Soldado | Film | Anticipazioni | Data uscita | Cinema | Cast | Trama | Trailer

Il 18 ottobre 2018 arriverà nelle sale italiane “Soldado“, il nuovo film di Stefano Sollima che negli Stati Uniti, nel primo weekend di programmazione, ha raccolto oltre 19 milioni di dollari e attualmente è arrivato 73 milioni di dollari.

Tre anni dopo Sicario, il film di Denis Villeneuve che raccontava la drammatica guerra, senza esclusione di colpi tra narcotrafficanti e agenti FBI, i personaggi ritornano in quello che nelle intenzioni di Taylor Sheridan che lo ha scritto non era né un prequel né un sequel, ma un altro capitolo.

“Sono riuscito a fare a Hollywood esattamente il film che avrei voluto fare, che visto il sistema produttivo americano non era così scontato – le parole del regista a La Repubblica -. Sono stato sorpreso e felice di non aver perso la mia specificità, oggi guardo questo film e lo sento mio come tutti gli altri”.

Soldado | Film | Cast

I protagonisti della pellicola sono Benicio del Toro, Josh Brolin e Jeffrey Donovan che ricoprono nuovamente i ruoli che avevano già interpretato nel precedente film, affiancati da Catherine Keener e Matthew Modine.

“Loro conoscevano già i personaggi, ovviamente, ma la struttura del racconto li ha portati a esplorarli spingendoli oltre il limite naturale – le parole di Sollima su del Toro e Brolin -. È stato un lavoro di costruzione molto bello anche perché umanamente sono due professionisti da non credersi, preparatissimi e sempre concentrati sul set. Oltre a due interpretazioni di livello hanno regalato al film un’energia creativa incredibile”.

Soldado | Film | Anticipazioni | Trama

“E’ un film corale con storie diverse che convergono in un punto”, ha raccontato Sollima. “Se, in Sicario, la storia era raccontata dal punto di vista dell’agente interpretata da Emily Blunt, qui lei non c’è, per cui sia Brolin che Del Toro avevano il compito di raccontarsi”, ha aggiunto.

Ma di cosa parla Soldado? Un attentato suicida in un negozio al dettaglio di Kansas City uccide quindici persone. Il governo degli Stati Uniti risponde autorizzando l’agente della CIA Matt Graver ad applicare misure estreme per combattere i cartelli della droga messicani, sospettati di contrabbandare i terroristi oltre confine

Graver e il Dipartimento della Difesa decidono che l’opzione migliore è quella di istigare una guerra tra i maggiori cartelli, e Graver recluta il nero operativo Alejandro Gillick per la missione. Gillick assassina un avvocato di alto profilo del cartello di Matamoros a Città del Messico, mentre Graver e la sua squadra rapiscono Isabel Reyes, figlia del boss del loro rivale, in un’operazione di “false flag”.

Da qui sparatorie e tanta, tanta azione. Insomma, un film adrenalinico tutto da gustare.

