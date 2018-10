Giovedì 25 ottobre 2018 è stato ritrovato un pacco sospetto nel ristorante Tribeca Grill, a New York. Il locale è di proprietà dell’attore Robert De Niro, da sempre critico nei confronti del presidente Donald Trump.

Negli ultimi giorni diversi personaggi importanti sulla scena politica e culturale statunitense hanno ricevuto pacchi sospetti.

Mercoledì 24 ottobre 2018 negli Stati Uniti si sono registrati nel giro di pochi minuti tre allarmi bomba per pacchi destinati rispettivamente all’ex presidente Barack Obama, all’ex first lady Hillary Clinton e alla sede della Cnn.

La polizia ritiene che gli episodi siano collegati tra loro. Per alcuni minuti si era diffusa la voce secondo cui un quarto pacco contenente esplosivo fosse stato inviato anche alla Casa Bianca, ma la notizia è stato smentita poco dopo.

Un pacco sospetto è arrivato, sempre mercoledì 24 ottobre, anche all’ufficio della deputata democratica della Florida Debbie Wasserman Schultz, che aveva ricoperto il ruolo di presidente del comitato nazionale democratico durante le elezioni. Ma, secondo quanto ricostruito, non era lei il reale destinatario ma Eric Holder, ex ministro della Giustizia di Barak Obama.

In tutti i pacchi inviati nelle ultime ventiquattro ore era indicato come mittente il nome di Debbie Wasserman Schultz.

Secondo le prime informazioni, sembrava che il pacco intercettato al Time Warner Center fosse indirizzato all’ex direttore della Cia John Brennan, oggi collaboratore della Cia.

Martedì 23 ottobre un pacco sospetto contenente un ordigno era stato trovato nella cassetta della posta della casa del miliardario George Soros.

La reazione del governo

Durante una conferenza stampa tenuta alla casa Bianca, anticipato dalla First Lady Melania Trump, è intervenuto ance il presidente degli Stati Uniti.

“Il governo sta usando tutte le risorse a sua disposizione per trovare i colpevoli e consegnarli alla giustizia. È un atto asecrabile e dobbiamo inviare un unico messaggio: le minacce di qualsiasi tipo non hanno più posto negli Stati Uni”, ha detto il Tycoon.

“Voglio ringraziare tutti quelli che stanno lavorando in questo momento”, ha aggiunto.

Il presidente Trump ha anche rivolto parole dure nei confronti della stampa, chiedendo ai media di “mettere fine alle ostilità”.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha condannato “i tentati attacchi contro l’ex presidente Obama, i Clinton, la Cnn e gli altri”.

In un messaggio su Twitter, Pence ha puntato il dito contro “queste azioni codarde” che sono “vili e non hanno posto in questo Paese”. “Sono grato per la rapida risposta del Secret Service, dell’Fbi e delle forze dell’ordine locali. I responsabili saranno portati davanti alla giustizia”, ha assicurato il vice presidente.

Gli ordigni

Nel caso di Soros un ordigno era stato trovato dalla polizia all’interno della cassetta postale della sua casa a New York, in località Bredford.

Nel caso di Obama e Clinton, i servizi segreti hanno scoperto la minaccia prima che i pacchi giungessero a destinazione, durante una “procedura di routine di controllo della posta”.

Secondo quanto riferito da funzionari dei servizi di sicurezza, all’interno c’erano dispositivi simili a quelli indirizzati a Soros.

Il pacco per l’ex presidente è stato intercettato a Washington, mentre quello per Hillary Clinton era diretto al suo indirizzo in Westchester County, New York.

In una dichiarazione ufficiale i servizi segreti hanno spiegato che è stata avviata “un’indagine penale a tutto campo che sfrutterà tutte le risorse federali, statali e locali disponibili per determinare la fonte dei pacchi e identificarne i responsabili”.

Dopo la scoperta del pacco bomba indirizzato a Soros, un funzionario dei servizi di sicurezza ha affermato che il movente non è chiaro e aggiunto che non c’è stata nessuna rivendicazione.

L’ordigno contenuto all’interno del pacco diretto al miliardario era costituito da un tubo lungo circa 15 centimetri riempito con polvere esplosiva. L’ordigno è stato fatto detonare preventivamente dagli artificieri intervenuti.

Soros, imprenditore e attivista ungherese naturalizzato statunitense, è presidente della fondazione filantropica Open Society, che si occupa di “promuovere la giustizia, l’istruzione, la sanità pubblica e i media indipendenti”.

Soros è stato più volte bersaglio di forti critiche da parte di partiti di estrema destra europei, che lo hanno additato come responsabile di incentivare i flussi migratori dall’Africa verso l’Europa.