118; inutile la corsa all’ospedale San Paolo.

Maltempo oggi 29 ottobre: due morti nel Frusinate

Nel Frusinate una Smart è stata travolta da un pino enorme pino e i due giovani a bordo dell’automobile sono morti.

È accaduto lungo la via Casilina in territorio di Castrocielo. A perdere la vita Rudy Colantonio, imprenditore di Arce e un suo stretto collaboratore, Antonio Russo, 38 anni

Sul posto stanno i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed i Carabinieri.