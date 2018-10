Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

Ultime notizie | Giovedì 25 ottobre

25 ottobre – ore 07.30 – Desireé, due uomini sono stati fermati con l’accusa di stupro e omicidio. Qui il nostro articolo.

25 ottobre – ore 07.30 – Myanmar, secondo l’Onu continua il genocidio dei Rohingya nel paese. [Al Jazeera]

Giovedì 25 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra : continua a salire la tensione tra Governo e Unione europea. Qui gli aggiornamenti della politica italiana.

: continua a salire la tensione tra Governo e Unione europea. Qui gli aggiornamenti della politica italiana. Italia-Africa : si apre la conferenza ministeriale Itala-Africa alla Farnesina all presenza del presidente Mattarella, del premier Conte e del ministro Moavero.

: si apre la conferenza ministeriale Itala-Africa alla Farnesina all presenza del presidente Mattarella, del premier Conte e del ministro Moavero. Bce : attesa per la conferenza stampa del presidente Draghi.

: attesa per la conferenza stampa del presidente Draghi. Khashoggi : prevista una cerimonia commemorativa davanti al consolato saudita a Istanbul. Qui la ricostruzione del caso.

: prevista una cerimonia commemorativa davanti al consolato saudita a Istanbul. Qui la ricostruzione del caso. Nato : inizia in Norvegia l’esercitazione Trident Juncture 18.

: inizia in Norvegia l’esercitazione Trident Juncture 18. Parlamento europeo : si attende l’annuncio del vincitore del premio Sakharov.

: si attende l’annuncio del vincitore del premio Sakharov. Roma: Raggi al processo perla nomina di Marra.

Raggi al processo perla nomina di Marra. Usa-Russia: continua il botta e risposta dopo la minaccia di Trump di abbandonare l’accordo sulle armi nucleari.

Ultime notizie | Mercoledì 24 ottobre

24 ottobre – ore 21.00 – Italia, l‘Italia sta “senz’altro valutando” la possibilità di bloccare la fornitura di armi dall’Italia all’Arabia saudita dopo il caso Khashoggi come ha già fatto la Germania. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

24 ottobre – ore 20.00 – Stati Uniti, “Dobbiamo essere coesi”, ha detto il presidente Donald Trump commentando la vicenda dei bacchi bomba. Qui il nostro articolo

24 ottobre – ore 19.30 – Russia, la Russia risponderà in modo speculare e veloce, nel caso in cui gli Usa si ritirassero dal Trattato sui missili a corto e medio raggio (Inf) e in caso di dispiegamento di missili americani in Europa. A dirlo è stato il presidente Vladimir Putin in conferenza stampa congiunta con il premier italiano Giuseppe Conte.

24 ottobre – ore 18.30 – Dj Fabo, la Corte costituzionale rimanda la decisione al settembre 2019. Qui il nostro articolo

24 ottobre – ore 18.00 – Italia, il Senato ha approvato la legge sulla legittima difesa. Qui cosa cambia

24 ottobre – ore 17.15 – Medio Oriente, nessuno Stato palestinese ma un ‘autogoverno’ palestinese in Cisgiordania con la sicurezza demandata agli israeliani: è la visione del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ribadita in occasione della sua partecipazione alla Assemblea Generale delle Jewish Federations of North America.

24 ottobre – ore 16.15 – Stati Uniti, dopo George Soros, il Secret Service ha intercettato pacchi sospetti indirizzati all’ex candidata democratica, Hillary Clinton, e all’ex presidente americano, Barack Obama. È stata evacuata anche la sede della Cnn Qui abbiamo spiegato cosa si conosce finora dei pacchi sospetti e qui cosa è successo al Time Warner di New York.

