Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

Ultime notizie | Mercoledì 24 ottobre

24 ottobre – ore 09.00 – Gaza, riprendono le forniture di gas nella Striscia.

24 ottobre – ore 08.30 – Onu, il divieto del niqab è una violazione dei diritti delle donne. [Al Jazeera]

24 ottobre – ore 07.30 – Italia, trovati i cadaveri dei due escursionisti dispersi sulle montagne della zona di Pinerolo.

24 ottobre – ore 07.10 – Caso Khashoggi, il presidente Trump ammette: “Il principe saudita potrebbe essere coinvolto”. Qui il nostro articolo.

Mercoledì 24 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra : il governo al lavoro dopo la bocciatura di Bruxelles della legge di bilancio.

: il governo al lavoro dopo la bocciatura di Bruxelles della legge di bilancio. Roma : aggiornamenti sulle condizioni dei passeggeri della metro rimasti feriti dopo il crollo delle scale mobili.

: aggiornamenti sulle condizioni dei passeggeri della metro rimasti feriti dopo il crollo delle scale mobili. Governo : Liliana Segre presenta una proposta di legge contro il razzismo.

: Liliana Segre presenta una proposta di legge contro il razzismo. Decreto Genova : il testo arriva in aula alla Camera.

: il testo arriva in aula alla Camera. Ue : ha inizio la sessione plenaria dell’Europarlamento.

: ha inizio la sessione plenaria dell’Europarlamento. Sentenze : la Corte costituzionale si pronuncia sul caso sollevato per Dj Fabo sull’istigazione e l’aiuto al suicidio.

: la Corte costituzionale si pronuncia sul caso sollevato per Dj Fabo sull’istigazione e l’aiuto al suicidio. Caso Cucchi : al via il processo bis in Assise ai 5 carabinieri sul pestaggio del giovane romano.

: al via il processo bis in Assise ai 5 carabinieri sul pestaggio del giovane romano. Caso Khashoggi: continuano le ricerche del corpo mentre si fanno più tesi i rapporti tra Turchia e Arabia Saudita.

Ultime notizie | Martedì 23 ottobre

23 ottobre – ore 21.o0 – Medio Oriente, truppe israeliane hanno ucciso un teenager palestinese durante scontri lungo il confine nella Striscia di Gaza.

23 ottobre – ore 20.o0 – Italia, crolla una scala mobile nella fermata della metropolitana Repubblica di Roma. Qui il nostro articolo

23 ottobre – ore 18.30 – Caso Khashoggi, “Le spiegazioni offerte finora dalle autorità saudite lasciano molti dubbi e domande senza risposta. Saremo fermi e decisi nel chiedere la verità e l’accertamento delle responsabilità, che sono cose diverse dal trovare un capro espiatorio o dalla vendetta. Le indagini non devono essere guidate dalla geopolitica”. ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Federica Mogherini.

23 ottobre – ore 18.30 – Vaticano, “L’Europa guardi al Mediterraneo, che è oggi il più grande cimitero”, ha chiesto Papa Francesco intervenendo al dialogo tra giovani a anziani organizzato oggi nell’ambito del Sinodo.

23 ottobre – ore 17.30 – Italia, la Procura di Milano ha chiesto di processare Roberto Sammarchi, legale rappresentante dell’azienda metallurgica Lamina in relazione alla fuoriuscita di gas nella vasca di un forno per la lavorazione dei metalli che provocò la morte di 4 operai.

23 ottobre – ore 17.00 – Spagna, la commissione Difesa del Congresso spagnolo ha respinto la proposta di sospendere la vendita di armi all’Arabia Saudita, sebbene abbia approvato una serie di proposte per rafforzare le garanzie nella concessione delle licenze di vendita e per aumentare la trasparenza del processo.

23 ottobre – ore 16.30 – Cina, Pechino avverte gli Stati Uniti che non accetterà “alcuna forma di ricatto” per la decisione dell’amministrazione guidata da Donald Trump di ritirarsi dal trattato nucleare con la Russia.

