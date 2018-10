Roman Reigns malattia: “È tornata la leucemia” | Le ultime news sull’addio del wrestler

ROMAN REIGNS MALATTIA, COSA SAPPIAMO – Il wrestler Roman Reigns ha annunciato il momentaneo ritiro dalle scene a causa del riacutizzarsi della leucemia.

Reigns – all’anagrafe Leati Joseph Anoa’i – ha 33 anni ed ha origini samoane e italiane.

Era atteso in Italia per il tour europeo della World Wrestling Entertainment (WWE), a Roma (10 novembre) e Bologna (11 novembre).

Roman Reigns | Il ritiro dalla WWE | Il comunicato ufficiale

“Negli istanti iniziali di Raw, Roman Reigns è uscito per annunciare di aver convissuto con la leucemia per 11 anni e che il ritorno della malattia lo avrebbe costretto a rinunciare all’Universal Championship e prendersi un periodo di assenza dalla WWE. Vestito in abiti civili, il Big Dog si è intrattenuto per un po’ con i fan a bordo ring prima di abbandonare il personaggio di Roman Reigns e affrontare il WWE Universe come Joe, parlando dettagliatamente della sua storia di convivenza con la leucemia. In un commovente ma ottimista discorso, Reigns ha raccontato della diagnosi iniziale e della remissione avvenuta verso la fine del 2008, ringraziando il WWE Universe per aver reso possibili i suoi sogni. Ha detto che sarebbe tornato a casa per concentrarsi sulla sua famiglia e sulla sua salute, facendo però una precisazione prima di uscire: “Questo non è affatto un discorso d’addio!” Parlando della fede che lo aveva sostenuto per tutta la vita, Reigns ha promesso al WWE Universe che sarebbe tornato a qualunque costo, con una dichiarazione finale prima di un commovente abbraccio con lo Shield sulla cima della rampa: “Batterò la leucemia e farò il mio ritorno, così voi potrete rivedermi presto, molto presto”.

Roman Reigns | La carriera

Scrive Repubblica:

“In WWE è stato il 9° Gran Slam Champion della storia, non ché il 28esimo Triple Crown Champion, in virtù del suo già ricchissimo palmares: un Intercontinental Championship, un Tag Team Championship (insieme a Seth Rollins), un United States Championship, ben 3 World Heavyweight Championship e, appunto, il recente Universal Championship.

La sua cintura adesso è stata resa vacante e se la contenderanno coloro che sarebbero stati i suoi sfidanti, cioè Braun Strowman e Brock Lesnar. Al termine del suo discorso, Roman Reigns ha lasciato il titolo al centro del ring e tra gli applausi commossi del pubblico si è avviato verso gli spogliatoi”.

Roman Reigns su Instagram

Su Instagram Reigns è seguito da quasi 3 milioni di follower. Il suo ultimo post è il video in cui si congeda dalla WWE.