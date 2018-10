L’isola di Pietro 2, cosa c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction di Canale 5 con Gianni Morandi

ISOLA DI PIETRO 2 – Riecco Gianni Morandi: il popolare cantante torna in tv vestendo nuovamente i panni del pediatra Pietro Sereni.

Start della nuova stagione de L’isola di Pietro domenica 21 ottobre 2018 in prima serata su Canale 5.

L’isola di Pietro 2: la trama

Pietro (Gianni Morandi) è finalmente riuscito a riportare la serenità nella sua famiglia composta dalla figlia, dal compagno e dalla nipote.

In questo nuovo capitolo, però, un’indagine riporta a galla alcuni misteri del passato, intrecciandoli in modo enigmatico con alcune vicende attuali.

L’isola di Pietro 2: il cast

Gianni Morandi (Pietro Sereni)

Alma Noce (Caterina)

Chiara Baschetti (Elena)

Michele Rosiello (Alessandro)

Federico Russo (Matteo)

Maria Rosaria Russo (Patrizia)

Cosima Coppola (Annalisa)

Erasmo Genzini (Diego)



Lorella Cuccarini (Isabella)

Elisabetta Canalis (Giulia)

Ettore Bassi (Paolo)

Cristina Marino (Sonia)

L’isola di Pietro 2: il trailer

L’isola di Pietro 2: le anticipazioni

A raccontare le novità della fiction è stato lo stesso Gianni Morandi nel corso della conferenza stampa di presentazione:

“Il mio personaggio si è rafforzato, ha preso coraggio. Io stesso mi sento più sicuro rispetto alla prima serie, quando venivo da vent’anni di pausa dalla recitazione. Noi speriamo che anche questa volta sia un grande successo: sappiamo che ogni volta è un esame, quindi un po’di ansia ce l’ho per i risultati. Però mi sento anche più sicuro perché abbiamo attori eccezionali dai quali c’è solo da imparare. È stato fatto un cast straordinario. Abbiamo lavorato intensamente per cinque mesi, che sono tanti: se non si va d’accordo, infatti, è un disastro e invece siamo andati bene”.

L’isola di Pietro 2: dove è stato girato | La location

La fiction di Canale 5 – prodotta da Lux Vide – è ambientata nell’isola di San Pietro – dell’arcipelago del Sulcis – nella provincia del Sud Sardegna.