Moto GP Australia (Phillip Island) | Risultato | Ordine d’arrivo | Classifica piloti aggiornata

Qui tutti gli aggiornamenti sulla gara, al via lunedì 29 ottobre alle ore 6 del mattino.

Moto GP Australia (Phillip Island) diretta streaming e tv: ecco dove vedere il Gran Premio | Programma

Lunedì 29 ottobre torna la Moto Gp. Alle ore 6.00 (ora italiana) parte il Gp dell’Australia sul Circuito di Phillip Island.



Di seguito tutte le informazioni utili (orari, tv, streaming) per non perdersi neanche un sorpasso della gara in Australia.

Moto GP Australia | Il programma e gli orari

Sabato 27 ottobre

ore 02.55: prove libere 1

ore 07.05: prove libere 2

Domenica 28 ottobre

ore 02.55: prove libere 3

ore 06.30: prove libere 4

ore 07.10: qualifiche

Lunedì 29 ottobre

ore 02.40: warm up

ore 06.00: Gara

Moto GP Australia (Phillip Island) | Dove vederlo in tv

Il GP d’Australia (Phillip Island) 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Moto Gp: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse integralmente. Gara al via alle ore 6 del mattino.

L’evento sarà visibile inoltre in differita su TV8.

Moto GP Giappone (Montegi) | Dove vederlo in streaming

Il GP d’Australia 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

Previsioni

Marc Marquez arriva in Australia con il settimo titolo di campione del Mondocucito sul petto. Capitolo Mondiale matematicamente chiuso, in palio a Phillip Island la gloria.

Il pilota spagnolo della Honda, reduce dalla vittoria in Giappone, non ha però alcuna intenzione di mollare e darà battaglia a tutti i suoi rivali, compreso Valentino Rossi che non ha mai nascosto la sua passione per la pista australiana.

Alle spalle del campione del Mondo, le Ducati di Dovizioso e Lorenzo. Più indietro le due Yamaha di Rossi e Vinales.

Classifica piloti

Marc Marquez 296 Andrea Dovizioso 194 Valentino Rossi 185 Maverick Vinales 155 Cal Crutchlow 148 Danilo Petrucci 133 Jihann Zarco 133 Jorge Lorenzo 130 Alez Rins 118 Andrea Iannone 113 Daniel Pedrosa 95 Alvaro Bautista 83 Jack Miller 74 Tito Rabat 35 Franco Morbidelli 38 Hafizh Syahrin 28 Pol Espargaro 35 Bradley Smith 8 Tajaaki Nakagami 19 Scott Redding 12 Kallio 6 Karel Abraham 5 Nagasuka 2 Pirro 1 Guintoli 9 Torres 0 Bazo 0 Xavier Simeon 0 Thomas Luthi 0