Trasporto pubblico Lazio agevolazioni tariffarie 2018 | Lo scorso 20 marzo sono state attivate le agevolazioni per gli abbonamenti annuali del trasporto pubblico della Regione Lazio.

Per potervi accedere sono necessari alcuni criteri specifici. Le agevolazioni ammontano al 30% della tariffa, per tutti gli aventi diritto.

Si aggiunge poi una maggiorazione dell’agevolazione per tutti quei cittadini che rispondono a più requisiti o per l’acquisto di più abbonamenti per lo stesso nucleo familiare.

Chi può beneficiare delle agevolazioni

Coloro che possono beneficiare delle agevolazioni sono tutti i cittadini residenti nella Regione Lazio con reddito ISEE inferiore a 25mila euro annui.

Ulteriori agevolazioni sono dedicate inoltre a chi è in possesso di almeno uno di questi requisiti:

reddito ISEE non superiore a 15mila euro/anno

minore orfano di uno o entrambi i genitori

mutilato e/o invalido di guerra

disabile oppure presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92

nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico

nucleo familiare con almeno 4 figli a carico.

Vi è un’ulteriore agevolazione del 10% prevista per tutti i cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio, senza limiti di reddito, il cui nucleo familiare già sia in possesso di un abbonamento annuale al T.P.L. in corso di validità, acquistato a prezzo intero. La riduzione del 10% è valida sull’acquisto di abbonamenti Metrebus validi per un numero di zone/tratte tariffarie superiori a 2.

Gli abbonamenti che possono essere acquistati con agevolazione sono gli abbonamenti del sistema tariffario METREBUS, quelli dell’intera rete del servizio di trasporto pubblico comunale e infine gli abbonamenti alle linee interregionali rientranti tra quelle con cui la Regione concorre in termini finanziari.

Come si possono richiedere le agevolazioni

Per richiedere le agevolazioni occorre registrarsi su portale dedicato della regione Lazio a questo indirizzo: https://www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl. È possibile fare richiesta fino al 31 dicembre 2018 o fino ad esaurimento fondi.

Dopo essersi registrati si riceverà un voucher di sconto con cui è possibile acquistare l’abbonamento a tariffa agevolata. Il voucher deve essere utilizzato entro la data riportata e ha validità di 30 giorni.

La Regione Lazio mette inoltre a disposizione incentivi per l’acquisto di biciclette pieghevoli e per gli abbonamenti “Bici in treno”.