23 ottobre – ore 16.00 – Spread, lo spread tra Btp e Bund risale a 314 punti dopo la notizia della bocciatura della manovra da parte dell’Ue. Il rendimento del Btp a 10 anni è in rialzo al 3,559 per cento.

23 ottobre – ore 15.50 – Iran, quindici membri di “tre cellule terroristiche”, che pianificavano attacchi a pellegrini iraniani diretti ai luoghi santi sciiti in Iraq sono stati arrestati. Lo rende noto il ministero dell’Intelligence di Teheran, Mahmud Alavi.

23 ottobre – ore 15.30 – Italia, la Commissione Europea ha bocciato la Manovra. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 15.00 – Medio Oriente, l’organizzazione umanitaria Human Rights Watch ha denunciato arresti arbitrari, abusi e torture ai danni di dissidenti palestinesi compiuti sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto pubblicato da Hrw, sia l’Autorità palestinese in Cisgiordania sia Hamas a Gaza mettono a tacere le critiche per colpire i sostenitori l’uno dell’altro e altri attivisti della società civile.

23 ottobre – ore 14.30 – Germania, l’ex leader dell’Afd, Frauke Petry, sara’ processata con l’accusa di spergiuro. Lo ha deciso il tribunale di Dresda.

23 ottobre – ore 14.00 – Italia, sono 246 le richieste di costituzione di parte civile avanzate al processo per gli incidenti avvenuti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo. La prossima udienza preliminare nell’aula bunker del carcere di Torino “Lorusso e Cutugno” è stata fissata per il 30 novembre 2018.

23 ottobre – ore 13.35 – Vaticano, papa Francesco visiterà Panama dal 23 al 28 gennaio in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Lo ha annunciato la Sala stampa della Santa sede.

23 ottobre – ore 12.35 – Turchia, la procura di Ankara ha emesso 20 mandati di cattura per altrettanti sospetti accusati di avere delle responsabilità nel tentato colpo di stato del luglio 2016. Almeno 2 soldati turchi sono rimasti feriti in seguito a un attacco condotto dal partito dei lavoratori curdi (Pkk) nel sud est del paese. Negli ultimi 4 giorni, le forze di sicurezza turche hanno identificato e distrutto 22 rifugi del Pkk nel sudest del paese.

23 ottobre – ore 11.50 – Caso Khashoggi, il presidente turco Erdogan: “Omicidio brutale e premeditato”. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 11.00 – America centrale, la carovana di 7mila migranti partiti dall’Honduras e diretta negli Stati Uniti è arrivata in Messico. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 10.50 – Spagna, le autorità spagnole hanno espulso in Marocco 55 dei 208 migranti che di recente hanno superato la recinzione intorno alla città di Melilla [El Pais]

23 ottobre – ore 10.15 – Iraq, attentato a Mosul: 5 morti e decine di feriti. [Al Jazeera]

23 ottobre – ore 09.30 – Arabia Saudita, ha inizio la “Davos del deserto” ma il principe bin Salman ha deciso di non presiedere all’apertura dell’evento.

23 ottobre – ore 08.50 – Coree, i leader dei due paesi hanno concordato il ritiro delle armi dalla città di confine di Panmunjom. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 08.20 – Cina, è stato inaugurato il ponte più lungo sul mare che unisce Hong Kong, Macao e Zhuhai. Qui il nostro articolo.

23 ottobre – ore 07.50 – Taiwan, sisma di magnitudo 6 al largo delle coste nord-orientali: non ci sono feriti. [Channel news Asia]

23 ottobre – ore 07.30 – Stati Uniti, il presidente Trump minaccia la Russia: “Costruiremo un nuovo arsenale nucleare”. Qui il nostro articolo.

Martedì 23 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra : si attende la risposta della Commissione Ue alla lettera inviata il 22 ottobre dal ministro dell’Economia Tria.

