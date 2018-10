The Walking Dead 9 | Anticipazioni | Personaggi | Puntate | Streaming e tv

Questa sera (8 ottobre 2018) alle ore 21 andrà in onda in Italia la prima puntata della nona stagione di The Walking Dead, la fortunata serie americana campione di ascolti.

Nuova stagione, la cui prima puntata è stata già vista dagli americani ieri notte sulla rete via cavo AMC, che, secondo le anticipazioni, traccerà un’evidente linea di demarcazione rispetto ai trascorsi della serie.

Netto cambiamento di toni e sviluppi narrativi. Tutto più rapido e ansioso.

The Walking Dead 9 | Anticipazioni | Terza puntata (22 ottobre)

Rick vede la sua visione di pace e unione seriamente minacciata da una sparizione che genera scompiglio tra le varie comunità, impegnate – fin dal primo episiodio – nella riparazione di un ponte strategicamente fondamentale per il commercio.

The Walking Dead 9 | Anticipazioni | Seconda puntata (15 ottobre)

Il secondo episodio si chiamerà “The Bridge”: le comunità uniscono le forze per ripristinare un ponte che faciliti la comunicazione e il commercio; qualcuno è gravemente ferito nel cantiere e gli scontri non mancheranno sia per Daryl che per Rick. Forse la pace che sta tanto a cuore allo sceriffo finirà già in questo secondo episodio?

The Walking Dead 9 | Anticipazioni | Prima puntata (8 ottobre)

Una nuova realtà è ormai nata. Tra le comunità di Hilltop, di Alessandria e del Santuario le cose sono molto cambiate a seguito del salto temporale che ci separa dalla stagione 8.

La popolazione è ormai costretta ad usare cavalli per spostarsi. Le riserve di benzina stanno terminando e c’è bisogno di un’alternativa. Eugene e Daryl, in quel del Santuario, si adoperano per ricavare carburante dal mais.

Mentre Hilltop e Alessandria abbondano di raccolto, al Santuario le cose vanno molto peggio e ciò alimenta il malcontento tra gli ex Salvatori. Daryl è preoccupato di questa situazione, ed esprimerà le sue paure a Rick.

E proprio Rick, in compagnia tra gli altri di Anne (la vecchia Jadis della discarica), Carol ed Ezekiel, si dirige a Washington per trasferire ad Alexandria alcuni reperti storici di un museo. L’intenzione è quella di portar via un carro e un aratro che aiutino le colture. Ma qualcosa andrà storto.

E anche a Hilltop, raccolti a parte, succede qualcosa di imprevisto o forse no…

The Walking Dead 9 | Streaming e tv

The Walking Dead 9 andrà in onda sul canale Fox della piattaforma Sky il lunedì sera alle ore 21.00.

Ma è possibile vedere The Walking Dead 9 in streaming. Gli episodi saranno disponibili su Sky Go, il servizio streaming compreso nell’abbonamento di Sky, o su NOW TV, la nuova piattaforma che raccoglie i contenuti esclusivi del satellite con una spesa mensile che va dai 10 ai 20 euro circa.

A coloro che non abbiano mai sottoscritto un abbonamento al servizio, però, NOW TV offre anche l’opportunità di vedere The Walking Dead 9 streaming gratis grazie ai primi 14 giorni di prova.

Concluso questo periodo, ovviamente, l’utente dovrà scegliere se proseguire con il servizio o annullare la pre-iscrizione.

Gli episodi saranno visibili poi anche in on demand sempre tramite decoder Sky.