24 ottobre – ore 15.30 – Caso Khashoggi, dopo un iniziale rifiuto, le autorità saudite hanno concesso alla polizia turca l’autorizzazione a effettuare un’ispezione nel pozzo del giardino del consolato di Riad a Istanbul, richiesta nell’ambito delle indagini sull’uccisione di Jamal Khashoggi. (qui la ricostruzione completa)

24 ottobre – ore 15.00 – Turchia, tragedia sfiorata nelle acque del mar Egeo, dove 48 migranti irregolari sono stati tratti in salvo da un intervento della guardia costiera turca.

24 ottobre – ore 14.30 – Burkina Fhaso, a 31 anni dalla sua uccisione, la prima pietra del monumento in bronzo che ricorderà lo storico leader del Burkina Faso Thomas Sankara è stata posta lo scorso 15 ottobre 2018.

24 ottobre – ore 14.00 – Siria, il ministro degli Esteri della Siria Walid al-Moualem ha dichiarato all’inviato delle Nazioni Unite Staffan de Mistura che la Costituzione del paese è “una questione di sovranità”, secondo quanto riportato dai media nazionali. Qui le ultime notizie sulla Siria.

24 ottobre – ore 13.30 – Yemen, il segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha dichiarato che la metà della popolazione in Yemen potrebbe presto trovarsi sull’orlo di un carestia e dover ricorrere completamente ad aiuti umanitari per sopravvivere.

24 ottobre – ore 12.50 – Tanzania, sette migranti sono morti al largo delle coste africane mentre cercava di raggiungere il Sudafrica.

24 ottobre – ore 12.30 – Camerun, la storica Olivette Otele è stata insignita della cattedra di storia presso l’università britannica di Bath.

24 ottobre – ore 12.00 – Nigeria, il ministro delle Finanze nigeriano ha dichiarato che il governo sta pensando di limitare il numero di bambini per ogni donna.

24 ottobre – ore 11.00 – Tecnologia, Antitrust contro Apple e Samsung: “Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro smartphone”. Qui il nostro articolo.

24 ottobre – ore 10.00 – India, nuove proteste e scontri in Kashmir: feriti 6 agenti di sicurezza. [Al Jazeera]

24 ottobre – ore 09.00 – Gaza, riprendono le forniture di gas nella Striscia.

24 ottobre – ore 08.30 – Onu, il divieto del niqab è una violazione dei diritti delle donne. [Al Jazeera]

24 ottobre – ore 07.30 – Italia, trovati i cadaveri dei due escursionisti dispersi sulle montagne della zona di Pinerolo.

24 ottobre – ore 07.10 – Caso Khashoggi, il presidente Trump ammette: “Il principe saudita potrebbe essere coinvolto”. Qui il nostro articolo.

Mercoledì 24 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra : il governo al lavoro dopo la bocciatura di Bruxelles della legge di bilancio.

: il governo al lavoro dopo la bocciatura di Bruxelles della legge di bilancio. Roma : aggiornamenti sulle condizioni dei passeggeri della metro rimasti feriti dopo il crollo delle scale mobili.

: aggiornamenti sulle condizioni dei passeggeri della metro rimasti feriti dopo il crollo delle scale mobili. Governo : Liliana Segre presenta una proposta di legge contro il razzismo.

: Liliana Segre presenta una proposta di legge contro il razzismo. Decreto Genova : il testo arriva in aula alla Camera.

: il testo arriva in aula alla Camera. Ue : ha inizio la sessione plenaria dell’Europarlamento.

: ha inizio la sessione plenaria dell’Europarlamento. Sentenze : la Corte costituzionale si pronuncia sul caso sollevato per Dj Fabo sull’istigazione e l’aiuto al suicidio.

: la Corte costituzionale si pronuncia sul caso sollevato per Dj Fabo sull’istigazione e l’aiuto al suicidio. Caso Cucchi : al via il processo bis in Assise ai 5 carabinieri sul pestaggio del giovane romano.

: al via il processo bis in Assise ai 5 carabinieri sul pestaggio del giovane romano. Caso Khashoggi: continuano le ricerche del corpo mentre si fanno più tesi i rapporti tra Turchia e Arabia Saudita.

