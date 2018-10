Kathryn Mayorga è finita al centro delle cronache degli ultimi giorni per aver accusato pubblicamente Cristiano Ronaldo, il giocatore della Juventus, di stupro. (Qui tutti gli aggiornamenti sulle accuse di stupro a Cristiano Ronaldo)

Chi è Kathryn Mayorga

Appassionata (e giocatrice) di calcio, modella, maestra, scout, ragazza immagine. Stiamo parlando di Kathryn Mayorga, nata a Las Vegas il 30 maggio del 1984.

“Crescere per me è stato un percorso faticoso, la mia esperienza scolastica è stata complicata. Però mi sono rimboccata le maniche e ho deciso di mettermi alla prova”, ha raccontato al settimanale tedesco Der Spiegel.

Nel 2008 si laurea in Giornalismo all’Università del Nevada. La sua vita si divide tra studio e feste notturne a Las Vegas. Nel 2008 si sposa con un ragazzo di origini albanesi, dal quale divorzia l’anno successivo, nel 2009, lo stesso anno delle vicende di cui accusa Ronaldo.

“Avevo 24 anni, fresca di laurea, ho sentito il bisogno di sposarmi, ho avvertito quel tipo di pressione”, ha raccontato.

Dopo il divorzio la modella torna dai suoi, e continua il suo lavoro di modella. “Mi stavo godendo la vita. Ero molto impegnata, il lavoro di modella era gratificante, viaggiavo spesso. Mangiavo vegano, stavo veramente bene”.

In una delle notti da ragazza immagine in un locale di Las Vegas incontra Cristiano Ronaldo, e accetta il suo invito a raggiungerlo in camera, nella suite 57306 del Palms Casino Resort, dove si sarebbe consumato lo stupro.

Maestra Kathryn ha continuato a lavorare ancora per diversi anni come hostess nei night-club di Las Vegas, ma niente sarebbe stato più lo stesso dopo quella sera, come riferito nella conferenza stampa dello scorso 3 ottobre dal suo legale Leslie Stovall:

Dopo l’episodio la donna continua il suo lavoro di modella a Las Vegas: “Dall’episodio della violenza sessuale del 2009 la mia assistita ha sofferto di depressione e valutato il suicido. Nove anni difficili per la donna, con abuso di alcol, difficoltà nel mantenere rapporti personali e lavorativi”.

Negli anni successivi ha insegnato in una scuola elementare, la Clark County School, per poi lasciare la cattedra

La lettera di Mayorga a Ronaldo

Era il 2010 quando la modella, in una lunga lettera di sei pagine, scriveva direttamente al portoghese. Era pentita di aver preso dei soldi in cambio del silenzio e scriveva: “Mi piacerebbe poter raccontare al mondo chi sei davvero”.

La modella Kathryn Mayorga racconta di essere stata stuprata nel 2009, a Las Vegas.

Pare che quella lettera – scoperta dalla Gazzetta dello Sport – facesse parte dell’accordo extra-giudiziale: gli avvocati del calciatore avrebbero dovuto leggerla al loro assistito, ma sembra che il portoghese non venne mai a conoscenza delle parole della donna. Un vizio formale, questo, a cui ora i legali della Mayorga si aggrappano per invalidare l’intesa.

Nell’accordo firmato con i legali di Ronaldo, secondo un documento pubblicato da Der Spiegel, la donna assicurava di non rivelare mai quanto accaduto la notte del presunto stupro a Las Vegas in cambio di 375 mila euro. Quell’incontro col calciatore portoghese non sarebbe dovuto venir fuori mai, nemmeno durante eventuali sedute di terapia o in famiglia.

È stata già avviata un’inchiesta negli Stati Uniti e le autorità di polizia dello Stato del Nevada (dove si trova la città di Las Vegas) hanno comunicato alla Gazzetta dello Sport che “l’inchiesta durerà il tempo necessario a raccogliere gli indizi. […] Toccherà al procuratore stabilire se ci siano prove sufficienti per un’incriminazione e andare a processo”.

La causa legale di Kathryn Mayorga

Il primo ottobre Kathryn Mayorga ha avviato una causa legale nel tribunale della contea di Clark, in Nevada, nei confronti del calciatore della Juventus.

Secondo quanto raccontato dalla donna, il 13 giugno 2009 Ronaldo, che in quel periodo era in procinto di passare dal Manchester United al Real Madrid, l’avrebbe violentata in un hotel di Las Vegas.

La polizia ha confermato che il giorno dell’aggressione era intervenuta in seguito a una telefonata della Mayorga, che però non aveva fornito alcun tipo di dettaglio ma si era sottoposta in ospedale ad accertamenti medici per stabilire la violenza sessuale.