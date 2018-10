Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 24 ottobre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – Tg1

20:30 – UEFA Champions League: Barcellona-Inter > SEGUI LA NOSTRA DIRETTA

23:00 – Magazine Champions League

23:44 – TG1 60 Secondi

23:45 – Porta a Porta

01:20 – TG1 NOTTE

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Quelli che dopo il TG

21:20 – Rocco Schiavone 2 – Tutta la verità > QUI LE ANTICIPAZIONI

23:15 – Eroi di strada Milano: la periferia al centro della città

00:10 – Sulla Via di Damasco

00:45 – Fist of the North Star

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera su Rai 4

19:31 – Ghost Whisperer IV ep.15

20:28 – Lol 🙂 II ep.62

21:07 – Elementary IV ep.4

21:48 – Elementary IV ep.5

22:30 – Elementary IV ep.6

23:24 – Worktrotter pt.3

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – CHE BELLA GIORNATA – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – CHE BELLA GIORNATA – 2 PARTE

23:10 – MAURIZIO COSTANZO SHOW

01:01 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – SPORT MEDIASET

19:41 – C.S.I. NEW YORK – LA SENTINELLA

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SEPOLTA VIVA

21:28 – HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE – 1 PARTE

22:51 – TGCOM

22:54 – METEO.IT

22:57 – HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE – 2 PARTE

00:25 – RIVERDALE – CHAPTER ONE: THE RIVER’S EDGE

Stasera in tv 24 ottobre 2018 su Rete 4:

18:55 – TG4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO

23:20 – IL VELO DIPINTO – 1 PARTE

00:18 – TGCOM

00:20 – METEO.IT

00:24 – IL VELO DIPINTO – 2 PARTE

01:50 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY II – LA TRIANGOLAZIONE DELL’ASPARAGO

21:00 – IO SONO LEGGENDA – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – IO SONO LEGGENDA – 2 PARTE

23:05 – THE SINNER – 1

00:00 – BLOOD FATHER – 1 PARTE

00:48 – TG COM

00:53 – METEO

00:55 – BLOOD FATHER – 2 PARTE

01:35 – DEXTER III – LA PROVA DEL FUOCO

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – TUTTO IN FAMIGLIA

20:40 – LA TATA

21:10 – GARAGE SALE MYSTERY 14

23:00 – FRANTIC

01:30 – VERONICA GUERIN – IL PREZZO DEL CORAGGIO

Stasera su Rai Movie:

20:10 – Ai confini dell’Arizona 3 – I bei tempi andati

21:10 – A letto con il nemico

22:45 – Movie Mag

23:15 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

01:15 – Diritto d’amare

Stasera su Cine Sony:

20:35 – Torta di Riso

21:00 – Il club di Jane Austen

23:00 – Il dottor Dolittle 2

00:40 – Sapore di mare 2 – Un anno dopo

Stasera su Iris:

20:54 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

21:00 – E VENNE UN UOMO

23:01 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

23:07 – FRATELLO SOLE SORELLA LUNA

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:25 – MasterChef Italia 7

00:15 – X Factor 2018 – Le audizioni

Stasera su Italia 2:

19:55 – NARUTO SHIPPUDEN – ALLA RICERCA DELL’EREDITA’ DEL QUARTO HOKAGE – I PARTE

20:20 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL TORNEO DEI GIOVANI

20:45 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOTEN CONTRO TRUNKS

21:10 – LE IENE SHOW

01:25 – BATTLESTAR GALACTICA – LOTTA PER LA VITA

Stasera su La 5:

19:50 – UOMINI E DONNE

21:20 – THE TWILIGHT SAGA – ECLIPSE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE TWILIGHT SAGA – ECLIPSE – 2 PARTE

23:40 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE

Stasera su Cielo:

19:45 – Affari al buio Darrell, ora sei da solo

20:15 – Affari di famiglia La cassa del tesoro

20:45 – Affari di famiglia La leggenda di Lindbergh

21:15 – Tornado F6 – La furia del vento

23:00 – La cultura del sesso San Francisco

01:00 – La vagina perfetta

Stasera su Nove:

19:30 – Spie al ristorante – Non è una battuta

19:55 – Operazione N.A.S.

20:30 – Cucine da incubo

21:30 – La scelta: i preti e l’amore

00:10 – Dietro le sbarre – Miami

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Gheddafi, il nostro miglior nemico

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:20 – Honestly Good

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Una vita per la musica

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Una famiglia da riunire

01:10 – Selfie Food – Una foto, una ricetta

01:20 – Honestly Good

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Anteprima Ghali in Tour

21:25 – Vite al limite – La storia di Lupe

23:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

00:15 – ER: storie incredibili – Gola distrutta

Stasera su Spike:

21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Indovina chi torna a casa?

21:30 – BAD BLOOD – DEBITO DI SANGUE

23:10 – SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI Fratelli di sangue

Stasera in tv 24 ottobre 2018 su Sky Cinema 1:

21:15 – Adorabile nemica

23:15 – Se fossi in te

01:00 – La fratellanza

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.