Un ladro identico al Ross di Friends sta “terrorizzando” il Regno Unito | VIDEO

La polizia di Blackpool, nel Regno Unito, ha lanciato l’appello per la ricerca di un presunto ricercato in relazione a un furto in un supermercato. L’immagine diffusa dalle forze dell’ordine è diventata in poche ore molto popolare sui social per la notevole somiglianza tra il presunto ladro e l’attore David Schwimmer, il Ross della celebre serie tv “Friends”.

La polizia in seguito alle segnalazioni degli utenti ha preso le dovute precauzioni e ha verificato il luogo in cui si trovava l’attore il giorno della rapina, data la notevole somiglianza con il sospettato.

“Grazie a tutti per le vostre risposte veloci. Abbiamo esaminato a fondo la questione e abbiamo confermato che David Schwimmer si trovava in America nel giorno del furto”, così hanno scritto le autorità sui social.

Anche l’attore, preoccupato delle accuse, è intervenuto sulla vicenda. Sul suo profilo Twitter ha pubblicato un post in cui ha scritto “Ufficiali, giuro che non ero io” e ha anche allegato un video (qui sotto).

ladro ross friends