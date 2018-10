Black friday 2018 – Torna anche quest’anno il Black friday, l’appuntamento più atteso tra gli appassionati di shopping in vista del Natale. La data da segnare in agenda è venerdì 23 novembre.

Per gli amanti della tecnologia la giornata da tenere d’occhio è invece quella del lunedì successivo, chiamato molto appropriatamente Cyber Monday, che quest’anno capita il 26 novembre.

Come ogni anno i principali siti di ecommerce, Amazon in testa, i grandi magazzini, i centri commerciali, le compagnie aeree e molto altro, organizzano offerte e sconti, in molti casi anche molto consistenti.

Black friday 2018 | Che cos’è e com’è nato

Il Black friday è la giornata più attesa dagli appassionati di shopping durante la quale è possibile approfittare di sconti e offerte su prodotti di ogni tipo: dall’abbigliamento all’hi-tech ai voli aerei.

Ma cos’è e com’è nato il Black friday? Si tratta di un’usanza importata dagli Stati Uniti che si colloca tra il giorno del Ringraziamento e Natale.

Ricorre ogni anno il venerdì successivo al giovedì durante il quale si celebra il “Thanksgiving Day” (il quarto giovedì di novembre) e sin dal 1932 apre ufficialmente la corsa ai regali natalizi.

Tradizionalmente, il Black friday non significa solo occasioni commerciali da non perdere ma anche interminabili code, in perfetto clima da corsa ai saldi.

E se l’idea di passare ore in fila davanti ai negozi e alle casse o di dover contendere ad altri acquirenti quel prodotto che avete sognato per mesi e che finalmente ha un prezzo accessibile non vi entusiasma o addirittura vi spaventa, il Black friday in Italia è dedicato soprattutto agli acquisti online: da Amazon a eBay, passando per Zalando.

La corsa all’affare, poco importa che non siano acquisti necessari e che a prezzo normale non avremmo mai pensato di comprare, fa bene soprattutto alle case dei rivenditori.

Lo scorso anno, gli acquisti in rete hanno registrato un aumento del 33,46 percento rispetto all’anno precedente. Durante il Black Friday dello scorso anno, il traffico sui siti di ecommerce ha registrato un incremento del 78 per cento rispetto alle tre settimane precedenti e alle tre successive, mentre per il Cyber Monday l’aumento è stato del 40 per cento.

In cima ai marchi che beneficiano maggiormente delle due giornate ci sono i colossi della tecnologia Apple e Samsung, ma anche la Nintendo e la Sony con le loro consolle.