: si attende la risposta della Commissione Ue alla lettera inviata il 22 ottobre dal ministro dell’Economia Tria. Governo : il premier Conte è in visita a Mosca per incontrare il presidente Putin, mentre il vicepremier Salvini a Bucarest incontra il ministro dell’Interno Carmen e il vice primo ministro Ana Birchall. (qui gli agiornamenti della politica italiana)

: il premier Conte è in visita a Mosca per incontrare il presidente Putin, mentre il vicepremier Salvini a Bucarest incontra il ministro dell’Interno Carmen e il vice primo ministro Ana Birchall. (qui gli agiornamenti della politica italiana) Arabia Saudita : a Riad ha inizio l’evento noto come la “Davos del Deserto”.

: a Riad ha inizio l’evento noto come la “Davos del Deserto”. Caso Khashoggi : attese nuove rivelazioni da parte della Turchia sul caso del giornalista saudita ucciso nel consolato di Istanbul (qui la ricostruzione completa)

: attese nuove rivelazioni da parte della Turchia sul caso del giornalista saudita ucciso nel consolato di Istanbul (qui la ricostruzione completa) Usa : la carovana di migranti con almeno 7mila persone continua la sua marcia verso gli Stati Uniti. Il presidente Trump mobilita esercito e guardia di frontiera. Cina: si inaugura il ponte tra Hong Kong a Macau, considerato il più lungo al mondo.

: la carovana di migranti con almeno 7mila persone continua la sua marcia verso gli Stati Uniti. Il presidente Trump mobilita esercito e guardia di frontiera. si inaugura il ponte tra Hong Kong a Macau, considerato il più lungo al mondo. Russia-Usa : continua il botta e risposta tra Mosca e Washington dopo l’abbandono di Trump del trattato sulle armi nucleari.

: continua il botta e risposta tra Mosca e Washington dopo l’abbandono di Trump del trattato sulle armi nucleari. Coree: il Nord e il Sud hanno concordato il ritiro delle armi dal confine.

Ultime notizie | Lunedì 22 ottobre

22 ottobre – ore 21.00 – Stati Uniti, il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, John Bolton, ha avuto a Mosca discussioni sul trattato sulle forze nucleari a Raggio Intermedio (Inf) e queste consultazioni con il Cremlino continueranno. Qui il nostro articolo.

22 ottobre – ore 20.30 – Iran, il gruppo jihadista ‘Esercito della Giustizia’ ha rivendicato il rapimento di 12 poliziotti e soldati iraniani, avvenuto vicino alla frontiera pakistana.

22 ottobre – ore 20.00 – Italia, è morto Gilberto Benetton, il fondatore del Gruppo Benetton. Qui il nostro articolo

22 ottobre – ore 18.45 – Stati Uniti, la comunità Lgbt è in rivolta contro l’intenzione dell’amministrazione Usa di stabilire per legge che il sesso di una persona sia determinato in modo immutabile solo dagli organi genitali che si hanno alla nascita. Politici e attori di Hollywood si sono schierati a sostegno degli attivisti, che hanno manifestato la loro opposizione contro l’iniziativa della Casa Bianca.

22 ottobre – ore 18.00 – Regno Unito, l’accordo sulla Brexit è fatto “al 95 per cento”, ha assicurato la premier Theresa May aggiornando i Comuni dopo l’ultimo vertice europeo. May ha ribadito che il nodo del confine in Irlanda resta per ora irrisolto.

22 ottobre – ore 17.30 – Messico, l’uragano Willa si è rafforzato a categoria 5, il massimo livello della scala, e punta verso la costa occidentale del Messico.

22 ottobre – ore 16.30 – Stati Uniti, gli Usa “cominceranno a tagliare o a ridurre sostanzialmente gli imponenti aiuti regolarmente dati a Guatemala, Honduras ed El Salvador”, i paesi da dove è partita la carovana di migranti diretta verso gli Usa. Aa affermarlo sus Twitter è il presidente Donald Trump.

22 ottobre – ore 16.00 – Camerun, il presidente del Camerun Paul Biya ha ottenuto un settimo mandato alle elezioni del 7 ottobre, vinte con il 71,28 per cento dei consensi.

22 ottobre – ore 15.30 – Medio Oriente, un tribunale di Israele ha stabilito il rilascio condizionale del governatore palestinese di Gerusalemme, Adnan Ghaith, arrestato sabato dalle forze israeliane [Yeni Safak].

