EPCC a Teatro | Alessandro Cattelan | Anticipazioni | Ospiti | Streaming e tv: dove vederlo

Il 25 settembre 2018 alle ore 21.15 è andata in onda su Sky Uno la prima puntata (delle sei previste) di EPCC a Teatro, lo show di Alessandro Cattelan produzione originale Sky.

Sei appuntamenti (dalla durata di un’ora l’uno) in programma per sei martedì. Interviste, giochi e tanto altro in pieno stile EPCC.

Uno show girato interamente nel teatro Franco Parenti di Milano che oltre alla conduzione di Alessandro Cattelan conterà sulla punteggiatura musicale degli Street Clerks, house band del programma già spalla del padrone di casa nelle ultime edizioni di E poi c’è Cattelan.

In ogni puntata, non ci sarà solo spazio per l’intrattenimento puro, ma anche per diversi temi: “Dal politicamente corretto allo humor nero in televisione”, le parole del conduttore.

“Ci sono alcuni argomenti su cui ci si rabbuia senza motivo e forse una chiave potrebbe essere iniziare a sdoganarli ridendoci su – ha aggiunto Cattelan -. Ridere su una cosa non vuol dire sottovalutarla ed essere seri su una cosa non significa capirla”.

EPCC a Teatro | Quinta puntata (23 ottobre) | Ospiti

La quinta puntata di Epcc a Teatro vedrà la presenza di due grandi ospiti del mondo della musica e dello sport. Stiamo parlando di Andrea Bocelli ed Alessandro Del Piero.

L’ex campione della Juventus parlerà della sua nuova vita negli Stati Uniti, degli incontri eccellenti a Los Angeles – da Calvin Harris a Mark Wahlberg fino a una serata tra Sylvester Stallone e Dolph Lundgren e delle squadre italiane in Europa.

Nell’intervista alla scrivania, l’ex numero 10 della Juventus ricorderà anche tutta la tensione e la gioia dell’esperienza ai Mondiali di calcio del 2006, raccontando in particolare i momenti topici della semifinale con la Germania e della finale contro la Francia di Zidane, Thuram e Trèzeguet.

EPCC a Teatro | Quarta puntata (15 ottobre) | Ospiti

Alla scrivania del Teatro Parenti di Milano, ospite di Alessandro Cattelan ci sarà l’ereditiera più chiacchierata del web, Elettra Lamborghini.

La cantante, attrice e star di reality come Riccanza e Ex on the beach Italia ha da poco lanciato un nuovo singolo, Mala.

Ospiti anche Benji&Fede, che col conduttore reinterpreteranno la loro hit di questa estate, Moscow Mule.

EPCC a Teatro | Terza puntata (9 ottobre) | Ospiti

Alessandro Cattelan andrà a lezione di unioni civili dalla senatrice Monica Cirinnà.

Ospiti in puntata anche Valerio Mastandrea con un toccante monologo su genitori e figli e il campione di eSports Nicolò Mirra.

Poi Guglielmo Scilla, Diego Passoni, Ildo Damiano, Tommaso Zorzi e Alessandro Fullin nell’imperdibile fake trailer “Bulli Elliot”

EPCC a Teatro | Seconda puntata (2 ottobre) | Ospiti

La seconda puntata di Epcc a Teatro vedrà la partecipazione di tre grandi ospiti. Si tratta di Chiara Ferragni, famosa fashion blogger e moglie del cantante e giudice di XFactor Fedez, Roberto Mancini, ct della nazionale di calcio italiana, ed Elisabetta Canalis, ex velina.

EPCC a Teatro | Prima puntata (25 settembre) | Ospiti

A introdurre la prima puntata di Epcc a Teatro sarà una clip con Valerio Mastandrea.

L’attore romano, tra i migliori del nostro cinema, si divertirà – insieme ad Alessandro – a fare il verso al film cult di Alejandro González Iñárritu, Birdman, travestendosi appunto nell’uomo uccello e provando a dissuadere il conduttore di Sky Uno dal portare il suo show in teatro.

Poi spazio agli ospiti: Tommaso Paradiso ed Emily Ratajkowski. Con il noto cantante, frontman dei TheGiornalisti, Catellan si cimenterà in “un vocale di 10 minuti” che verrà poi inviato a Fabri Fibra. Insomma, un’intervista particolare in pieno stile Epcc.

La famosa modella invece sarà la protagonista di un proprio tour del quartiere di Porta Romana che farà tappa anche da Giannasi, lo storico baracchino di street food di Piazza Bruno Buozzi.

EPCC a Teatro | Ospiti

Nelle altre cinque puntate ci saranno personaggi come Roberto Saviano, Andrea Bocelli, Chiara Ferragni, Daria Bignardi, la senatrice Monica Cirinnà, il genetista Riccardo Sabatini.

Non mancheranno interventi di personaggi dal mondo dello spettacolo come Benji & Fede, Salmo, Achille Lauro e Quantin40.

Tra gli sportivi: Alex Del Piero con cui si giocherà a black jack con il pallone, Andrea Dovizioso e il campione di eSports Nicolò Mirra.

EPCC a Teatro | Streaming e tv: dove vederlo

EPCC a Teatro andrà in onda ogni martedì a partire dalle 21,15 sul canale satellitare Sky Uno. Ogni puntata durerà il doppio rispetto alle classiche puntate di EPCC e sarà poi disponibile on demand per il clienti MySky.

In streaming le puntate saranno visibili tramite SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.