Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS – Giovedì 25 ottobre – ore 07.50 – Desireé, Salvini: “Vermi colpevoli pagheranno” – “Due immigrati clandestini fermati stanotte per lo stupro e la morte di Desireé, altri due ricercati. Grazie alle forze dell’ordine, farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia”, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando il fermo di due uomini per lo stupro e l’omicidio della 16enne.

Mercoledì 24 ottobre – ore 20.00 – Spread, Tria: “Non reggeremo a lungo con uno spread a questi livelli”. “È un livello che non possiamo mantenere molto a lungo, non tanto per l’impatto sugli interessi sul debito che è molto lento, avendo un debito molto solido con una vita media di sette anni ci vogliono sette anni. Ma uno spread alto pone un problema per il sistema bancario, per la parte più debole”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria a Porta a Porta, commentando i livelli raggiunti dallo spread che oggi, mercoledì 24 ottobre, ha chiuso arrivando a 324 punti.

La questione “non è essere o non disposti a cambiare la manovra: il governo si deve muovere seriamente nel contesto in cui opera ora il contesto mi fa pensare che dobbiamo avere una manovra espansiva”. Tria ha sottolineato che “ci sono incertezze di tipo politico e monitoreremo” ma il governo farà “sempre un’analisi razionale della situazione economica e attualmente non ci sono elementi nuovi”.

ore 17.45 – Il Senato ha approvato la legge sulla legittima difesa – Via libera dell’Aula del Senato alla riforma della legittima difesa targata Lega. I voti a favore sono 195, i voti contrari 52, gli astenuti 1. Il testo della legittima difesa passa ora all’esame della Camera.

ore 13.10 – Omicidio Desireé, Salvini: “Interverremo con la mano pesante” – “Vengo da ministro e non da osservatore per riportare legalità e tranquillità. Non solo qua”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a San Lorenzo a Roma, il quartiere in cui è stata stuprata e uccisa la sedicenne Desireé.

“Ereditiamo anni di nulla se non di complicità. Vedremo di intervenire con la mano pesante. Non si può sempre aspettare il morto. Sono situazioni che vanno avanti da anni e anni. Mi domando come mai non si è fatto nulla nei 15 anni precedenti”.

“Provo tristezza per i ragazzotti dei centri sociali che preferiscono gli spacciatori alla polizia. Loro, e chi la pensa come loro, avranno la nostra attenzione”.

ore 13.00 – Fonti Viminale: “In arrivo a Roma 250 fra polizia e carabinieri” – Per i prossimi mesi, a Roma e provincia, sono previsti 154 poliziotti in più, mentre entro novembre saranno aggiunte 100 unità dei carabinieri, secondo quanto riferito da fonti del Viminale.

ore 10.15 – Conte: “Fondamenti dell’economia solidi” – “Siate sicuri che i fondamenti della nostra economia sono forti soldi e il governo farà la sua parte per aiutare le imprese a crescere. Siamo una grande squadra, il governo, gli imprenditori, le istituzioni, dobbiamo fare sistema”, ha affermato il presidente Conte, attualmente in visita a Mosca.

“Nella manovra stiamo dando attenzione anche a sgravi fiscali. In Italia nel tempo si è accumulato un costo lavoro che non ci rende competitivi, ma abbiamo tutte le carte in regola per liberare le nostre potenzialità”.

ore 09.20 – Salvini dopo la bocciatura Ue: “Mandino letterine fino a Natale, la Manovra non cambia” – “Bruxelles può mandare 12 letterine, da qui fino a Natale, ma la Manovra non cambia”. Lo ha detto questa mattina il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5.

“È un attacco all’economia italiana. Noi non solo non cambiamo la Manovra, ma se insistono a tirare schiaffoni a caso mi viene voglia di dare ancora più soldi agli italiani”, ha proseguito il vicepremier.

Salvini ha parlato anche della situazione di Roma e dell’amministrazione Raggi: “A Roma i 5 stelle potevano fare di meglio – ha detto – anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di più come tutti i romani, un vero cambiamento”.

ore 08.30 – Mercati, lo spread apre a 313 punti – Nelle prime contrattazioni lo spread tra Btp e Bund si attesta intono ai 313 punti, dopo aver chiuso ieri a 319. Resta molto alta la tensione tra Roma e Bruxelles dopo la bocciatura della manovra da parte della Commissione europea, che ha dato all’Italia tre settimane di tempo per cambiarne il testo. Anche il Quirinale invita a rispettare l’equilibrio di bilancio per non mettere in pericolo le fasce più deboli. Il rendimento del Btp a 10 anni frena al 3,550 per cento, dopo aver essere avanzato ieri nel finale al massimo di giornata del 3,6 per cento.

