Ryanair Offerte Voli ottobre 2018: i nuovi sconti e le nuove promozioni sui biglietti

RYANAIR OFFERTE VOLI OTTOBRE 2018 – Ryanair ha lanciato il 17 ottobre 2018 un’offerta con sconti fino a €30 su posti per voli andata e ritorno in tutto il suo network europeo, permettendo ai clienti di prenotare un viaggio invernale o una vacanza primaverile alle tariffe più basse.

L’offerta è valida per viaggi tra novembre 2018 e marzo 2019 ed è disponibile per la prenotazione solo sul sito Ryanair.com e fino alla mezzanotte (24:00) di venerdì 19 ottobre.

Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Questa settimana abbiamo ridotto le tariffe con sconti fino a €30 su tutto il nostro network europeo per viaggiare tra novembre e marzo. Non c’è mai stato un momento migliore per prenotare una fuga invernale o una vacanza primaverile. Consigliamo ai nostri clienti di accedere subito al sito per prendere al volo questa offerta”.

Ryanair offerte voli ottobre 2018 | Milano Heraklion

Ryanair ha annunciato il 10 ottobre due nuove rotte da Milano Bergamo e da Milano Malpensa verso Heraklion, entrambe con una frequenza di due voli a settimana, e operative da luglio 2019.

Visitatori e clienti italiani possono approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma ‘Always Getting Better’ tra cui:

– tariffa ridotta per il bagaglio in stiva

– una tariffa da € 25 per il bagaglio da 20kg

– una tariffa da € 8 per il bagaglio da 10kg

– Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%

– Ryanair Transfers – ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner CarTrawler

Ryanair cosa posso portare e cosa è vietato

Da novembre 2018 si potrà portare soltanto una piccola borsa che misuri 40x20x25 centimetri, da depositare sotto al sedile anteriore rispetto a quello dove ci si siede, e non nella cappelliera.

Il secondo bagaglio potrà essere imbarcato soltanto dopo il pagamento di 6 euro con imbarco prioritario, 8 euro con imbarco normale al momento della prenotazione o da 8 a 10 euro acquistando l’opzione in un secondo momento.

In alternativa, i viaggiatori potranno scegliere di viaggiare soltanto con la piccola borsa a mano gratuita che rimane loro.