22 ottobre – ore 15.00 – Brasile, Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra, ha raggiunto il 60 per cento delle intenzioni di voto, mentre il suo sfidante Fernando Haddad, erede politico di Lula da Silva, resta al 40 per cento, secondo un sondaggio diffuso in Brasile a sei giorni dal ballottaggio delle elezioni presidenziali.

22 ottobre – ore 14.30 – Turchia, è stata trovata in un parcheggio a Istanbul un’auto con targa diplomatica del consolato saudita, uno di quelli ripresi dalle telecamere all’esterno del consolato mentre lasciavano l’edificio.

22 ottobre – ore 14.00 – Francia, il revisionista e negazionista francese Robert Faurisson è morto all’età di 89 anni nella sua casa di Vichy, in Francia.

22 ottobre – ore 13.30 – Etiopia, si è aperto in Etiopia il Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa etiope Tewahedo, il primo dalla fine dello scisma del 1991.

22 ottobre – ore 12.50 – Niger, il governo ha annunciato che pagherà 3,5 milioni di dollari di risarcimenti ai residenti di Tibiri, nel centro sud del paese africano, che oltre 20 anni fa subirono deformazioni dopo aver bevuto acqua ad alto contenuto di fluoruro.

22 ottobre – ore 12.00 – Medio Oriente, una delegazione di funzionari egiziani di alto rango è entrata nella striscia di Gaza attraverso il valico di Erez con Israele per tenere alcuni incontri con i leader di Hamas.

22 ottobre – ore 11.30 – Cisgiordania, le forze armate hanno sparato e ucciso un palestinese che ha accoltellato un soldato a Hebron. [Jerusalem Post]

22 ottobre – ore 10.50 – Turchia, si ribalta un gommone nel Mar Egeo: morti anche due bambini.

22 ottobre – ore 10.20 – Nigeria, nuovo attacco di Boko Haram: 12 morti [News24]

22 ottobre – ore 09.40 – Yemen, i ribelli houthi sparano un altro missile contro l’Arabia Saudita .

22 ottobre – ore 08.50 – Taiwan, 18 persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario. [Al Jazeera]

22 ottobre – ore 08.10 – Nigeria, 55 persone sono morte in uno scontro tra cristiani e musulmani nella città di Kasuwan Magani, nel nord del paese. [New York Times]

22 ottobre – ore 07.30 – Pakistan, al via l’esercitazione militare tra Russia e Pakistan.

22 ottobre – ore 06.55 – Brasile, in migliaia in piazza a Rio a sostegno di Bolsonaro in vista delle elezioni di domenica 28. Qui il profilo di Bolsonaro.

Lunedì 22 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra: scade a mezzogiorno il termine per l’invio della risposta dell’Italia alle osservazioni della Commissione europea. Si attende il deposito in Parlamento dei testi legati alla manovra.

Elezioni in Trentino Alto Adige: Svp al 40 per cento in Alto Adige, salgono Lega e il Team Koellensperger dell’ex M5S. Attesi i risultati in Trentino.

Governo: il premier Conte partecipa alla conferenza stampa indetta per la stampa estera. In giornata anche l’incontro con il presidente della Corte dei Conti e il presidente della Colombia. (qui gli aggiornamenti sulla politica italiana)

Genova: inizia alla Camera l’esame del Decreto Genova.

Aborto: manifestazione a Roma contro il voto in Campidoglio della mozione contro l’aborto sul modello di quella approvata a Verona.

Mercati: attesa per la riapertura dei mercati dopo il declassamento del rating deciso da Moody’s.

Caso Khashoggi: continuano le ricerche del corpo mentre Riad inizia a cambiare versione. (qui la ricostruzione completa)

Russia-Usa: dopo l’abbandono del trattato nucleare deciso dal presidente Trump arriva a Mosca il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton.

Calcio: attesa l’elezione del presidente della Figc.

Cinema: il regista Scorsese incontra il pubblico in occasione del Roma Film Fest.