ore 08.10 – Moscovici: “Il leghista Ciocca è un provocatore e fascista” – “Un provocatore e un fascista, per parlare chiaro. Si vede il germe di una violenza simbolica inammissibile”, ha detto il commissario Ue Pierre Moscovici in merito al gesto del leghista Angelo Ciocca che ieri dopo la conferenza stampa dei commissari sulla manovra, a Strasburgo ha gettato in terra le carte di Moscovici e le ha imbrattate con una scarpa. (qui il video)

“È gente che attacca la democrazia basata sulle regole sul rispetto delle istituzioni e sulla libertà”, ha detto il commissario ai media francesi.

Martedì 23 ottobre – ore 15.50 – Salvini: “Ue boccia manovra? Non cambia nulla”– “La Ue ha bocciato la manovra economica italiana, ma non cambia nulla. I signori della speculazione si rassegnino. Indietro non si torna”, h affermato Matteo Salvini. “Fanno semplicemente irritare di più gli italiani e poi ci si chiede come mai la popolarità della Ue è al minimo in Italia e in Europa”.

“Se in passato lo spread ha fatto cadere un governo, questa volta non accade, perché questo governo non arretra. E poi questa volta c’è dietro di noi un Paese. Non stanno attaccando solo noi, ma un popolo”, ha aggiunto il vicepremier.

ore 15.00 – Manovra, l’Ue boccia il testo – Secondo le prime indiscrezioni riportate dall’agenzia stampa Agi, la Commissione ha deciso di bocciare il testo presentato dal governo italiano: è la prima volta dal 2013 che l’Ue rimanda al mittente una legge di Bilancio. Alle 15.30 è attesa una conferenza stampa del vice-presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, e del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici.

ore 14.50 – Manovra, Di Maio: “Nessun piano B” – “Non c’è alcun piano B sulla manovra. Ho detto che il rapporto deficit/Pil al 2,4 per cento è il nostro tetto. Posso dire che sarà il nostro tetto”, ha affermato il premier in un’intervista a Bloomberg.

13.42 – Alitalia, Di Maio: “Arriveranno tanti investitori” – “La partnership tra Fs e Alitalia è solo l’inizio – assicura il ministro dello Sviluppo economico, in merito al dossier Alitalia – gli investitori arriveranno perché abbiamo dei contatti importantissimi”.

ore 12.05 – Decreto fiscale, Mattarella firma il testo – Il presidente Mattarella ha firmato il decreto fiscale giunto oggi al Quirinale. (qui abbiamo spiegato cos’è la pace fiscale e cosa prevede la manovra del governo)

ore 11.30 – Migranti, il Viminale: “La Francia respinge anche minori” – Il Ministero dell’Interno ha accusato la Francia di aver cercato di restituire all’Italia anche dei minorenni. L’episodio si sarebbe verificato il 18 ottobre, ma i francesi sono stati bloccati dalle autorità italiane. “Il sospetto del governo italiano è che le autorità francesi abbiano riportato dei cittadini stranieri in Italia in modo sbrigativo anche per eludere le procedure previste dal trattato di Dublino”.

Intanto il ministro Matteo Salvini ha confermato la presenza fissa di una pattuglia al confine.

ore 11.20 – Il decreto fiscale è arrivato al Quirinale – Fonti del Quirinale fanno sapere che il testo del decreto fiscale è giunto al tavolo del Presidente della Repubblica.

ore 08.40 – Mercati, lo spread apre a 311 punti – Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 311 punti, contro i 302 della chiusura di ieri e anche sopra i massimi della giornata. Il rendimento del Btp decennale si attesta al 3,548 per cento. Si attende la risposta dell’Ue alla lettera inviata il 22 ottobre dal ministro dell’Economi Tria alla Commissione sul testo della manovra.

Lunedì 22 ottobre – ore 12.55 – Salvini: “Rivedere poteri Quirinale? Non in Contratto governo” – “Non è una priorità della Lega, degli italiani, non c’è nel Contratto di governo”, ha risposto il vicepremier Matteo Salvini sulle dichiarazioni di Grillo sula riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica.

ore 12.37 – Manovra, Conte: “Inaccettabili opinioni personali della Commissari Ue” – “Se un Commissario europeo dice che la manovra è da respingere ancora prima che venga scritta la lettera, quello è un pre-giudizio ed è inaccettabile”, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera.

