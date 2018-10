Metro Roma chiusa | problemi e guasti | orari | mappa | linea A e linea B metro roma chiusa

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del trasporto pubblico della Capitale. metro roma chiusa

Giovedì 25 ottobre – ore 10.30 – Metro B/B1: riattivata la linea

Giovedì 25 ottobre – ore 09.52 – Metro B/B1: interruzione completa tratta

La linea B della metropolitana di Roma ha subito un guasto tecnico, il servizio è interrotto sull’intera tratta. È stato attivato un servizio di bus sostitutivo.

Roma: Metro B interrotta l’intera tratta oggi 25 ottobre.

Gli sfoghi sui social degli utenti: “Ce n’è una al giorno. Prima la Metro C, poi il crollo della scala mobile a Repubblica e ora il black out nella Metro B”.

“E domani fanno pure sciopero”, aggiunge un altro utente.

“Sembra uno scherzo ma non lo è. MetroB sospesa a causa di mancanza di alimentazione. Ma hanno tagliato la luce a Atac?”, scrive Antonio.

4 settembre – ore 17.40 – Metro Roma: linea A chiusa da Termini a Ottaviano per verifiche tecniche

Il fumo presente in metropolitana sarebbe stato sprigionato dal rogo di una galleria interrata di sottoservizi, ovvero cavi elettrici, telefonici o simili.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro, assieme a squadre di Acea e di Atac, per individuare da dove è partito il principio di incendio, con il fumo che si è propagato in galleria al passaggio dei convogli fino a che non è intervenuto lo stop.

#info #atac – fermate bus sostitutivi metro A: Vittorio: piazza Vittorio in corrispondenza fermata tram; Manzoni: via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni; San Giovanni: piazzale Appio #Roma #metroA — infoatac (@InfoAtac) 4 settembre 2018

#info #atac – fermate bus sostitutivi metro A: Repubblica<San Giovanni: via Vittorio Emanuele Orlando; <Ottaviano: viale Luigi Einaudi; Terminii>Ottaviano: piazza dei 500 angolo via Cavour; Termini>Ottaviano: via Giolitti angolo via Cavour – segue #Roma #metroA — infoatac (@InfoAtac) 4 settembre 2018

23 agosto 2018 – ore 18.40 – Chiusa la stazione Flaminio della Metro A di Roma dove è in corso un intervento delle forze dell’ordine per il ritrovamento in banchina di una batteria con dei cavi a vista. Sul posto gli artificieri per le verifiche del caso.

22 agosto 2018 – ore 18.10 – Metro B Roma chiusa: la circolazione sull’intera linea B della Metro di Roma è tornata alla normalità. La circolazione era stata interrotta a causa di un guasto a Garbatella nella tratta tra Castro Pretorio ed Eur Magliana.

ore 16.44 – Guasto stazione Garbatella: interrotta metro B da Castro Pretorio a Eur Magliana

Atac ha attivato dei bus sostitutivi sulla tratta interrotta. Tra le fermate Eur Magliana, San Paolo e Piramide e’ possibile utilizzare la ferrovia Roma-Lido mentre tra Ostiense, Termini e Tiburtina i treni delle linee FL5/FL1.

Interrotta la Metro B di Roma nel tratto tra Castro Pretorio ed Eur Magliana a causa di un guasto tecnico nella stazione di Garbatella.

#info #Atac – metro B: interruzione Castro Pretorio<->Eur Magliana. In>Eur Magliana fermate bus: Piramide/via Ostiense angolo piazzale Ostiense; Garbatella/via Ostiense angolo ponte Spizzichino; San Paolo/viale Bardelli; Marconi/viale Marconi fronte stazione – fine #Roma — infoatac (@InfoAtac) 22 agosto 2018

Metro Roma orari

Linea A: Anagnina-Battistini

prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Linea B: Laurentina-Rebibbia



prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Linea B1: Laurentina-Jonio

prima partenza 5:33

ultima partenza 23:27 – da Jonio 23:24 (venerdì e sabato 1:30)

Linea C: Pantano-San Giovanni



prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Roma Lido ROMA-LIDO

prima partenza 5:08 (da Ostia 5:15)

ultima partenza 23:30

Termini Centocelle TERMINI-CENTOCELLE

prima partenza 5:30 (da Centocelle 5:03)

ultima partenza 22:50 (da Centocelle 22:23)

Metro Roma mappa