Ultime notizie | Martedì 23 ottobre

23 ottobre – ore 21.o0 – Medio Oriente, truppe israeliane hanno ucciso un teenager palestinese durante scontri lungo il confine nella Striscia di Gaza.

23 ottobre – ore 20.o0 – Italia, crolla una scala mobile nella fermata della metropolitana Repubblica di Roma. Qui il nostro articolo

23 ottobre – ore 18.30 – Caso Khashoggi, “Le spiegazioni offerte finora dalle autorità saudite lasciano molti dubbi e domande senza risposta. Saremo fermi e decisi nel chiedere la verità e l’accertamento delle responsabilità, che sono cose diverse dal trovare un capro espiatorio o dalla vendetta. Le indagini non devono essere guidate dalla geopolitica”. ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Federica Mogherini.

23 ottobre – ore 18.30 – Vaticano, “L’Europa guardi al Mediterraneo, che è oggi il più grande cimitero”, ha chiesto Papa Francesco intervenendo al dialogo tra giovani a anziani organizzato oggi nell’ambito del Sinodo.

23 ottobre – ore 17.30 – Italia, la Procura di Milano ha chiesto di processare Roberto Sammarchi, legale rappresentante dell’azienda metallurgica Lamina in relazione alla fuoriuscita di gas nella vasca di un forno per la lavorazione dei metalli che provocò la morte di 4 operai.

23 ottobre – ore 17.00 – Spagna, la commissione Difesa del Congresso spagnolo ha respinto la proposta di sospendere la vendita di armi all’Arabia Saudita, sebbene abbia approvato una serie di proposte per rafforzare le garanzie nella concessione delle licenze di vendita e per aumentare la trasparenza del processo.

23 ottobre – ore 16.30 – Cina, Pechino avverte gli Stati Uniti che non accetterà “alcuna forma di ricatto” per la decisione dell’amministrazione guidata da Donald Trump di ritirarsi dal trattato nucleare con la Russia.

23 ottobre – ore 16.00 – Spread, lo spread tra Btp e Bund risale a 314 punti dopo la notizia della bocciatura della manovra da parte dell’Ue. Il rendimento del Btp a 10 anni è in rialzo al 3,559 per cento.

23 ottobre – ore 15.50 – Iran, quindici membri di “tre cellule terroristiche”, che pianificavano attacchi a pellegrini iraniani diretti ai luoghi santi sciiti in Iraq sono stati arrestati. Lo rende noto il ministero dell’Intelligence di Teheran, Mahmud Alavi.

23 ottobre – ore 15.30 – Italia, la Commissione Europea ha bocciato la Manovra. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 15.00 – Medio Oriente, l’organizzazione umanitaria Human Rights Watch ha denunciato arresti arbitrari, abusi e torture ai danni di dissidenti palestinesi compiuti sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto pubblicato da Hrw, sia l’Autorità palestinese in Cisgiordania sia Hamas a Gaza mettono a tacere le critiche per colpire i sostenitori l’uno dell’altro e altri attivisti della società civile.

23 ottobre – ore 14.30 – Germania, l’ex leader dell’Afd, Frauke Petry, sara’ processata con l’accusa di spergiuro. Lo ha deciso il tribunale di Dresda.

23 ottobre – ore 14.00 – Italia, sono 246 le richieste di costituzione di parte civile avanzate al processo per gli incidenti avvenuti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo. La prossima udienza preliminare nell’aula bunker del carcere di Torino “Lorusso e Cutugno” è stata fissata per il 30 novembre 2018.

23 ottobre – ore 13.35 – Vaticano, papa Francesco visiterà Panama dal 23 al 28 gennaio in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Lo ha annunciato la Sala stampa della Santa sede.

