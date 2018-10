Due uomini di origini senegalesi sono stati fermati per la morte di Desireé, la ragazza di 16 anni violentata e uccisa nel quartiere San Lorenzo di Roma. (chi era Desireé Mariottini)

Si tratta di Mamadou Gara di 26 anni e Brian Minteh di 43, ritenuti responsabili, in concorso con altre persone in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.

A dare la notizia del fermo, la Squadra mobile di Roma e dal commissariato San Lorenzo, che sta conducendo le indagini del caso sotto il coordinamento della procura.

Secondo la polizia, i due fermati hanno somministrato stupefacenti alla ragazza di 16 anni il pomeriggio del 18 ottobre per ridurla in stato di incoscienza. In seguito ne hanno abusato sessualmente, causandone la morte avvenuta nella notte del 19 ottobre.

L’omicidio di Desireé

Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 2018 in un edificio abbandonato di San Lorenzo, il quartiere universitario di Roma, è stato trovato il cadavere di Desirée, una ragazza di 16 anni di Cisterna Latina. L’adolescente sarebbe stata prima drogata e poi violentata e le cause della morte sono ancora da accertare.

In un primo momento gli inquirenti avevano parlato di una donna di circa 30 anni morta per overdose, ma gli accertamenti successivi hanno smentito la prima ipotesi.

L’autopsia ha confermato che la ragazza ha subito violenza sessuale e che ha assunto sostanze stupefacenti.

Il 24 ottobre sono iniziati gli interrogatori delle persone identificate dalla squadra mobile come possibili sospettati nella violenza di gruppo e nella morte della 16enne.

Il ministro Salvini a San Lorenzo

Il 24 ottobre, il vicepremier Matteo Salvini è arrivato a San Lorenzo: il quartiere era diviso a metà.

C’era chi lo sosteneva e urlava: “Il quartiere è con te”. E c’era chi ha contestato il ministro dell’Interno, come le femministe di “Non una di meno” che hanno srotolato uno striscione con scritto: “Salvini specula sulle tragedie. San Lorenzo non è la tua passerella elettorale”.

A San Lorenzo, Salvini aveva detto che sarebbe andato non come un osservatore ma “per riportare legalità e tranquillità”. E, per rispondere a un quatiere che lo contestava, ha ribadito:”È ora di riportare le regole, ci sono stabili occupati da anni e vedremo di essere più coraggiosi”.

Ha annunciato un pugno di ferro e un piano staordinario di sgomberi: “Non si può sempre aspettare il morto. Sono situazioni che vanno avanti da anni e anni. Mi domando come mai non si è fatto nulla nei 15 anni ecedenti. Provo tristezza per i ragazzotti dei centri sociali che preferiscono gli spacciatori alla polizia. Loro, e chi la pensa come loro, avranno la nostra attenzione”.