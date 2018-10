A petto nudo con la bandiera in mano: la foto di questo palestinese sembra il dipinto di Delacroix

In una mano stringe la bandiera del proprio popolo, nell’altra l’arma di battaglie decennali: la fionda. È la foto scattata dal fotografo dell’agenzia turca Anadolu Mustafa Hassouna a un 20enne di Gaza, A’ed Abu Amro, durante gli scontri per il blocco israeliano del 22 ottobre.

È un’immagine quasi iconica perché ricorda, senza nemmeno troppo sforzo, un dipinto che ha rappresentato lo spartiacque della storia francese e mondiale: ‘La Libertà che guida il popolo’ di Eugène Delacroix. Certo Marianne nella mano sinistra impugnava una baionetta, ma il significato simbolico è lo stesso: la lotta per la libertà.

Ad avanzare il paragone sono stati soprattutto gli utenti di Twitter. Tra questi ci sono anche molti studiosi di origine araba sparsi per il mondo, come la professoressa Laleh Khalili dell’Università Soas di Londra.

Holy shit what an image. "13th attempt to break the Gaza blockade by sea". Photo by Mustafa Hassouna (Andalou Agency for Getty): pic.twitter.com/0s2zxf72z2 — Laleh Khalili (@LalehKhalili) October 23, 2018

When a Michelangelo with a camera captures David fighting Goliath in action. Getty image by Mustafa Hassouna pic.twitter.com/MgJAbr7JwQ — (((YousefMunayyer))) (@YousefMunayyer) October 24, 2018

Ça me rappelle la Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix.

Une image très puissante!!! pic.twitter.com/4zXNyoZWv4 — Adam (@ATMology) October 24, 2018

Il titolo originale della foto è “13th attempt to break the Gaza blockade by sea“, ovvero 13° tentativo di rompere il blocco di Gaza via mare, ed è stata scattata a Beit Lahiya nel nord di Gaza.

Abu Amro vive nel quartiere al-Zaytoun di Gaza City. Protesta ogni venerdì e lunedì con gli amici.

“Sono sorpreso che questa mia foto è diventata virale”, ha detto ad Al Jazeera. “Partecipo alle proteste settimanalmente, non sapevo nemmeno che ci fosse un fotografo vicino a me”.

Lui lo scatto l’ha visto per caso. Ha raccontato che sono stati i suoi amici ad inviargli la foto il giorno successivo, dopo averla vista condivisa migliaia di volte sui social media.

“Reclamiamo il nostro diretto al ritorno”

“Non vado alle proteste per farmi fotografare, ma questo mi incoraggia a continuare a dimostrare”, ha continuato il giovane.

“La bandiera che avevo è la stessa che porto a tutte le proteste cui ho partecipato”.

“Per me questa bandiera è importante – ha continuato il 20enne -. Noi reclamiamo il nostro diritto di tornare nelle nostre terre. Protestiamo per la nostra dignità e per la dignità della futura generazione”.