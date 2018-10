Cameriera riceve una mancia record: 10mila dollari per due bicchieri d’acqua

Un bicchiere d’acqua in un ristorante di solito è gratis, ma un cliente generoso ha deciso di lasciare una mancia generosa per due bicchieri d’acqua.

Un misterioso mecenate (in seguito identificato come un famoso vlogger di YouTube) ha lasciato una mancia di 10mila dollari al Sup Dogs di Greenville, nel North Carolina. Il cliente è entrato nel locale, ha ordinato due bicchieri d’acqua e è uscito poco dopo.

La cameriera, Alaina Custer, è rimasta letteralmente scioccata quando è tornata al tavolo dell’uomo e ha trovato la cospicua mancia. 10mila dollari in contanti, secondo la WNCT-TV. La giovane cameriera ha preso la maggior parte della mancia, ma ha diviso il resto con gli altri colleghi.

“Ci sono persone buone che continuano a fare buone azioni in questi tempi, ho pensato che questo fosse davvero bello”, ha detto il proprietario del locale Bret Oliverio.

“Ho visto alcune alcune mance molto generose, ma mai 10mila dollari. Queste sono quelle cose che succedono una volta nella vita, non succederà mai più”, ha detto ancora.

La gente del posto in seguito ha riconosciuto il misterioso mecenate generoso. Si tratta di Jimmy Donaldson, meglio conosciuto come MrBeast, famoso youtuber, che non è nuovo a gesti eclatanti come quello al Sup Dogs.

Non è proprio un personaggio da poco, Donaldson: sul suo canale YouTube conta più di nove milioni di follower e i suoi video online raggiungono numeri di visualizzazione pazzeschi.

E il giovane youtuber si è sempre mostrato piuttosto generoso. Lo scorso dicembre, MrBeast aveva pubblicato un video in cui si vedeva consegnare ben 100mila dollari alla madre. Qeuel video haavuto oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Un altro video molto popolare di MrBeast è quello in cui lo youtuber ringrazia il fattorino della pizza, lasciandogli 10mila dollari di di mancia, proprio come ha fatto con la cameriera di Sup Dogs.

Lo scorso maggio, ha raggiunto il record pazzesco di 500 milioni di visualizzazioni totali dei suoi video. E la sua fonte di guadagno è tutta lì, nelle visualizzazioni. I follower, insieme alle pubblicità, assicurano allo youtuber milioni di dollari l’anno.