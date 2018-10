Grande Fratello Vip 2018: tutte le news sul reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi | PUNTATA 5



GRANDE FRATELLO VIP 2018 – Il Grande Fratello Vip è tornato. La casa più spiata d’Italia apre di nuovo le proprie porte a un vasto cast di famosi, tra volti noti della televisione italiana, cantanti, sportivi, modelli, modelle e showgirl.

Non sarà facile ripetere la buona riuscita dell’edizione 2017, vinta da Daniele Bossari: la media di ascolto fu infatti di quasi cinque milioni di telespettatori per uno share di oltre il 25% – per la finale venne toccata quota cinque milioni e mezzo di contatti, 31% di share.

Grande Fratello Vip 2018 | Quando inizia

Start ufficiale lunedì 24 settembre 2018 alle 21,15 in diretta su Canale 5.

Per alcuni concorrenti l’avventura è iniziata prima del previsto: nella notte tra domenica e lunedì sono entrati nella casa Walter Nudo, Maurizio Battista e le Donatella. Tutto live su Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre).

Grande Fratello Vip 2018 | Cast | Ilary Blasi

A condurre la terza edizione del GF versione Vip è Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini.

La fortunata coppia subirà le incursioni in diretta della Gialappa’s Band – Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto.

Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti e partecipanti | Nominati ed eliminati della quinta puntata

Ed ecco il cast del Grande Fratello Vip 2018:

Giulia e Silvia Provvedi (Le Donatella) – cantanti

Ivan Cattaneo – cantante NOMINATION

Walter Nudo – attore e modello

Eleonora Giorgi – attrice ELIMINATA

Enrico Silvestrin – attore, conduttore tv e speaker radiofonico ELIMINATO



Daniela del Secco d’Aragona – personaggio tv NOMINATION

Jane Alexander – attrice NOMINATION

Lisa Fusco – showgirl ELIMINATA

Maurizio Battista – comico RITIRATO (Qui cosa è successo)

(Qui cosa è successo) Francesco Monte – attore e modello

Stefano Sala – modello

Giulia Salemi – showgirl

Martina Hamdy – modella e presentatrice

Fabio Basile – campione di judo

Benedetta Mazza – showgirl

Elia Fongaro – modello NOMINATION

Andrea Mainardi – chef

Valerio Merola – conduttore ELIMINATO

Lory Del Santo – attrice

Aggregati in corso d’opera:

Alessandro Cecchi Paone – giornalista e conduttore tv

Ela Weber – showgirl

Maria Monsé – attrice e conduttrice tv

Grande Fratello Vip 2018 | La diretta tv su Canale 5 e il daily su Italia 1, Mediaset Extra e La5

Il Grande Fratello versione Vip sarà in onda in diretta tutti i lunedì sera su Canale 5.

Il live dalla casa sarà trasmesso dal lunedì al venerdì in day-time sempre su Canale 5 alle ore 16,05 e su Italia 1 alle 18.

Non solo: diretta tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9 alle 6 del mattino successivo) e su La5 (dalle 23:15 alle 2).

Grande Fratello Vip 2018 | Live streaming gratis

Il GFVip potrà essere seguito sul sito ufficiale del programma grandefratellovip.mediaset.it, attraverso l’app ufficiale di Mediaset Play e i principali canali social (Facebook, Twitter, Instagram)

Grande Fratello Vip 2018 | Puntate

Le puntate in programma sono tredici, si chiude quindi prima di Natale: finalissima in diretta tv lunedì 17 dicembre 2018.

Grande Fratello Vip 2018 | Vincitore

Al vincitore andrà un montepremi di 100mila euro, metà del quale in beneficenza.

Grande Fratello Vip 2018 | News

Tra le storie più rilevanti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente quella di Lory Del Santo che in un’intervista a Verissimo ha raccontato del dramma del figlio Loren, morto pochi mesi fa: “Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale” ha raccontato l’attrice e showgirl.

Del Santo – che nel 1991 aveva perso Conor, il figlio di 4 anni avuto dal musicista Eric Clapton, morto precipitando da un grattacielo a New York – parla per la prima volta della scomparsa di Loren: “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere”.

L’attrice ha poi svelato a Silvia Toffanin che era nel cast del Grande Fratello Vip prima della tragedia: “Avevo firmato per partecipare. Dopo quanto accaduto, d’accordo con Mediaset, avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Credo che la Casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del GFVip Ilary Blasi si è espressa così sul caso: “Noi rispetteremo la volontà di Lory, se vorrà partecipare, se vorrà uscire, per lei la porta è sempre aperta”.