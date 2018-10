Sciopero Roma: i mezzi pubblici fermi (Atac, bus, metro, tpl, treni) il 12 ottobre | Gli orari e le fasce di garanzie

SCIOPERO ROMA – Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del trasporto pubblico a Roma.

Sciopero generale 26 ottobre 2018 | Atac

Uno sciopero generale e nazionale della durata 24 ore è in programma per venerdì 26 ottobre 2018. Lo sciopero interessa mezzi di trasporto nazionali, trasporto pubblico locale, scuola e altre categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato indetto da Usi, Unione sindacale italiana.

Disagi dovuti allo sciopero per il trasporto pubblico locale che si ferma per 24 ore. Hanno aderito sia ATAC che ATM, le due aziende di trasporto locale di Roma e di Milano.

In una nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Associazione sindacale USI si legge: “l’Usi ha proclamato lo sciopero generale nazionale intera giornata per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo, per il giorno 26 ottobre 2018”.

Lo sciopero dei trasporti riguarda anche i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord e inizia alle ore 21 di giovedì 25 ottobre e prosegue per 24 ore, alle 21 di venerdì 26 ottobre.

Per il trasporto aereo lo sciopero inizia a mezzanotte del 26 ottobre e termina alle 23.59 dello stesso giorno. Aderisce il personale degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e Bologna.

Sciopero Roma 12 ottobre 2018: stop ai mezzi pubblici | Info

Venerdì 12 ottobre 2018 trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410. Era previsto anche uno sciopero di 4 ore dei lavoratori di Roma Tpl che però è stato sospeso. Lo riferisce il Campidoglio in una nota.

Per lo sciopero di Atac, l’agitazione coinvolgerà bus, tram, metropolitane e le ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle.

Queste le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero Roma | Gli orari della metropolitana

Linea A: Anagnina-Battistini

prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Linea B: Laurentina-Rebibbia



prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Linea B1: Laurentina-Jonio

prima partenza 5:33

ultima partenza 23:27 – da Jonio 23:24 (venerdì e sabato 1:30)

Linea C: Pantano-San Giovanni



prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Roma Lido ROMA-LIDO

prima partenza 5:08 (da Ostia 5:15)

ultima partenza 23:30

Termini Centocelle TERMINI-CENTOCELLE

prima partenza 5:30 (da Centocelle 5:03)

ultima partenza 22:50 (da Centocelle 22:23)

Sciopero Roma | Le linee Tpl

Roma TPL gestisce le linee periferiche del Comune di Roma.

Queste le linee bus:

