Skam Italia

SKAM ITALIA – Riecco Skam: la seconda stagione della serie televisiva italiana adolescenziale del 2018 ideata, scritta e girata da Ludovico Bessegato per Timvision riparte giovedì 12 ottobre 2018.

Skam Italia è ambientata in un liceo di Roma. Sul sito web ufficiale della serie vengono rilasciate quotidianamente delle clip che sette giorni dopo formano un episodio intero.

Scrive Wired che il successo della serie è dato da una “simbiosi fra i vari mezzi di comunicazione, arrivando costantemente su quelli più utilizzati dal target giovanile a cui è rivolta”.

Skam Italia 2 | La trama

La scuola è iniziata da meno di un mese. Martino conosce Niccolò, appena trasferitosi da un altro liceo. Tra loro nasce una romantica storia d’amore che, nonostante inaspettate difficoltà, dà la possibilità a Martino di capire finalmente se stesso. E svelare al mondo la sua omosessualità. Skam Italia 2 | Il cast Ludovico Tersigni (Gio)

Ludovica Martino (Eva)

Federico Cesari (Martino)

Benedetta Gargari (Eleonora)

Greta Ragusa (Silvia)

Beatrice Bruschi (Sana) Skam Italia 2 sui social | Instagram Caraterrizata da una crossmedialità piuttosto unica per il panorama italiano della serialità, la serie è seguitissima sui social. Il profilo Instagram del personaggio Eva Brighi conta oltre 24mila follower. Skam Italia 2 | Streaming Skam è solo in streaming su TimVision. Ogni venerdì un nuovo episodio in esclusiva. Skam Italia Prima stagione I primi 11 episodi di Skam Italia hanno raccontato soprattutto la storia di Eva, una ragazza che ha litigato con la sua migliore amica e inizia a frequentarsi con un compagno di classe, Gio.

Skam Italia | Episodi Stagione 1

Gli undici episodi della prima stagione sono disponibili a questo link sul sito di Timvision.

Skam Norvegia

Skam nasce in Norvegia come webserie per ragazzi basata sulla vita quotidiana degli adolescenti della Hartvig Nissen School, un liceo nel ricco quartiere di Frogner nel West End di Oslo. Le puntate vanno in onda principalmente sul sito web di NRK.

In ogni stagione vengono seguite le vicende di un nuovo personaggio. Durante la messa in onda vengono pubblicate quotidianamente nuove clip, conversazioni o post sui social.

La quarta e finora ultima stagione si è chiusa a giugno 2017.

In norvegese skam significa vergogna.