“Tanto è vero che chi ha anticipato quel giudizio ha precisato ‘quella è una mia opinione personale’, ma le opinioni personali, quando si rappresenta una istituzione, andrebbero evitate”, ha affermato il premier facendo riferimento a Guenther Oettinger.

ore 12.35 – Salvini: “Proposte Ue sono benvenute ma la manovra non si tocca” – “Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. Non recediamo di un millimetro”, ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa nella sede del partito a via Bellerio.

ore 12.30 – Manovra, inviata la lettera di risposta all’Ue – Il ministro Tria ha inviato alla Commissione Ue la lettera di risposta osservazioni avanzate nei giorni scorsi sul testo della manovra. (qui il nostro articolo)

ore 09.50- Manovra, Moscovici: “Non vogliamo una crisi, ma il deficit è troppo alto”- “La Commissione non vuole una crisi tra Bruxelles e Roma, il posto dell’Italia è al cuore della zona euro, non all’esterno. Quello che conterà è lo spirito della risposta del governo italiano, se si iscrive o no nello spirito comune e nelle regole europee”, ha detto il commissario agli Affari economici in un’intervista alla radio francese, France Inter.

“Il deficit strutturale è troppo elevato perché uno scarto di circa 1,5 punti non è mai accaduto da quando abbiamo il Patto di Stabilità e Crescita. Il massimo che possiamo fare è chiedere all’Italia di ri-sottomettere un altro documento di bilancio che tenga conto delle osservazioni, delle questioni e delle regole europee, ma non dico ancora quando decideremo”.

ore 09.40 – Di Maio: “Sul Colle Grillo ha espresso una propria idea” – “Beppe Grillo ha esposto la propria idea sul Colle, che non è nel contratto di governo. Non ci lanceremo in una grandissima riforma costituzionale sul presidente della Repubblica. Grillo si riferiva sicuramente all’abolizione dei senatori a vita e all’abolizione del reato di vilipendio, un reato medievale. I cittadini non saranno perseguitati da un’ennesima riforma costituzionale. Noi pensiamo alle questioni sociali, al reddito, al lavoro, ai truffati dalle banche e alle imprese”.

Queste le parole del vicepremier Luigi Di Maio su Rtl 102.5, in merito alle affermazioni fatte da Grillo dal palco della festa M5s a Circo Massimo, a proposito del togliere i poteri al Presidente della Repubblica.

ore 09.00 – Di Maio: “Vogliamo spiegare all’Ue la manovra” – “Oggi risponderemo all’Ue sulla manovra. Ci confronteremo con le istituzioni europee per spiegare le ragioni del 2,4 per cento della manovra. Questo è il nostro obiettivo: spiegheremo le ragioni del 2,4 per cento e che siamo disponibili a sederci al tavolo e riconoscere come interlocutori le istituzioni europee”, ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a Rtl 102.5.

“Noi nell’Unione europea e nell’Euro che vogliamo restare. Vogliamo cambiare l’Europa?Senz’altro”.

ore 08.30 – Lo spread a 293 punti – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi nei primissimi scambi si attesta a 293 punti base, in calo rispetto alla chiusura di venerdì a 314, quando differenziale ha toccato i 340 punti. Risultati resi possibili dalle parole del commissario Ue, Pierre Moscovici, che venerdì ha escluso contagi nell’Eurozona da parte dell’Italia e ha sottolineato che la presenza dell’Italia nell’Euro è nell’interesse di tutti.

Anche il ministro Di Maio ha confermato l’intenzione del paese di restare nell’Unione e nella zona euro.

0re 07.30 – M5S contro Grillo: “Riforma del capo dello Stato non è in contratto” – Il Movimento si smarca dalle affermazioni di Beppe Grillo, che dal palco del Circo Massimo ha accusato il Presidente della Repubblica di avere troppi poteri e ha promesso una riforma del suo ruolo. “Né le forze di maggioranza né il governo intendono riformare i poteri del Presidente della Repubblica. Tale proposito non è infatti presente nel contratto di governo. Si fa inoltre notare che Grillo non riveste ruoli istituzionali”, è quanto si legge in una nota ufficiale.

Domenica 21 ottobre – ore 10.20 – Respingimenti frontiera Francia-Italia, Castaner: “Ne parlerò con Salvini” – Il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, ha dichiarato al giornale francese Le Journal du Dimanche di voler “discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso Salvini” della questione migranti e dei respingimenti alla frontiera tra Francia e Italia.