23 ottobre – ore 12.35 – Turchia, la procura di Ankara ha emesso 20 mandati di cattura per altrettanti sospetti accusati di avere delle responsabilità nel tentato colpo di stato del luglio 2016. Almeno 2 soldati turchi sono rimasti feriti in seguito a un attacco condotto dal partito dei lavoratori curdi (Pkk) nel sud est del paese. Negli ultimi 4 giorni, le forze di sicurezza turche hanno identificato e distrutto 22 rifugi del Pkk nel sudest del paese.

23 ottobre – ore 11.50 – Caso Khashoggi, il presidente turco Erdogan: “Omicidio brutale e premeditato”. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 11.00 – America centrale, la carovana di 7mila migranti partiti dall’Honduras e diretta negli Stati Uniti è arrivata in Messico. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 10.50 – Spagna, le autorità spagnole hanno espulso in Marocco 55 dei 208 migranti che di recente hanno superato la recinzione intorno alla città di Melilla [El Pais]

23 ottobre – ore 10.15 – Iraq, attentato a Mosul: 5 morti e decine di feriti. [Al Jazeera]

23 ottobre – ore 09.30 – Arabia Saudita, ha inizio la “Davos del deserto” ma il principe bin Salman ha deciso di non presiedere all’apertura dell’evento.

23 ottobre – ore 08.50 – Coree, i leader dei due paesi hanno concordato il ritiro delle armi dalla città di confine di Panmunjom. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 08.20 – Cina, è stato inaugurato il ponte più lungo sul mare che unisce Hong Kong, Macao e Zhuhai. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 07.50 – Taiwan, sisma di magnitudo 6 al largo delle coste nord-orientali: non ci sono feriti. [Channel news Asia]

23 ottobre – ore 07.30 – Stati Uniti, il presidente Trump minaccia la Russia: “Costruiremo un nuovo arsenale nucleare”. Qui il nostro articolo.

Martedì 23 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra : si attende la risposta della Commissione Ue alla lettera inviata il 22 ottobre dal ministro dell’Economia Tria.

: si attende la risposta della Commissione Ue alla lettera inviata il 22 ottobre dal ministro dell’Economia Tria. Governo : il premier Conte è in visita a Mosca per incontrare il presidente Putin, mentre il vicepremier Salvini a Bucarest incontra il ministro dell’Interno Carmen e il vice primo ministro Ana Birchall. (qui gli agiornamenti della politica italiana)

: il premier Conte è in visita a Mosca per incontrare il presidente Putin, mentre il vicepremier Salvini a Bucarest incontra il ministro dell’Interno Carmen e il vice primo ministro Ana Birchall. (qui gli agiornamenti della politica italiana) Arabia Saudita : a Riad ha inizio l’evento noto come la “Davos del Deserto”.

: a Riad ha inizio l’evento noto come la “Davos del Deserto”. Caso Khashoggi : attese nuove rivelazioni da parte della Turchia sul caso del giornalista saudita ucciso nel consolato di Istanbul (qui la ricostruzione completa)

: attese nuove rivelazioni da parte della Turchia sul caso del giornalista saudita ucciso nel consolato di Istanbul (qui la ricostruzione completa) Usa : la carovana di migranti con almeno 7mila persone continua la sua marcia verso gli Stati Uniti. Il presidente Trump mobilita esercito e guardia di frontiera. Cina: si inaugura il ponte tra Hong Kong a Macau, considerato il più lungo al mondo.

: la carovana di migranti con almeno 7mila persone continua la sua marcia verso gli Stati Uniti. Il presidente Trump mobilita esercito e guardia di frontiera. si inaugura il ponte tra Hong Kong a Macau, considerato il più lungo al mondo. Russia-Usa : continua il botta e risposta tra Mosca e Washington dopo l’abbandono di Trump del trattato sulle armi nucleari.

: continua il botta e risposta tra Mosca e Washington dopo l’abbandono di Trump del trattato sulle armi nucleari. Coree: il Nord e il Sud hanno concordato il ritiro delle armi dal confine.