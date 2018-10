GP Messico | Formula 1 | Diretta streaming e tv: ecco dove vederlo



Si torna in pista. Dopo il Gp di Austin (vinto da Raikkonen), la Formula 1 è pronta a far rombare di nuovo i motori.

Domenica 28 ottobre alle ore 20,10 prende il via il GP del Messico 2018 sul circuito Hermanos Rodríguez, diciannovesima prova del Mondiale di F1 che, molto probabilmente, varrà il titolo per il pilota della Mercedes Luis Hamilton.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming il Gran Premio del Messico 2018 •

> QUI IL RISULTATO DEL GP DEL MESSICO E LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Il programma e gli orari

Venerdì 26 ottobre

ore 17.00 – Prove libere 1

ore 21.00 – Prove libere 2

Sabato 27 ottobre

ore 17.00 – Prove libere 3

ore 20.00 – Qualifiche

Domenica 28 ottobre

ore 20.10 – Gara

Dove vederlo in tv

Il GP del Messico 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1: prove libere (venerdì e sabato), qualifiche (sabato) e gara (domenica) saranno trasmesse integralmente.

Il GP del Messico sarà visibile anche in chiaro, sempre in diretta, sul canale TV8 e su Rai 1

Partenza alle ore 20,10.

Dove vederlo in streaming

Il GP del Messico 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

La gara sarà inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay.

Previsioni

Mondiale più che vicino per Luis Hamilton. Al pilota della Mercedes basterà piazzarsi tra i primi sette per poter finalemente festeggiare il titolo Mondiale. Vettel ormai (da tempo) è troppo lontano per poter sperare realmente a una rimonta. La festa insomma sta per iniziare.

Per quanto riguarda la gara: favorite le due Mercedes (Hamilton e Bottas). Un gradino dietro le Ferrari (Raikkonen e Vettel) e le Red Bull (Ricciardo e Verstappen).

Classifica piloti

1° Lewis Hamilton 346

2° Sebastian Vettel 276

3° Kimi Raikkonen 221

4° Valtteri Bottas 217

5° Max Verstappen 191

6° Daniel Ricciardo 146

7° Nico Hulkenberg 61

8° Kevin Magnussen 55

9° Sergio Perez 54

10° Esteban Ocon 53

11° Fernando Alonso 50

12° Carlos Sainz 45

13° Romain Grosjean 31

14° Pierre Gasly 28

15° Charles Leclerc 21

16° Stoffel Vandoorne 8

17° Marcus Ericsson 6

18° Lance Stroll 6

19° Brendon Hartley 2

20° Sergey Sirotkin 1