“Non ci può essere soluzione senza cooperazione. Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti”, ha detto il ministro. “Oggi, nella maggior parte delle zone di frontiera, la cooperazione con la polizia italiana funziona bene”, ha aggiunto il ministro dell’Interno francese, “non contate su di me per aggiungere polemica a polemica. La cosa più importante è che i nostri rispettivi responsabili della polizia si incontrino per rafforzare il coordinamento”.

Sabato 20 ottobre – ore 21.30 – Italia al 5 Stelle, Di Battista: “Se succede qualcosa di strano in consiglio dei ministri lo voglio sapere” – “I panni sporchi vanno lavati in famiglia? Dipende perche io voglio sapere cosa succede, se c’è qualcosa che non va. Io voglio essere informato delle cose che accadono”.

Lo ha detto Alessandro Di Battista in collegamento con il Circo Massimo dal Sudamerica. “Con genuinità Luigi (Di Maio) ha dimostrato ancora una volta da che parte sta – ha aggiunto – ha dimostrato onestà intellettuale. È giusto che ci si inca**i perché c’é qualcosa che non va. Viva la faccia” ha continuato.

“La battaglia contro il capitalismo e la bancocrazia è la prima cosa da fare. Autostrade va nazionalizzata, i Benetton vanno estromessi da ogni cosa, quindi insistiamo su questo punto” ha poi concluso l’ex deputato 5 Stelle.

ore 18.00 – Salvini: “Si chiudono giorni surreali”. Di Maio: “Ora Stato amico”. “Finalmente si chiudono due o tre giorni surreali: nessuno aveva intenzione di ‘scudare’ e regalare. Ma le polemiche di questi giorni hanno portato non ad un passo indietro ma un passo avanti”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l’approvazione del decreto fiscale.

“Con il decreto fiscale così formulato abbiamo ribadito all’unanimità che non c’è nessuna volontà di favorire capitali all’estero né di fornire esimenti penali: si crea uno Stato amico”, ha detto l’altro vicepremier, Luigi Di Maio.

ore 17.30 – Cdm finito: accordo raggiunto. Il Consiglio dei ministri è finito: è stato raggiunto un accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega.

“Abbiamo approvato il dl fiscale nella sua stesura definitiva”, ha detto al termine il premier Giuseppe Conte. “Vengono ribadite le coordinate originarie”, ha aggiunto.

Il provvedimento “non riguarderà le attività finanziarie patrimoniali detenute all’estero, non ci interessa offrire scudi per capitali all’estero”, ha sottolineato Conte.

Il decreto fiscale “non contiene alcuna causa di non punibilità, mentre vengono ribadite le coordinate originarie della dichiarazione integrativa che riguarderà il 30 per cento in più a integrazione di quanto dichiarato con il tetto massimo di 100mila euro per ciascun anno di imposta”.

ore 15.10 – Iniziato il Consiglio dei ministri sul condono. È terminato il vertice a tre fra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. È iniziato il Consiglio dei ministri che dovrà fare chiarezza sul decreto fiscale collegato alla manovra.

ore 13.30 – Salvini e Di Maio a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri non ha ancora avuto inizio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sono entrambi a Palazzo Chigi da più di mezz’ora. I due sono in riunione insieme con il premier Giuseppe Conte.

Dopo il chiarimento ci sarà la discussione in Cdm.

ore 12.00 – Di Maio: “In Cdm senza condono e con amici ritrovati” – “Smettiamola: io propongo di andare in consiglio dei Ministri, togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. La Lega ha detto che non vuole il condono e questo li rende gli amici ritrovati”, ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio prima dell’inizio del Cdm previsto per le 13

ore 11.45 – Commissario Ue Salute “scioccato” da Salvini. “Scioccato” dagli attacchi all’Europa del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il commissario Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare, il lituano Vytenis Andriukaitis, ospite del Forum della Coldiretti di Cernobbio, si è detto “scioccato” dagli attacchi all’Europa del vicepremier italiano Matteo Salvini, intervenuto prima di lui.

“Vi parlo a cuore aperto: oggi non mi sento a mio agio”, ha esordito Andriukaitis, aggiungendo di “aver avuto la sensazione di essere stato insultato, visto che Salvini ha punta il dito contro Bruxelles affermando che è nemica dell’Italia”.

ore 10.00 – Decreto fiscale, Salvini: “Stavolta chiederò una copia”. “Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l’unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo. È un fraintendimento, un misunderstanding”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a poche ore dal Consiglio dei ministri di oggi che dovrà rivedere le norme contenute del decreto fiscale collegato alla manovra.