08 Monti S.Paolo/Conforti Antifane/Isola 46

011 Umberto I/Castello

013 Mellano/Reggiolo Nino Taranto

013D Mellano/Reggiolo Nino Taranto

017 Ostiense/Staz.ne Acilia (RL)

018 Umberto I/Castello

022 Staz.ne Prima Porta (RomaViterbo) Grottarossa/Istituto Asisium

023 Candoni/Rimessa Atac Malagrotta

024 Staz.ne Cesano/Borgo Anguillarese/Asl Casaccia

025 Mombasiglio Formichi

027 Rivoli Borgo Ticino

028 San Basilide Staz.ne Aurelia (FL5)

030 Tragliatella/Civico 225 Staz.ne La Storta (FL3)

031 Staz.ne La Giustiniana (FL3) Piedicavallo

032 Staz.ne La Storta (FL3)

035 Piazza Saxa Rubra Borgo Pineto

036 Staz.ne Cesano/Borgo Staz.ne La Storta (FL3)

037 Staz.ne Prima Porta (RomaViterbo) Fiesse

039 Salaria/Piombino Valbondione

040 Ponte Mammolo (MB) Gallesi

040F Ponte Mammolo (MB) Alba Adriatica/Barisciano

041 Ponte Mammolo (MB) Alba Adriatica/Barisciano

041F Ponte Mammolo (MB) Gallesi

042 Mondavio (042PS – S.Vittorino) Cerquete/Portocannone

044 America (MB) Ardeatina/Valle Caia

048 Betti/Civico 65

049 Bisaccia

051 Cerquete/Portocannone Grotte Celoni (MC)

053 Torrenova/Bitonto Marelli/Necchi

054 Colle Mattia Pantano (MC)

055 D’Ascanio Pantano (MC)

056 Orafi Roccalumera/Borghesiana

057 Grotte Celoni (MC)

059 Policlinico/Tor Vergata (H) Mitelli

066 Staz.ne Cristoforo Colombo (RL)

078 Tarantelli Caduti Liberazione

086 Via Stazione Aurelia

088 Della Giovanna I./Zoo Grunwald Gianicolense/Casaletto

088F Della Giovanna I./Zoo Grunwald Gianicolense/Casaletto

135 Staz.ne Tiburtina (MB) Salaria/Piombino

146 Pineta Sacchetti/Gemelli (H) Mombasiglio

213 L.go Preneste Cinecittà (MA)

218 Porta S. Giovanni (MA) Ardeatina/Scuola Padre Formato

226 Grottarossa/Istituto Asisium Mancini

235 Bressanone (MB1) Labia

314 L.go Preneste Rotello

339 Porro Lambertenghi

340 Marmorale Dante da Maiano (340PS – Eretum)

343 Conca D’Oro (MB1) Ponte Mammolo (MB)

344 Staz.ne Nuovo Salario (FL1) Eretum

349 Porro Lambertenghi

404 Ponte Mammolo (MB) S.Giovanni in Argentella

437 Staz.ne Rebibbia (MB)

441 Casale Rocchi Staz.ne Tiburtina (MB)

444 Ponte Mammolo (MB) Bonifacio F.P.

445 Bologna Curioni

447 Staz.ne Rebibbia (MB)

502 Tribuni Comandini

503 Anagnina (MA)

505 Anagnina (MA)

543 Gardenie (MC) Vertunni/Salcito (FL2)

546 Ago/Val Cannuta Staz.ne Ipogeo degli Ottavi (FL3)

548 Stz.ne Tiburtina (MB) – P.le Est Cinecittà (MA)

552 Policlinico/Tor Vergata (H) Gerani/Rododendri

555 Ponte di Nona (FL2) Grotte Celoni (MC)

557 P.za Cardinali Vignali/Scintu

657 Arco di Travertino (MA) Vignali/Scintu

660 L.go Colli Albani (MA) Cecilia Metella

663 Cirò L.go Colli Albani (MA)

665 P.za S.Giovanni in Laterano (H)

701 Lenin Sabbadino

701L Sabbadino

702 Laurentina (MB) Torre S.Anastasia

703L Agricoltura

710 Lenin Carini

711 Petrelli

720 Laurentina (MB)

721 Castello della Cecchignola

763 Agricoltura Castello della Cecchignola

764 Agricoltura Londra

767 Agricoltura

771 America (MB)

775 Pietra Papa/Fermi Mazzacurati/Lavezzari

777 Agricoltura Beata Vergine del Carmelo

778 Agricoltura

787 Bertasi Bonelli Val Fiorita (MB-RL)

789 America (MB) Cinecittà (MA)

808 Eiffel Dei Capasso

889 Mazzacurati Ago/Val Cannuta

892 Valle Aurelia/Bonaccorsi Aldobrandeschi

907 Cornelia (MA) Staz.ne La Giustiniana (FL3)

908 Grondona Gasparri P.

912 Staz.ne Monte Mario (FL3)

982 XVII Olimpiade Stz.ne Quattro Venti (FL3)

985 Eugenio Frate Staz.ne Aurelia (FL5)

992 Staz.ne Ipogeo degli Ottavi (FL3)

993 Staz.ne Ipogeo degli Ottavi (FL3) e Cornelia (MA)

998 Staz.ne Monte Mario (FL3) Ponderano

999 Staz.ne Monte Mario (FL3)

C1 Staz.ne Montebello (RomaViterbo)

C6 Baldelli (MB) Cimitero Flaminio

C8 Baldelli (MB) Cimitero Laurentino/Loculi Blocco A

C19 P.le Stazione del Lido Cimitero Ostia Antica