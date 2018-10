Chi è Sherol Dos Santos, la concorrente di X Factor 2018

Sherol Dos Santosè sicuramente una delle concorrenti favorite per la vittoria di X Factor 2018. Giovane, bella e talentuosa, la ragazza – grazie alla sua voce pazzesca – è stata in grado di stregare il pubblico e far commuovere il suo giudice Manule Agnelli che per lei ha anche “infranto” il regolamento.

Sherol Dos Santos | X Factor 2018 | Vita privata



Ventuno anni, di origini capoverdiane, Sherol Dos Santos vive a Roma con la mamma e un fratello più piccolo.

Non un’infanzia semplice per la giovane concorrente di X Factor 2018: il padre infatti ha abbandonato la famiglia quando Sherol aveva appena 10 anni. Assenza che pesa moltissimo su di lei. Forse anche per questo non ha mai potuto fare a meno della musica, che ha sempre considerato una “vera e propria medicina”.

Sin da piccolissima, incoraggiata dalla famiglia, dopo aver iniziato a studiare canto ha cominciato a coltivare il sogno di un futuro nel mondo della musica.

Nella vita quotidiana si divide tra l’università (studia Chimica e Tecnologie Farmaceutiche) e mille lavoretti per non pesare sulla famiglia (baby sitter, cameriera, impiegata in un centro sportivo e altro).

Secondo diversi rumors: nessun fidanzato all’orizzonte.

Come tutte le ragazze della sua età è molto attiva sui social. In particolare su Instagram (qui il suo profilo) dove come frase profilo ha scritto: “Vorrei ricordassi tra i drammi più brutti… che il sole esiste per tutti!”.

Prima di approdare sul palco di X Factor Sherol non ha avuto alcuna esperienza, eccetto una partecipazione al Tour Music Fest nel 2014, la rassegna musicale dedicata a giovani cantanti e musicisti emergenti.

In molti le hanno subito appiccicato l’etichetta di “nuova Beyoncé della musica italiana”. Sarà così? Vedremo, di certo ha tutte le carte in regola per sfondare.

> IL PROFILO DI ANASTASIO

> IL PROFILO DI EMANUELE BERTELLI

> IL PROFILO DI MARTINA ATTILI

> IL PROFILO DI LEO GASSAMANN